Bergoglio Populiste Théologique contre l’Empereur Trump, qui voudrait les États-Unis plus Catholiques. Mgr X.

Cher ami (Mgr X), peut-être que votre ami Tosatti de Stilum Curiae aimerait publier ces quelques lignes, qui certainement pour vous observateurs italiens ne sont pas nouvelles, mais qui, ici à Washington, sont la réflexion clé (“la riflessione dominante“) ces jours-ci dans le monde catholique.

Le Pontife ne se heurtera jamais aux leaders des autres religions, au Rabbinat d’Israël, au Patriarcat Orthodoxe, au Dalaï Lama, etc.

Le choc des religions, c’est terminé.

La prophétie de Samuel Huntington à cet égard ne se réalisera pas. Aujourd’hui, un second choc entre Pape et Empire commence, comme celui qui a déterminé la politique européenne entre le XIe et le XIVe siècle. Mais aujourd’hui, la lutte pour l’investiture est devenue une lutte dont les objets sont la foi, la doctrine catholique, le politiquement correct, etc.

Et le combat oppose le Pontife Bergoglio et l’Empereur Trump.

Apparemment, la lutte porte sur les Migrants (“déportation massive“ mexicaine), l’Environnement, les Inégalités, la nomination de l’ambassadeur des États-Unis auprès du Saint-Siège (Brian Burch) et la réponse du pape en nommant l’ultra-progressiste cardinal McElroy comme Archevêque de Washington…

En fait, il s’agit d’une lutte de Pouvoir. Le Pape Bergoglio ne fait pas le Pape, il joue le Leader-politicien, de formation ‘péroniste’, mais défini par d’Alema comme ‘le plus grand leader de la gauche’. Or, à mon avis, le pape Bergoglio n’est ni un péroniste ni un d’Alema. Il est autre chose…

Un philosophe italo-américain influent qui enseigne la théologie dans une université de Philadelphie, Massimo Faggioli (avec estime et affection), en comparant Bergoglio à Trump, explique que Bergoglio, contrairement à Trump, est un ‘populiste théologique’ et a l’intention de rendre le catholicisme moins dépendant de l’Occident, en particulier des États-Unis. Contrairement à Bergoglio, en effet, Trump voudrait, apparemment, des USA de fait beaucoup plus catholiques, moins abortistes, moins obamiens, moins OMSiens, moins multiraciaux, moins écologistes, moins woke, moins pécheurs, moins ignorants,… Qu’on l’excommunie !!

Il s’agit d’un véritable choc des civilisations, cher ami… Tu m’as toi-même dit qu’au sein de la Curie Vaticane, de nombreux prélats proches du Pape sont très inquiets de ses “excès” de modernisme, à tel point qu’il existe toute une équipe de théologiens et de psychologues qui passent la journée à réinterpréter Ses propos, pour les corriger. Il suffit de lire l’agence ACI STAMPA pour comprendre l’effort que font ces super rédacteurs si talentueux…

