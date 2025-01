Trump decreta la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Courageous Discourse.

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, ponemos a vuestra disposición este breve post publicado por Courageous Discourse, a quien agradecemos su cortesía. Como recordarán, la Organización Mundial de la Salud, a pesar de su nombre, es un organismo privado, dominado y controlado ampliamente por Bill Gates y las grandes farmacéuticas. Disfruten la lectura y difundan.

Por Nicolas Hulscher, MPH

Era hora…

ORDEN EJECUTIVA

20 de enero de 2025

En virtud de la autoridad que me confieren como Presidente la Constitución y las leyes de Estados Unidos de América, por la presente se ordena:

Sección 1. Finalidad. Estados Unidos comunicó su retirada de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2020 debido a la mala gestión por parte del organismo de la pandemia de COVID-19 derivada de Wuhan, China, y otras crisis sanitarias mundiales, por su incapacidad para adoptar reformas urgentes y por su incapacidad para demostrar independencia de la influencia política inapropiada de los Estados miembros de la OMS. Además, la OMS sigue exigiendo pagos injustamente onerosos a Estados Unidos, muy desproporcionados con respecto a los pagos estimados de otros países. China, con una población de 1.400 millones de habitantes, tiene el 300% de la población de Estados Unidos, pero contribuye casi un 90 por ciento menos a la OMS.

Sec. 2. Acciones. a) Estados Unidos tiene la intención de retirarse de la OMS. Se revoca la carta presidencial al Secretario General de las Naciones Unidas firmada el 20 de enero de 2021, por la que se retira la notificación de retirada de Estados Unidos del 6 de julio de 2020.

(b) Se revoca la Orden Ejecutiva 13987 del 25 de enero de 2021 (Organización y movilización del gobierno de Estados Unidos para proporcionar una respuesta unificada y eficaz a la lucha contra el COVID-19 y para proporcionar el liderazgo de Estados Unidos en materia de salud y seguridad mundiales).

(c) El Asistente del Presidente para Asuntos de Seguridad Nacional establecerá directivas y mecanismos de coordinación dentro del aparato del Consejo de Seguridad Nacional, según lo considere necesario y apropiado para salvaguardar la salud pública y reforzar la bioseguridad.

(d) El Secretario de Estado y el Director de la Oficina de Administración y Presupuesto tomarán las medidas apropiadas, con la máxima rapidez posible, para:

(i) suspender la transferencia futura de fondos, apoyo o recursos del Gobierno de Estados Unidos a la OMS;

(ii) retirar y reasignar al personal o a los contratistas del gobierno de Estados Unidos que trabajen en cualquier nivel con la OMS; e

(iii) identificar socios estadounidenses e internacionales creíbles y transparentes para llevar a cabo las actividades necesarias emprendidas anteriormente por la OMS.

(e) El Director de la Oficina de Política de Preparación y Respuesta ante Pandemias de la Casa Blanca revisará, cancelará y reemplazará lo antes posible la Estrategia para la Seguridad Sanitaria Global de Estados Unidos 2024.

Sec. 3. Notificación. El Secretario de Estado informará inmediatamente de la retirada al Secretario General de las Naciones Unidas, a cualquier otro depositario aplicable y a la dirección de la OMS.

Sec. 4. Negociaciones del sistema mundial. Mientras la retirada esté en curso, el Secretario de Estado pondrá fin a las negociaciones sobre el Acuerdo de la OMS sobre la Pandemia y las enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional, y las medidas adoptadas para hacer efectivos ese acuerdo y dichas enmiendas no tendrán fuerza vinculante para Estados Unidos.

Arte. 5. Disposiciones generales . (a) Nada de lo dispuesto en esta Orden se interpretará en el sentido de menoscabar o influenciar de otro modo:

(i) la autoridad otorgada por la ley a un departamento ejecutivo o a una agencia, o a su jefe; o

ii) las funciones del Director de la Oficina de Gestión y Presupuesto en relación con las propuestas presupuestarias, administrativas o legislativas.

(b) Esta Orden se implementará de conformidad con la ley aplicable y sujeta a la disponibilidad de créditos.

(c) Esta Orden no tiene la intención de crear, y no crea, ningún derecho o beneficio, sustancial o procesal, exigible por ley o en equidad de alguna parte contra Estados Unidos, sus departamentos, agencias o entidades, sus funcionarios, empleados o agentes, o cualquier otra persona.

LA CASA BANCA,

20 de enero de 2025.

Con la retirada de Estados Unidos de la OMS, es probable que el complejo biofarmacéutico no logre obtener el control sobre las plantas, los seres humanos, los animales y el medio ambiente a través de su “enfoque de una sola salud”. Tampoco ningún “tratado pandémico” de gran alcance tendrá el poder de influir en Estados Unidos, incluso si finalmente se aprueba.

Nicolas Hulscher, MPH

Epidemiólogo y administrador de la fundación McCullough Foundation

Italiano: www.mcculloughfnd.org

Les invito a seguir tanto la McCullough Foundation como mi cuenta personal en X (ex Twitter) para próximos contenidos.

Publicado en italiano por Marco Tosatti el 21 de enero de 2025, en https://www.marcotosatti.com/ 2025/01/21/trump-decreta- luscita-degli-stati-uniti- dallorganizzazione-mondiale- della-sanita-courageous- discourse/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

