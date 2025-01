Si Prevede una Mini Era Glaciale verso il 2050. Ma non si Può Dire…Gli USA si Ritirano dall’Accordo di Parigi sul Clima.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione due elementi relativi al clima. Il primo è questo articolo di Klima e Scienza, che ringraziamo per la cortesia, pubblicato su Facebook:

LA TERRA VA VERSO UN RAFFREDDAMENTO

CIOÈ STIAMO ANDANDO VERSO il “Minimo di Mauder”

FUTURA chiamata Eddy Minimum cioè una Mini ICE Age entro il 2050.

Il “Minimo di Maunder”, detto anche “il minimo prolungato delle macchie solari”, è un periodo di ridotta attività solare inspiegabile. Quello che si sa è che l’attività delle macchie aumenta e diminuisce con un ciclo undecennale di 11 anni.

Il nome deriva dall’astronomo britannico Edward Walter Maunder (1851-1928) il quale fu il primo a sottolineare il fenomeno.

Aveva infatti notato una relazione tra il numero delle macchie e le temperature della Terra.

Nelle sue osservazioni notò che il minimo coincide con periodi freddi, come la “Piccola Era Glaciale” avvenuta tra il 1650 e il 1700 circa, periodo nel quale il Tamigi in Inghilterra gelò durante l’inverno, i vichinghi abbandonarono la Groenlandia, ecc.

Il nostro pianeta ha vissuto in uno stato di perenne glaciazione, intervallato ogni 100.000 anni da alcune migliaia di anni di Optimum climatici (periodi dal clima relativamente caldo, come l’attuale) della durata di circa 20.000 anni.

La concentrazione atmosferica di anidride carbonica oggi è ben maggiore che nel passato quando la temperatura era più alta come in epoca romana e medioevale.

Nell’attuale Optimum abbiamo avuto periodi più caldi e periodi più freddi, chiamati piccole glaciazioni.

Quindi quello che stiamo momentaneamente vivendo come “riscaldamento climatico” non solo è già successo una infinità di volte in passato, ma addirittura il pianeta è oggi più freddo rispetto a molti periodi passati.

Osservando l’andamento delle macchie solari, sembra proprio che il Minimo di Maunder lo raggiungeremo nel prossimi anni, quindi la direzione è il raffreddamento.

Queste cose le dicevano gli scienziati quando erano liberi di parlare.

Oggi il Dominio ha imposto la narrazione del riscaldamento globale (climate change) e chi non la condivide viene escluso dai circoli accademici.

Ma il popolo, almeno nella sua maggioranza, continua a credere ai mass media ….

Il secondo elemento è questo articolo pubblicato da Pro-Memoria, che ringraziamo per la cortesia.

RITIRO dall’accordo di Parigi sui cambiamenti CLIMATICI

… non riflettono i valori del nostro paese … gli interessi degli USA e del popolo americano al primo posto … il potenziale di danneggiare o soffocare l’economia americana … immediatamente una notifica scritta formale del ritiro degli USA dall’accordo di Parigi … considereranno il ritiro dall’Accordo e da tutti gli obblighi connessi come efficace immediatamente dopo questa disposizione di notifica … ritiro degli USA da qualsiasi accordo, patto, intesa o impegno simile assunto ai sensi della Convenzione quadro dell’ONU sui cambiamenti climatici … revoca immediatamente qualsiasi presunto impegno finanziario assunto dagli USA … Il piano finanziario internazionale per il clima degli USA viene revocato e annullato immediatamente … d’ora in poi priorità all’efficienza economica, alla promozione della prosperità americana, alla scelta dei consumatori e alla moderazione fiscale in tutti gli impegni esteri che riguardano la politica energetica. Originale tradotto Collegamento all’originale §§§ Aiutate Stilum Curiae IBAN: IT79N0 200805319000400690898 BIC/SWIFT: UNCRITM1E35 ATTENZIONE: L’IBAN INDICATO NELLA FOTO A DESTRA E’ OBSOLETO. QUELLO GIUSTO E’: IBAN: IT79N0 200805319000400690898

