Il Caso del Medico Praticante per Kennedy. Brownstone Institute, Clayton Baker.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, su segnalazione di un lettore fedele del nostro sito, E.R., che ringraziamo di cuore, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato dal Brownstone Institute. Buona lettura e diffusione.

Sono un medico praticante. Visito pazienti, diagnostico e curo le loro malattie. Lo faccio da più di un quarto di secolo. È così che mi guadagno da vivere.

Appoggio calorosamente Robert F. Kennedy Jr. come prossimo Segretario della Salute e dei Servizi Umani.

Il fatto che io mi prenda cura dei pazienti mi distingue dalla stragrande maggioranza dei politici catturati, degli opinionisti dei media tradizionali e dei lobbisti dell’industria farmaceutica che stanno cercando di affossare la nomina del signor Kennedy.

Il clamore che circonda questa nomina è di per sé significativo. Da quando si è pianto e digrignato i denti per una nomina a Segretario della Salute e dei Servizi Umani? Quanti americani sanno anche solo nominare gli ultimi tre Segretari dell’HHS? Sono un medico che segue queste cose e, a memoria, mi vengono in mente solo gli ultimi due: l’ex membro del Congresso Xavier Becerra e l’ex dirigente e lobbista della Pharma Alex Azar.

Quando una figura pubblica viene attaccata ferocemente da tutti i lati, come accade al signor Kennedy in questo momento, dovremmo considerare gli aggressori. A seconda di chi sono, una disapprovazione così estrema potrebbe in effetti rappresentare il più forte sostegno possibile.

Considerate gli aggressori del signor Kennedy

Sul fronte democratico, Kennedy è stato attaccato da personaggi come il deputato del Massachusetts Jake Auchincloss. Sulla CNN, ha detto che se Kennedy fosse stato nominato Segretario dell’HHS, per quanto riguarda i bambini americani, Kennedy ” gli avrebbe trasmesso la poliomielite “.

Auchincloss è un avvocato, quindi la sua totale ignoranza della fisiopatologia potrebbe essere perdonabile. Tuttavia, suo padre è il dottor Hugh Auchincloss, che è stato nientemeno che il braccio destro di Anthony Fauci al NIAID, l’agenzia del NIH su cui Fauci ha esercitato un potere immenso e quasi completo per decenni, e attraverso la quale ha finanziato Ralph Baric e le manipolazioni genetiche del virus SARS CoV-2 che hanno causato il Covid da parte del Wuhan Institute, usando i nostri soldi delle tasse . Se c’è un dipartimento dell’HHS che esemplifica al meglio la cattura, la corruzione e l’irresponsabilità dell’attuale complesso medico-industriale, è il NIAID. Hugh Auchincloss ha lasciato il NIAID nel 2024.

Ma aspetta, c’è di più. La madre di Auchincloss è la dottoressa Laurie Glimcher, ex presidente e CEO del Dana-Farber Cancer Institute. Nel 2021, il Boston Globe ha smascherato il suo ruolo simultaneo nei consigli di amministrazione di diverse grandi aziende farmaceutiche, tra cui Bristol Myers Squibb e GlaxoSmithKline, mentre era a capo del Dana-Farber. Inoltre, nel 2024, diversi articoli di ricerca di cui Laurie era autrice sono stati smascherati per falsificazione di dati e almeno 6 degli articoli sono stati ritirati. Laurie Glimcher si è dimessa da capo del Dana-Farber nel 2024.

Sul fronte repubblicano c’è il dottor Scott Gottlieb, che ha dichiarato in televisione che un Kennedy HHS ” costerebbe delle vite in questo paese “.

Molti potrebbero ricordare Gottlieb come commissario della FDA per gran parte della prima amministrazione Trump. Gottlieb ha lasciato la FDA nel 2019, poco prima della pandemia, ed è entrato rapidamente nel consiglio di amministrazione di Pfizer, dove è rimasto per tutta la pandemia e dove è ancora oggi. Un esame più approfondito della sua storia mostra molteplici precedenti incarichi alla FDA. Nel corso degli anni, è rimbalzato avanti e indietro tra quella fondamentale agenzia di regolamentazione HHS e le società di venture capital Big Pharma e Healthcare, esattamente i settori che la FDA dovrebbe supervisionare.

