I più Perseguitati al Mondo? Sono i Cristiani. Oltre 1200 Attacchi e Crimini di Odio in Europa nel 2024.

Open Doors : oltre 380 milioni di cristiani affrontano alti livelli di

persecuzione e discriminazione per la loro fede I regimi autoritari e i movimenti jihadisti intensificano il pericolo per i cristiani in Asia centrale e nell’Africa subsahariana La Open Doors World Watch List 2025 rivela che la violenza e le restrizioni autoritarie contro i cristiani sono aumentate a livello globale durante l’anno passato, in particolare in Asia centrale e Africa subsahariana . Nessun paese si è distinto più del Kirghizistan , che è salito nettamente nella World Watch List, la classifica annuale dei paesi in cui è più difficile vivere come cristiani. Per il terzo anno consecutivo e per la 23a volta dalla prima World Watch List del 1993, la Corea del Nord si è classificata in cima alla lista. Dal 2002, la DPRK è stata al primo posto ogni anno tranne nel 2022, quando si è classificata seconda dopo l’Afghanistan in seguito alla sua caduta sotto i talebani. Oltre alla soffocante oppressione che i cristiani clandestini della Corea del Nord subiscono da tempo, l’elenco del 2025 continua a documentare altre tendenze che hanno attraversato gli anni, come la continua violenza mortale in gran parte del continente africano.