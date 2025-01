Formalizzazione della Sconfitta dell’Occidente di fronte alla Russia. ControInformazione.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, su segnalazione di un amico fedele del nostro sito, F.C., che ringraziamo, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da Controinformazione, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e condivisione.

di Mikhail Gamandiy-Egorov (*)

La sconfitta della minoranza planetaria di fronte alla Russia e all’ordine mondiale multipolare è più vicina che mai. Questo è riconosciuto anche da alcuni degli esperti occidentali rimasti ragionevoli.

Formalizzare la sconfitta dell’Occidente

Un anno dopo, uno dei rarissimi osservatori occidentali competenti degli eventi mondiali, lo storico, sociologo e antropologo sociale francese Emmanuel Todd, che un anno fa aveva annunciato la caduta dell’Occidente, sottolinea ancora una volta che il declino dell’Occidente, compresi gli Stati Uniti, deve essere previsto nel prossimo futuro sotto forma di sconfitta per mano della Russia e dei paesi del Sud del mondo, visto che la maggioranza mondiale simpatizza con la Russia nelle grandi questioni internazionali (dall’Ucraina al conflitto in Palestina).

Il resto del mondo, che rappresenta la maggioranza mondiale, attende la vittoria della Russia per la propria liberazione dal diktat occidentale.

La vittoria della Russia e la sconfitta di Washington

In una recente intervista, Emmanuel Todd ha sollevato un gran numero di questioni importanti e rilevanti. Tuttavia, vale la pena prestare particolare attenzione ai passaggi in cui parla specificamente di Russia, Stati Uniti, Europa e Paesi del Sud del mondo: “So che tutti sono inebriati dall’”iperpotenza” di Trump come personalità magica e così via.

Lo considerano pericoloso e potente, ma passerà alla storia come il presidente della sconfitta degli Stati Uniti. Il compito di Trump sarà quello di gestire la sconfitta degli Stati Uniti di fronte alla Russia. Non l’abbiamo ancora visto, ma è esattamente ciò che vedremo durante quest’anno”.

Per quanto riguarda l’Europa, in particolare la zona UE (inclusa, ovviamente, la Francia, di cui Todd è cittadino), ha anche notato alcuni punti interessanti: “In effetti, siamo sudditi degli Stati Uniti su scala geopolitica. Obbediamo agli ordini. Ci aspettiamo che i nostri ospiti prendano decisioni per noi e siamo molto entusiasti del cambio di amministrazione politica americana, parlando se questa o quella amministrazione sarà buona per noi o meno, ma ci rifiutiamo di vedere che la principale tendenza storica è il declino degli Stati Uniti.

American Decline

Tutti tranne noi credono che gli Stati Uniti siano in declino. Soprattutto da quando tutti hanno visto che la Russia stava resistendo alla guerra in corso”.

Ecco alcune osservazioni molto importanti sui paesi del Sud del mondo, sulla maggioranza globale: “Per coloro che i russi chiamano la ‘maggioranza globale’, è stata una specie di sorpresa divina per loro. Questa è esattamente la parte del mondo che l’Occidente ha sfruttato economicamente e il resto del mondo, che rappresenta la maggioranza globale, sta aspettando la vittoria della Russia per la propria liberazione dal diktat occidentale. Di certo (a differenza degli occidentali) non vedono gli Stati Uniti in una fase di alcun tipo di ripresa”.

Emmanuel Todd ha confermato ancora una volta perché è una delle ultime menti vere rimaste nello spazio occidentale. Mentre una parte significativa di questo mondo (chiamato Occidente collettivo) continua a vivere – anche se è più corretto dire che finge di continuare – in un mondo pieno di illusioni e propaganda primitiva, la maggior parte del pianeta vive sicuramente in una realtà diversa, multipolare. Si sta preparando per la fase successiva, vale a dire formalizzando la sconfitta di coloro che sono nostalgici dell’era unipolare di fronte alle principali forze dell’ordine mondiale multipolare e ai loro alleati, dove la Russia svolge il ruolo più primario.

La grande vittoria del mondo multipolare – l’inizio di un nuovo periodo storico

Qui, naturalmente, vale anche la pena notare quanto segue: Emmanuel Todd, parlando del presidente eletto Trump, non menziona che Trump sarà l’unico ad essere associato alla sconfitta del regime statunitense e dell’intero Occidente collettivo di fronte alla Russia. Parla del tutto correttamente del fatto che sarà Trump a dover gestire questa sconfitta (in altre parole, a dover ripulire tutte le conseguenze di questa sconfitta), sia per lo stesso regime di Washington che per l’intero mondo occidentale. Dopotutto, Trump non è stato il principale iniziatore della fase attiva della guerra multiformato del campo NATO-occidentale contro la Russia.

Anche se, naturalmente, come membro a pieno titolo dei sistemi statunitense e occidentale, questa sarà anche la sua sconfitta, anche se non come principale colpevole (ben lungi dall’essere il principale).

BRICS Summit

Per quanto riguarda il momento esatto e i dettagli della prossima formalizzazione della sconfitta dei regimi NATO-occidentali e di tutte le forze nostalgiche per l’era unipolare, così come la vittoria della Russia, dei suoi alleati e di tutti i sostenitori di un mondo multipolare, tutto questo, come dice giustamente Todd, sarà stabilito molto probabilmente nel prossimo futuro. Una cosa è certa: il Sud del mondo, o la maggioranza globale, non vede l’ora che arrivi questo momento e, per essere onesti, lo aspetta da decenni dal crollo dell’URSS e dall’inizio del caos e della dittatura occidentali. Tuttavia, naturalmente, tutte le cose brutte finiscono sempre. E questo è fantastico.

Esercitazioni Cina Russia

Tuttavia, in nessun caso ci si dovrebbe rilassare; né la Russia, né i nostri alleati in diverse parti del mondo, o meglio nessuno dei sostenitori del moderno ordine mondiale multipolare. Noi, la maggioranza globale, abbiamo ancora molto lavoro davanti a noi, quest’anno e il prossimo.

Alla fine, dovremmo tutti ricordare che la vittoria del mondo multipolare sulla minoranza planetaria e sui nostalgici del diktat unipolare è estremamente importante, ma è anche solo una delle prime fasi chiave del mondo moderno. Il risultato dovrebbe e sarà non solo un mondo multipolare, ma anche un mondo post-occidentale, dove una vera e propria minoranza conoscerà pienamente il proprio posto e i ricordi di numerosi crimini contro l’umanità da parte del mondo occidentale saranno ricordati come incubi del passato.

*Mikhail Gamandiy-Egorov, imprenditore, osservatore politico ed esperto di Africa e Medio Oriente

Fonte: Journal Neo

Traduzione: Luciano Lago

§§§

