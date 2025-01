Eventi, Incontri, Momenti di Preghiera e Adorazione in Emilia.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione queste segnalazioni di eventi e incontri preparate dal prof. Giovanni lazzaretti. Buona lettura e diffusione.

§§§

[1] *OGGI* GIOVEDI’ 23 GENNAIO 2025, ORE 19.00, REGGIO EMILIA, “GIUBILEO DEL MONDO DELLA COMUNICAZIONE”

Nella cripta della Cattedrale mons. Giacomo Morandi celebra la Messa nella festa di San Francesco di Sales (24 gennaio). E’ il Giubileo diocesano per il mondo della comunicazione.

[2] SABATO 25 GENNAIO 2025, ORE 18.30, CORREGGIO (RE), “MESSA IN LATINO”

25 gennaio e 7 febbraio le prossime Messe in forma straordinaria a Correggio.

Gruppo stabile Rolando Rivi <summorumpontificum.correggio@gmail.com>

Ccn: giovanni.maria.lazzaretti@gmail.com

18 gennaio 2025 alle ore

10:00

Si avvisa che il prossimo sabato 25 gennaio alle ore 18.30 verrà celebrata una S. Messa in forma

straordinaria a Correggio. Si segnala inoltre che tale celebrazione, in conformità col vigente diritto canonico, avrà

valore di Messa domenicale.

La successiva celebrazione avverrà venerdì 7 febbraio (primo venerdì del mese) alle ore 19.

Entrambe le S. Messe, promosse dal nostro gruppo stabile e officiate dal nostro cappellano don Stefano

Manfredini, si terranno presso il santuario della B.V. della Rosa in Correggio, raggiungibile dal viottolo alberato

all’altezza di Viale Repubblica 1.

Si segnala inoltre che, come previsto nel nostro calendario, la S. Messa in latino verrà celebrata alle 19 tutti i

primi venerdì del mese

e gli ultimi sabati del mese (messa festiva ore 18.30) da ottobre ad aprile compresi.

Un cordiale saluto in Gesù e Maria,

il gruppo stabile beato Rolando Rivi

[3] VENERDI’ 31 GENNAIO 2025, ORE 19.00, CORREGGIO (RE), ISTITUTI SAN TOMASO, “FESTA DI DON BOSCO”

Festa di don Bosco presso gli Istituti Scolastici San Tomaso. Santa Messa in San Quirino e rinfresco.

[4] SABATO 1 FEBBRAIO 2025, ORE 09.00, REGGIO EMILIA, MOVIMENTO SACERDOTALE MARIANO, “CENACOLO MARIANO”

Cenacolo Mariano presso l’Ospedale Santa Maria Nuova.

TESTI, NOTE & CONTRIBUTI



[1] GIUBILEO DELLA COMUNICAZIONE, DON ALBERIONE

Un altro dei messaggio diffuso dalla Famiglia Paolina per il Giubileo della Comunicazione.

.

[2] SCUOLE SAN TOMASO, DIFFERIMENTO DELLE ISCRIZIONI AL 10 FEBBRAIO

Con lo slittamento delle iscrizioni per le scuole statali, anche il San Tomaso posticipa. PDF allegato.

PER LO SPORTELLO INFORMATIVO GENITORI

https://www.santomaso.org/ sportello-iscrizioni-25-26/? utm_source=brevo&utm_campaign= NL_gennaio&utm_medium=email

PER ISCRIVERSI

https://docs.google.com/forms/ d/e/1FAIpQLSfVup97Tvxb_oRvip_ m8JqAP0VlQqXn_ T5dc40TICTrQosZ0A/viewform

[3] PADRE BARZAGHI, “DIO SOFFRE?”

Un breve assaggio di padre Giuseppe Barzaghi che parlerà a San Martino in Rio (aDp) sabato 15 febbraio 2025, ore 16

La domanda è “Dio soffre?”

https://youtu.be/BacSMDTDC4U? si=MSV46Vm8yQ60NzEQ

[4] IL MONDO MUORE PER MANCANZA DI ADORATORI?

L’unità pastorale Regina della Famiglia di San Martino in Rio e dintorni ha la Cappella dell’Adorazione Eucaristica Perpetua.

Particolarmente coinvolgente quindi il titolo di questa relazione del card. Robert Sarah.

https://lanuovabq.it/it/sarah- il-mondo-muore-perche-manca- di-adoratori-1

Testo PDF in allegato.

[5] PADRE TOGNETTI, “I TEMPI DI MARIA”

Un intervento di padre Serafino Tognetti a Selva di Val Gardena, 31 maggio 2024. Solo audio.

https://youtube.com/watch?v= DJCM6Cb9idM&si= vdbd2RdG9QAZVOyJ

[6] SCUOLA MATERNA REGINA PACIS, DIFFERIMENTO ISCRIZIONI

Anche la Scuola Materna Parrocchiale Regina Pacis differisce le iscrizioni, a fine febbraio.

Essendo concluse le giornate di visita e di incontro, sarà possibile concordare visite individuali, anche rispondendo a questa mail.

[7] IL 5G NON HA NIENTE A CHE FARE CON LA TELEFONIA

Ippocrate.org, che ebbe un ruolo meritorio durante il covid, diffonde questo articolo

https://ippocrateorg.org/en/ notizie/il-5g-non-ha-niente-a- che-fare-con-la-telefonia/

Grazie per l’attenzione

Giovanni Lazzaretti

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

ATTENZIONE:

L’IBAN INDICATO NELLA FOTO A DESTRA E’ OBSOLETO.

QUELLO GIUSTO E’:

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

Condividi i miei articoli:



Tag: correggio, eventi, lazzaretti, reggio emilia



Categoria: Generale