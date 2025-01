Incontri ed Eventi. Un Cuore che Batte, Allenare alla Vita, Monete & Politica, Chi Decide le Sorti del Pianeta.

Carissimi StilumCuriali offriamo alla vostra attenzione questo elenco di iniziative ed eventi, preparato dal prof. Giovanni Lazzaretti. Buona lettura e diffusione.

INIZIATIVE





[1] *OGGI + SABATO 18 GENNAIO 2025, 15.00, REGGIO EMILIA, ALBERTO PELLAI, “ALLENARE ALLA VITA”

Organizzato dal gruppo di famiglie “La casa del melograno”. Servizio di baby sitter e merenda a seguire.

[2] GIOVEDI’ 23 GENNAIO 2025, 20.45, MODENA, ERALDO AFFINATI E MONS. ERIO CASTELLUCCI, “DIALOGO SUL MISTERO DEL MALE”

Non ricevevo da tempo avvisi dal centro culturale “La collina della poesia”. Dialogo tra l’Arcivescovo di Modena-Nonantola e il noto scrittore.

[3] VENERDI’ 24 GENNAIO 2025, 21.00, FIRENZE, FABIO CONDITI, “MONETA & POLITICA. CHI DECIDE LE SORTI DEL PIANETA?”

“Davvero la moneta ha preso il controllo sulla politica?” si chiede il volantino. Davvero. E Conditi lo spiegherà al meglio.

[4] LUNEDI’ 27 GENNAIO 2025, 20.45, REGGIO EMILIA, MONS. GIACOMO MORANDI, “I PRESUPPOSTI BIBLICI DELL’IMPEGNO SOCIALE CRISTIANO”

L’Arcivescovo Morandi inaugura il corso di Dottrina Sociale “Nel mondo e nella storia”. Nel PDF allegato ci sono luogo, orario, date e titoli dei vari incontri. I relatori non sono ancora fissati.

TESTI, NOTE & CONTRIBUTI



[1] BIBLIOTECA CAPITOLARE DI VERONA

Mi segnalano le visite guidate alla Biblioteca Capitolare di Verona, con guide o col prefetto. Da esaminare.

http://www. bibliotecacapitolare.it/ [2] DON ALBERIONE PER IL GIUBILEO

Una breve frase (JPG allegato) del beato don Giacomo Alberione, diffusa dalla Famiglia Paolina per il prossimo Giubileo della Comunicazione, 24-26 gennaio 2025

https://www.iubilaeum2025.va/ it/pellegrinaggio/calendario- giubileo/GrandiEventi/ Giubileo-del-Mondo-della- Comunicazione.html [3] UN VOTO PER “LA NAVE DI TELEMACO”

Ho ricevuto un avviso da un mio contatto, ho dato un’occhiata e ho votato per loro. Più una piccola offerta. E’ la scuola libera “La Nave di Telemaco”. Tutti i dettagli e i collegamenti nel PDF allegato. [4] GIA’ DIMENTICATA LA SIRIA?

Di Siria non si parla già più. La storiellina del dittatore cattivo abbattuto dai bravi ragazzi ex-ISIS ovviamente non sta in piedi. Ma sta nella mente di molti. Due articoli tratti da OraProSiria fanno un po’ di chiarezza, o almeno descrivono bene il caos.

https://oraprosiria.blogspot. com/2025/01/come-loccidente- ha-distrutto-la-siria.html

https://oraprosiria.blogspot. com/2025/01/la-siria- brandelli.html [5] 2 FEBBRAIO, UN CUORE CHE BATTE

Da Giorgio Celci “Ora et Labora in difesa della vita” arrivano messaggio, collegamenti e immagine.





PICCOLI ANNUNCI (PICCOLO SERVIZIO OCCASIONALE)[1] MESSAGGIO DAL PRIORE DEL GIARDINO DI MARIA (TRIGNANO DI SAN MARTINO IN RIO)

[2] MESSAGGIO DAL PRIORE DEL GIARDINO DI MARIA (TRIGNANO DI SAN MARTINO IN RIO)

Il Giardino di Maria ha ereditato le galline ovaiole di R. Si sono riprodotte libere e razzolanti dietro la chiesa ed ora siamo in produzione di uova ruspanti; se conosci qualcuno che ne voglia, quando disponibili, abbiamo pensato, sentiti i prezzi medi di uova di galline libere, di venderle a 40 cent cadauna. Bricioline pro Giardino di Maria.Grazie per l’attenzione

Buon Giubileo

Giovanni Lazzaretti