Questi sono i tipi di persone che vogliono impedire al signor Kennedy di guidare l’HHS. La loro motivazione principale, a quanto pare, potrebbe non essere una riforma positiva della medicina o il benessere dei pazienti.

Se personaggi di spicco come questi insultano il signor Kennedy, perché dovrei appoggiarlo?

Perché la medicina ha disperatamente bisogno di riforme. Il signor Kennedy è stato nominato riformatore per eccellenza. Ha una profonda conoscenza del problema e una comprovata esperienza di successo nella riforma di sistemi corrotti. Viene attaccato ferocemente perché l’ultima cosa che coloro che attualmente hanno il controllo della medicina vogliono è una riforma significativa.

La medicina è un disastro e ha disperatamente bisogno di una riforma

Grazie alla mia esperienza clinica diretta di quasi tre decenni, posso raccontarvi qual è la situazione attuale della medicina.

È un disastro.

La medicina è in declino da decenni. L’autonomia è stata gradualmente sottratta a medici e pazienti, poiché protocolli e linee guida hanno sostituito il processo decisionale clinico. I dottori sono diventati dipendenti anziché professionisti indipendenti. Il rapporto medico-paziente è stato eroso poiché l’assistenza è stata frammentata e con l’intrusione della cartella clinica elettronica. Ancora più importante, il controllo dell’intero settore medico è stato sequestrato da Big Pharma, agenzie governative catturate e corrotte e dal settore assicurativo.

Poi è arrivato il Covid, con due risultati: uno intenzionale, l’altro accidentale. Innanzitutto, l’intero sistema medico è stato intenzionalmente dirottato da quella che in realtà era un’operazione militare . La finzione di un’emergenza medica è stata usata per chiudere sia la società nel suo insieme, sia la pratica medica di routine in particolare. In secondo luogo, questa acquisizione ha rivelato accidentalmente chi controlla effettivamente l’industria medica, e di sicuro non sono i dottori e i pazienti.

I pazienti hanno capito. Per i pazienti, la fiducia nei medici e negli ospedali e l’accettazione dei vaccini sono entrambe crollate. Ciò non è dovuto alla stupidità “anti-scientifica” o alla “disinformazione”. È dovuto al fatto che ai pazienti è stato semplicemente mentito troppe volte. Non importa quanti soldi e potere hai: non puoi ingannare tutte le persone per tutto il tempo.

I pazienti sanno, alcuni esplicitamente, altri intuitivamente, che la narrazione ufficiale del Covid era piena di bugie. Sanno di essere stati deliberatamente costretti a vivere nella paura. Hanno amici e familiari che hanno sofferto e sono persino morti a causa degli eccessi delle politiche di lockdown, e altri che sono rimasti feriti o addirittura uccisi dai protocolli ospedalieri e dalle iniezioni obbligatorie. Sanno che dietro c’erano Big Pharma e il loro governo. Sanno che i loro ospedali locali e persino i loro operatori sanitari erano in una certa misura complici.

I pazienti sanno anche che l’assistenza sanitaria è sotto sequestro. I pazienti sanno che Big Pharma e altre forze aziendali e ideologiche guidano la politica e i messaggi dell’assistenza sanitaria: tutto ciò che devono fare è accendere la TV per vedere l’infinita raffica di pubblicità idiote per i farmaci.

I pazienti sanno che NIH, CDC e FDA sono corrotti e catturati da Big Pharma. I pazienti si sono stancati del costante allarmismo sulle “pandemie” che ora sanno essere quasi sempre provocate dall’uomo. Ancora più importante, i pazienti si rendono conto che niente di tutto questo è destinato a migliorare la loro salute.

Come faccio a sapere che i pazienti sanno tutto questo? Me lo dicono ogni giorno.

