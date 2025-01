Scatta la Fragile Tregua. Sospesa, per ora la Mattanza di Civili a Gaza. Matteo Castagna.

Il giornalista israeliano Zvi Bar’el ha scritto su Haaretz: “l’espressione vuota, coniata da Trump, ‘scoppia l’inferno’ – senza indicare quale inferno e chi ne varcherà i cancelli – è il fattore che ha girato la chiave magica necessaria per costringere Netanyahu ad accettare un accordo che Biden aveva lasciato sulla sua scrivania, molti mesi fa. Biden avrebbe potuto aprire lui stesso le porte dell’inferno in una fase precedente? Negli Stati Uniti non verrà istituita alcuna commissione d’inchiesta per esaminare tutti i fallimenti dell’amministrazione, riguardo alla gestione della guerra a Gaza, ma sembra che entrambe le amministrazioni, quella di Biden e di quella di Trump, possano già trarre una chiara conclusione: Israele capisce solo la forza”.

Per questo motivo, appare evidente che aver annunciato pubblicamente il cessate il fuoco, prima che questo avvenisse concretamente, non è un metodo comunicativi che è piaciuto ad Israele.

Sempre il quotidiano di Tel Aviv, Haaretz fa, dunque, il punto della situazione, non smentita dai vertici di Hamas.

Un alto funzionario israeliano ha confermato che l’ accordo prevede il ritiro delle forze israeliane dal corridoio di Philadelphia, lungo il confine tra Egitto e Gaza, al termine della prima fase di 42 giorni.

È chiaro che il dilazionamento delle tre fasi nel tempo apre le porte a incognite e scenari indefinibili, in un cessate il fuoco molto fragile.

Rachel Goldberg e Jon Polin, genitori di Hersh Goldberg-Polin, preso in ostaggio da Hamas e assassinato, hanno accolto con favore l’accordo, affermando: “Il nostro amato figlio Hersh e tanti altri civili innocenti avrebbero dovuto essere salvati molto tempo fa da un accordo come questo, soprattutto perché il quadro per l’accordo odierno è in vigore da maggio 2024 “. Hanno inoltre sottolineato che “è anche giunto il momento che i civili innocenti di Gaza siano sollevati dalle sofferenze che hanno sopportato dal massacro di Hamas in Israele il 7 ottobre 2023”.

L’ala armata di Hamas ha affermato che un attacco israeliano, avvenuto dopo l’annuncio dell’accordo di cessate il fuoco, aveva preso di mira un luogo in cui era tenuta prigioniera una donna, ma non ha rivelato la sua sorte.

Nel frattempo – continua Haaretz – fonti mediche a Gaza hanno riferito che 21 persone sono state uccise in tre distinti attacchi aerei israeliani, nella notte tra giovedì e venerdì.

Le IDF hanno dichiarato di aver colpito circa 50 obiettivi a Gaza nella notte tra giovedì e domenica, tra cui un terrorista della forza d’élite Nukhba di Hamas, Hasham Zahadi Abu el-Rous, che avrebbe partecipato ai massacri del 7 ottobre.

Il Ministero della Salute di Gaza, controllato da Hamas – riferisce sempre Haaretz – ha dichiarato che dall’inizio della guerra sono stati uccisi almeno 46.788 palestinesi e 110.453 sono rimasti feriti.

Il Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha ordinato alla delegazione a Doha di restare ferma, ma nel frattempo sono sorti altri ostacoli, tra cui controversie su specifici prigionieri, di cui l’organizzazione chiede il rilascio. Per tutto il giorno, fino alle ore serali, gli Stati Uniti hanno investito uno sforzo considerevole per superare gli ostacoli e consentire l’annuncio finale di un accordo.

Risolti gli ostacoli sui nominativi, con un ritardo di qualche ora nello scambio dei prigionieri, è avvenuta la tregua.

Nel frattempo, l’opposizione interna in Israele è cresciuta e i partiti di estrema destra nella coalizione hanno ripreso una campagna attiva per sabotare i colloqui. Non c’erano vere novità nell’intera sequenza di eventi, se non un’aggiunta superflua al dolore e alla preoccupazione delle famiglie degli ostaggi. “Ma come potremmo sapere che si tratta del Medio Oriente se le cose non fossero andate male un attimo prima che si raggiungesse un accordo?” – si chiede amaramente Haaretz.

Rimangono ancora delle preoccupazioni finali. Gli ostaggi destinati a essere liberati nella prima fase dell’attuale accordo inizieranno a tornare a casa, un po’ alla volta, a partire da domenica.

L’ostacolo principale si paleserà dopo il completamento della prima fase, circa sei settimane dopo l’inizio dell’attuazione dell’accordo. A quel punto, nella seconda fase, ci saranno 65 ostaggi nella Striscia di Gaza, più della metà dei quali apparentemente non sono più in vita. Qui potrebbero sorgere molteplici difficoltà. Hamas manterrà la parola data e restituirà tutti? L’organizzazione riuscirà a localizzare tutti i corpi degli ostaggi morti? E ancora più sorprendentemente, le parti (Netanyahu da una parte, il leader di Hamas a Gaza Mohammed Sinwar dall’altra) hanno un interesse personale nel mantenere le promesse fatte agli Stati Uniti e nell’emanare l’accordo per intero?

Netanyahu si sta allontanando da tutte le sue dichiarazioni del passato, quando ha insistito sul fatto che Israele non si sarebbe ritirato dalla rotta di Filadelfia o avrebbe fermato la guerra prima dell’annientamento del regime di Hamas. A Sinwar viene chiesto di rinunciare alla migliore polizza assicurativa che ha: la cintura di sicurezza rappresentata dagli ostaggi.

Chi deciderà come andranno le cose è il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump. Il suo impatto sull’accordo viene ora presentato come una specie di forza della natura, che non può essere frenata. L’obiettivo di Trump include accordi regionali: imporre una soluzione che freni il progetto nucleare iraniano senza la necessità di un attacco congiunto USA-Israele, un’alleanza proficua per gli Stati Uniti (e per la famiglia Trump) con l’Arabia Saudita e probabilmente anche la normalizzazione israelo-saudita.

Tutto questo deve accadere in fretta. Trump ha poca pazienza per i piccoli dettagli e, ai suoi occhi, lo attende alla fine della strada un premio Nobel per la pace. Sarà a vantaggio di Israele, sta suggerendo, seguire i suoi piani. Il fatto è che il progresso in questa sfera comporta il rendere omaggio, almeno a parole, alla soluzione dei due stati.

La tempistica sarà terribile, e non solo dal punto di vista del campo di ultra-destra. Un ampio segmento della popolazione israeliana è, ora, ostile all’idea di uno stato palestinese. “È questo il premio, si chiedono, che i palestinesi ottengono per l’orribile massacro del 7 ottobre?”