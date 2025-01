Card. Fernández sugli Abusi di Rupnik: “Altri Casi… Sono Peggiori”. Vergogna. Messa in Latino.

La copertura su Rupnik continua: il cardinale Víctor Manuel Fernández, a capo del Dicastero per la Dottrina della Fede, ha affermato questa settimana che ci sono casi di abusi “peggiori ma meno pubblicizzati” di quello dell’ex gesuita caduto in disgrazia padre Marko Rupnik.

Il Vaticano (e Francesco) è stato ripetutamente criticato per la sua apparente passività nel gestire il caso. Ricordiamo quello che mi disse un altissimo funzionario di Curia che fu coinvolto direttamente nella vicenda della scomunica a Rupnik: “ E’ Francesco il regista di tutto “.

Ci dicono anche che è stato Francesco ad intervenire per mantenere i mosaici di Rupnik a Lourdes, che danno ancora scandalo sulla facciata della chiesa principale.

Non hanno vergogna.

Luigi C.

Interrogato sulla cronologia dell’indagine su Rupnik, riaperta da Papa Francesco nel 2023, Fernández ha risposto che il dicastero da lui presieduto ha terminato di “raccogliere informazioni” sul caso e ora sta lavorando per creare un tribunale.

Le dichiarazioni del cardinale sono state rilasciate in un’intervista del 23 gennaio al settimanale della conferenza episcopale spagnola, Alfa y Omega

Nell’intervista si è parlato dell’intenzione della DDF di caratterizzare il reato canonico di “abuso spirituale” perché, come ha spiegato il cardinale Fernández, “molti dicasteri hanno ricevuto continuamente denunce di situazioni in cui elementi spirituali venivano usati come scusa o motivazione per avere relazioni sessuali (da un sacerdote con un catechista, per esempio).

In questi casi, c’è una manipolazione delle persone che si confidano in una guida spirituale e, allo stesso tempo, una manipolazione della bellezza spirituale della nostra fede per ricevere sesso”.

A Fernández è stato chiesto se ci fosse urgenza di risolvere il caso Rupnik, che è stato criticato per il suo lungo ritardo. Ha risposto: “Penso a molti altri casi, compresi altri che sono peggiori ma meno pubblicizzati. Non possiamo pensare a una nuova legge per un solo caso, perché ciò limiterebbe la visione e danneggerebbe l’obiettività del lavoro”.

“Per quanto riguarda il caso Rupnik, il dicastero ha terminato la fase di raccolta delle informazioni, che si è svolta in luoghi molto diversi, e ha condotto una prima analisi. Ora stiamo lavorando per costituire un tribunale indipendente che vada all’ultima fase attraverso una procedura giudiziaria penale”, ha aggiunto.

Rupnik è un ex gesuita originario della Slovenia, noto in tutto il mondo per la sua attività artistica: ha realizzato mosaici in decine di cappelle di alto profilo in Europa, tra cui una in Vaticano America Latina e Stati Uniti.

Rupnik è stato accusato di aver abusato sessualmente di circa 30 suore religiose. Alcune delle accuse riguardano affermazioni di atti blasfemi di abuso sessuale direttamente nel contesto della progettazione e creazione delle sue opere d’arte. Rupnik era stato precedentemente condannato dal DDF per crimini sessuali correlati al sacramento della penitenza ed era stato brevemente scomunicato.

La Compagnia di Gesù ha già condotto, secondo i suoi superiori, una lunga indagine sui presunti abusi di Rupnik e ha trovato un “alto grado” di prove contro di lui. Invece di perseguire la laicizzazione del sacerdote, i gesuiti hanno optato per espellerlo dall’ordine nel 2023 per “disobbedienza”.

Dopo essere stato espulso dalla Compagnia di Gesù, Rupnik è stato incardinato dal suo vescovo di origine nella diocesi slovena di Capodistria, dove “finché don Rupnik non sarà stato dichiarato colpevole in un processo pubblico in tribunale, godrà di tutti i diritti e doveri dei sacerdoti diocesani”, secondo la diocesi.

Il Vaticano è stato ripetutamente criticato per la sua apparente passività nel gestire il caso.

Nel 2020, Rupnik ha predicato una meditazione quaresimale per i sacerdoti che lavorano in Vaticano. Ha incontrato Papa Francesco nel gennaio 2022 e ha ricevuto un dottorato honoris causa da un’università cattolica in Brasile.

Nell’intervista di questa settimana, Fernández ha riconosciuto di essere a conoscenza dei dettagli del caso Rupnik e anche delle discussioni sulla tipizzazione del crimine di “abuso spirituale”.

Tuttavia, in una lettera ampiamente diffusa prima della nomina del cardinale, Papa Francesco aveva detto a Fernández che “dato che per le questioni disciplinari – soprattutto quelle relative agli abusi sui minori – è stata recentemente creata una Sezione specifica con professionisti molto competenti, le chiedo come prefetto di dedicare il suo impegno personale più direttamente allo scopo principale del Dicastero che è ‘custodire la fede’”.

Gli osservatori dell’epoca ritenevano che ciò fosse dovuto principalmente al controverso record di Fernández nella gestione di casi di abusi nella sua nativa Argentina.

Lo stesso Fernández ha affermato in un’intervista del luglio 2023 che “la prima volta che [Papa Francesco] mi ha offerto questo incarico, ho risposto di no, innanzitutto perché non mi consideravo idoneo a guidare il lavoro nell’area disciplinare”.

Il giorno in cui Fernández è entrato in carica, Papa Francesco ha concesso anche una speciale dispensa dalle norme che regolano il DDF, esentando il cardinale prefetto dalla responsabilità di presiedere o partecipare alle riunioni ordinarie del dicastero per decidere i casi canonici di abusi sessuali gestiti dal dicastero.

Non è chiaro se Fernández abbia ricevuto nel frattempo istruzioni diverse dal papa e ora stia guidando le discussioni sulla sezione disciplinare del dicastero o se veda il suo ruolo come un supporto ai membri della sezione disciplinare senza interferenze, come ha precedentemente descritto.

Ancora nell’ottobre 2024, il rapporto di Fernández con le funzioni disciplinari del suo dipartimento è stato sottoposto a un nuovo esame , quando il DDF ha confermato la laicizzazione del sacerdote argentino Ariel Príncipi, dopo che il capo dello staff del papa ha tentato di annullarla extralegalmente. Príncipi era un ex compagno di seminario del cardinale Fernández.

Il documento è stato firmato dall’arcivescovo John Joseph Kennedy, il più alto funzionario vaticano incaricato di casi di abusi clericali, poiché Fernández non partecipa pubblicamente alle attività del dicastero.