E i medici di base? La maggior parte dei medici clinici con cui parlo in privato riconosce gli eccessi dell’era Covid. Non conosco un solo medico in attività che abbia assunto tutti i richiami Covid raccomandati dal CDC. Ho prove copiose, sia dai miei pazienti che dalle comunicazioni con altri medici, che l’estrema virofobia e il fervore vaccinale del 2021 e del 2022 sono svaniti tra i miei colleghi, proprio come nel resto della popolazione.

La maggior parte dei dottori ha sentito la notizia che la fiducia del pubblico in loro e nella loro professione è crollata. La maggior parte si rende conto che il sistema è nel caos sotto molti aspetti: basta fermarsi in un pronto soccorso per rendersene conto. Molti riconoscono che la professione medica e l’industria sanitaria sono state dirottate da Big Pharma e altre forze maligne. Molti di coloro che possono stanno abbandonando del tutto la professione.

Tuttavia, oltre a quelli che si sono già fatti sentire, vedo pochi nuovi colleghi che chiedono riforme. Come molte altre persone, sembra che la maggior parte dei medici di base voglia solo che l’incubo finisca. Molti non sanno davvero come le cose siano andate così male. Per parafrasare Bob Dylan, sanno che è successo qualcosa, ma non sanno cosa.

Per queste ragioni, una riforma significativa della medicina non verrà da un’ondata di base. Hanno visto cosa è successo a coloro che hanno parlato durante il Covid e non vogliono farne parte. Non saprebbero da dove cominciare per sistemare un sistema in cui hanno ben poca autonomia. Tuttavia, credo davvero che la grande maggioranza di medici, infermieri e altri professionisti sanitari accoglierebbe con favore e sosterrebbe una riforma significativa.

Robert F. Kennedy, Jr. è la scelta migliore per guidare la riforma medica. Se dubiti della sua competenza in materia di corruzione e appropriazione della medicina, e dell’appropriazione regolamentare di agenzie come CDC, NIH e FDA, ti consiglio i suoi libri The Real Anthony Fauci e The Wuhan Cover-Up . Questi libri non solo dimostrano la sua conoscenza enciclopedica del problema, ma come hanno sottolineato Joe Rogan e altri, non sono mai stati direttamente contestati dall’establishment medico, perché sono fattualmente accurati.

Inoltre, data la sua esperienza e i suoi successi come avvocato ambientalista, anche contro grandi aziende come Monsanto, DuPont e Ford, il signor Kennedy ha le competenze necessarie per attuare riforme significative.

Siate certi che sotto un HHS guidato da Kennedy, la medicina non tornerà ai tempi di Galeno. La poliomielite non dilagherà, anche se i vaccini potrebbero finalmente essere tenuti agli stessi standard degli altri farmaci, il che ovviamente avrebbe sempre dovuto essere il caso. Anche un’inversione parziale del controllo quasi totale che Big Pharma e i suoi alleati hanno sulla ricerca medica, il mondo accademico, l’istruzione, le licenze mediche e la certificazione andrà solo a beneficio di dottori e pazienti.

La medicina ha un disperato bisogno di una riforma radicale. Deve essere sganciata dal controllo di Big Pharma, agenzie governative catturate e altre forze ricche e potenti che attualmente dominano il settore. L’autonomia del paziente e la relazione medico-paziente devono essere ripristinate come centrali per la pratica della medicina. Il consenso informato deve essere ristabilito come valore inalienabile e fondamentale della professione come codificato a Norimberga.

Gli esseri umani sono individui autonomi con diritti. I pazienti non devono essere “gestiti” come animali da branco, come insiste l’attuale approccio alla medicina basato sulla popolazione in materia di sanità pubblica. Il Covid ha dimostrato che questo approccio è un disastro, e deve finire.

Ecco perché io, medico in attività, appoggio calorosamente Robert F. Kennedy come prossimo Segretario della Salute e dei Servizi Umani.

(Post scriptum: ho cercato il terzo precedente Segretario dell’HHS. Ricordate il mandato di 231 giorni di Tom Price, pieno di scandali? Neanch’io. A quanto pare, prima di Robert F. Kennedy, Jr., anche le dimissioni improvvise di un Segretario dell’HHS sotto una nuvola di scandalo non erano degne di nota. È tempo di un approccio diverso.)

