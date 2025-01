“Iglesia de Bergoglio”, la Iglesia Católica y el Regina Coeli en Los Ángeles. Joachim Heimerl

Marco Tosatti

Estimados StilumCuriales, el padre Joachim Heimerl, a quien agradecemos de corazón, les ofrece estas reflexiones sobre la “Iglesia” de Jorge Mario Bergoglio y la Iglesia Católica. Disfruten la lectura y compartan.

§§§

¿La “Iglesia bergogliana” es (todavía) la Iglesia Católica?

Por el padre Joachim Heimerl von Heimthal

Hay frases que no dejan ir y en la que se piensa durante mucho tiempo. La mayoría de las veces se trata de frases que no se esperaban, y no pocas veces son las que explican el mundo. Muy a menudo, estas frases no son exteriormente nada especial y, a veces, provienen de alguien de quien no se habría esperado que las pronunciara.

En las últimas semanas he pensado en una frase del arzobispo Viganò que, justo antes de Navidad, dijo que la “Iglesia bergogliana” no es más la Iglesia católica.

Lo confieso: esta frase es tremenda y fascinante, y lo inquietante de ella es que es profundamente cierta, porque lo que estamos viviendo bajo el papa Francisco no es otra cosa que la instauración de una neo-Iglesia que socava los fundamentos de la Iglesia Católica y cuestiona la Revelación divina.

Hay docenas de ejemplos de esto y es tedioso repetirlos una y otra vez. El esquema básico detrás de todo es siempre el mismo: Francisco es el primer Papa que cree estar en el lugar de Dios y por lo tanto puede dar una nueva forma a la Iglesia de Cristo.

Con el nombramiento de una monja como “Prefecto” de un Dicasterio vaticano, esto ha sucedido una vez más bajo el aplauso de (especialmente) los enemigos (internos) de la Iglesia, y ciertamente de manera significativa. Recordemos: Pertenece al –inmutable (!)– depósito de la Fe que Jesucristo dio a su iglesia una estructura jerárquica sobre los hombros de los Apóstoles.

Esto significa que toda función de liderazgo eclesiástico está vinculada a la recepción del sacramento del Orden, y no, como afirma Francisco, a un “encargo” banal del Papa. El Papa tampoco puede sustituir los sacramentos ni abrogar la constitución sacramental de la Iglesia. Por el contrario, está y permanece obligado por ellas, y por esta razón no puede hacer “Prefectos” a los laicos. Pero si lo hace, como hace Francisco, pone en tela de juicio a la Iglesia en su conjunto. No, católico no es lo que viene a la mente de un Papa individual, sino que católico es siempre sólo lo que todos los Papas han enseñado en forma coincidente. Sin embargo, Francisco está ahora muy lejos de esto, y de ninguna manera por primera vez.

No me resulta fácil estar de acuerdo con monseñor Viganò, y pienso que él mismo no la ha hecho fácil al afirmar esto. Sin embargo, queda en pie una pregunta crucial: si la “Iglesia bergogliana” ya no es la Iglesia católica, ¿adónde ha ido ésta? O dicho de otro modo: ¿se ha evaporado completamente el catolicismo mientras tanto?

Encontré la sorprendente respuesta a esta pregunta hace unos días cuando vi un vídeo tomado durante el desastre del incendio en Los Ángeles. En él, una familia cantaba el “Regina Coeli” sobre las cenizas de su casa incendiada, y pensé: “Sí, ésta y ninguna otra es la verdadera Iglesia, ésta es la Iglesia Católica, y esto es precisamente lo que muestra su Fe inquebrantable e inmutable”.

Mientras el Papa mismo sacude los cimientos de la Iglesia, la Iglesia de Cristo existe allí donde los sacramentos se celebran (todavía) válidamente y donde lo que la Iglesia ha enseñado en todos los tiempos es creído y atestiguado inquebrantablemente. Es cierto que es doloroso vivir en esta paradoja, pero es sin duda uno de los signos que Cristo mismo nos anunció antes de su venida. Y sólo en este sentido la apostasía general bajo Francisco es un signo profético, y una de las últimas pruebas para la Iglesia.

¿Pero qué pasará después de Francisco? ¿Hay alguna esperanza de que el próximo Papa deshaga las aberraciones del Papa actual y restaure la Iglesia devastada? No creo que sea el caso. Francisco ha nombrado sistemáticamente a herejes y apóstatas como obispos y cardenales, asegurando así su curso destructivo. Al mismo tiempo, se ha dicho todo sobre su fatídico pontificado. En verdad: “católico” ciertamente no es “franciscano” y nunca lo será. Al contrario: tarde o temprano cantaremos el “Regina Coeli” de un nuevo comienzo sobre las cenizas de la “Iglesia bergogliana”. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Señor de su Iglesia, y no Jorge Mario Bergoglio.

Publicado originalmente en alemán por Marco Tosatti el 14 de enero de 2025, en https://www.marcotosatti.com/ 2025/01/14/bergoglio-kirche- die-katholische-kirche-und- die-regina-coeli-in-los- angeles-joachim-heimerl/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

ATTENZIONE:

L’IBAN INDICATO NELLA FOTO A DESTRA E’ OBSOLETO.

QUELLO GIUSTO E’:

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

Condividi i miei articoli:



Categoria: Generale