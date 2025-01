Decreto Sicurezza, Università Obbligate a Collaborare con i Servizi. Neanche Pinochet. Augusto Sinagra.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo commento del prof. Augusto Sinagra, che abbiamo trovato sul web, e che ci sembra importante, e, allo stesso tempo, estremamente preoccupante.. Buona lettura e condivisione.

Tutti parlano del “Decreto Sicurezza” (attualmente in esame al Senato) ma nessuno lo ha letto.

E’ un’inveterata attitudine in Italia dove tutti parlano e nessuno legge. Meno che mai pensano. Ormai la gente è totalmente rincoglionita.

L’art. 31 del Disegno di Legge governativo sulla sicurezza obbliga tutte le Pubbliche Amministrazioni e tutte le Società a partecipazione pubblica, oltre che i privati che agiscono in virtù di concessioni, a prestare ai servizi segreti interni ed esterni ogni collaborazione e assistenza richieste. Anche le Università e gli Enti di ricerca hanno obbligo di collaborare con i servizi cosiddetti segreti, anche in deroga alle norme vigenti in materia di riservatezza (per esempio dei dati personali).

A un simile livello di violenza politica mai erano arrivate le peggiori e le più feroci dittature esistite.

Vedremo se il Parlamento sceglierà di rendersi autore di una siffatta ulteriore infamia dopo l’introduzione nell’Ordinamento del ricatto tramite legge (mi riferisco alle infamie dell’obbligatorietà vaccinale covid).

Vedremo se l’attuale governo presieduto da colei che ha mancato a tutte le sue promesse elettorali, ingannando il Popolo italiano, e composto da intermediari di armi, incompetenti e teste di legno (come anche di altro genere), vorrà ricoprirsi di una definitiva coltre di letame morale.

Vedremo se finalmente il Popolo italiano, ancorché ormai in stato di decerebrazione, si vorrà rendere conto che siamo tutti prigionieri di una infame gabbia finalizzata ai più ignobili scopi.

Il Generale Augusto Ugarte Pinochet al confronto appare come una educanda delle Suore Betlemite.

Vedremo, infine, se il noto Mattarella Sergio riterrà costituzionalmente compatibile questa infame porcheria di iniziativa governativa, e firmare l’atto di promulgazione della legge.

Se lo farà, confermerà di essere quello che è ma una cosa è certa: prima di sproloquiare sul Fascismo dovrà sciacquarsi la bocca con l’acido muriatico.

Altri Capi di Stato, Re o Presidenti, dinanzi a simili situazioni preferirono abdicare o dimettersi, per non essere chiamati a responsabili di così palesi oltraggi all’ordine costituzionale e alla democrazia (quella vera non quella di cui parla certa gente).

Parlano di esigenze di sicurezza e vorrebbero perseguirla reprimendo e soffocando ogni più elementare libertà dei cittadini. La sicurezza nasce dall’osservanza rigorosa della legalità, cominciando dall’arresto di Benjamin Netanyahu se questi mettesse piede in Italia o dal trattenimento in carcere di un noto criminale libico (e a tale riguardo Nordio Carlo e i suoi ossequiosi giudici sembra che non abbiano nulla da dire).

Augusto Sinagra

