L’“Église” de Bergoglio, l’Église Catholique et le Regina Coeli de Los Angeles. Joachim Heimerl.

Marco Tosatti

Cher StilumCuriali, Le Père Joachim Heimerl, que nous remercions du fond du cœur, soumet à votre attention ces réflexions sur l’« Église » de Jorge Mario Bergoglio, et sur l’Église catholique. Bonne lecture et bon partage.

§§§

L’“Église bergoglienne” est-elle (encore) l’Église catholique ?

Par le P. Joachim Heimerl von Heimthal

Il y a des phrases qui vous collent à la peau et auxquelles vous pensez pendant longtemps. La plupart du temps, il s’agit de phrases auxquelles on ne s’attendait pas, et souvent, ce sont elles qui nous expliquent le monde. Très souvent, ces phrases n’ont rien d’extraordinaire à première vue et, parfois, elles viennent de quelqu’un dont on ne s’attendrait pas à ce qu’il dise une telle phrase.

Ces dernières semaines, j’ai pensé à une phrase de Mgr Viganò qui, juste avant Noël, a déclaré que l’“Église bergoglienne” n’est plus l’Église catholique.

Je l’avoue : cette phrase est extraordinaire et fascinante, et ce qui est choquant, c’est qu’elle est profondément vraie, car ce que nous vivons sous le pape François n’est rien d’autre que la mise en place d’une néo-Église qui sape les fondements de l’Église catholique. L’Église remet en cause la révélation divine.

Les exemples se comptent par dizaines et il est fastidieux de les répéter encore et encore. Le schéma sous-jacent est toujours le même : François est le premier pape à croire qu’il se tient à la place de Dieu et qu’il peut donc remodeler l’Église du Christ.

Avec la nomination d’une religieuse comme “préfet” d’un dicastère du Vatican, cela s’est produit à nouveau, et de manière significative, sous les applaudissements (la plupart du temps) des ennemis (internes) de l’Église. – Rappelons-le : il fait partie du dépôt de la foi – immuable (!) – que Jésus-Christ a donné à son Église une structure hiérarchique sur les épaules des apôtres.

Cela signifie que toute fonction de direction de l’Église est liée à la réception du sacrement de l’Ordre et non, comme le prétend François, à une banale “commission” du Pape. Le Pape ne peut pas non plus remplacer les sacrements ou abolir la constitution sacramentelle de l’Église. Au contraire, il y est et y reste lié, c’est pourquoi il ne peut pas nommer “préfets” des laïcs.

S’il le fait, comme le fait François, il remet en cause l’Église dans son ensemble. – Non, n’est pas catholique ce qui est actuellement dans l’esprit d’un seul pape, mais catholique est seulement ce que tous les papes ont unanimement enseigné.

Or, François en est loin, et ce n’est pas la première fois.

Il ne m’est pas du tout facile d’être d’accord avec Mgr Viganò, et je pense que lui-même ne s’est pas rendu la vie facile avec sa déclaration. Toutefois, une question cruciale demeure : si l’“Église bergoglienne” n’est plus l’Église catholique, alors où est l’Église catholique ? Ou, pour le dire autrement, l’esprit catholique a-t-il entre-temps complètement disparu ?

https://www.youtube.com/watch?v=nsQ_VHj1NgI

J’ai trouvé la réponse surprenante à cette question il y a quelques jours en visionnant une vidéo tournée lors de l’incendie de Los Angeles. Une famille y chantait “Regina Coeli” sur les cendres de sa maison incendiée, et je me suis dit : « Oui, c’est cela et rien d’autre, la véritable Église, c’est l’Église catholique, et c’est exactement à cela que ressemble sa foi inébranlable et inaltérable.

Alors que le pape lui-même ébranle les fondations de l’Église, l’Église du Christ existe là où les sacrements sont (encore) validement célébrés et où ce que l’Église a enseigné au fil du temps est fermement cru et témoigné.

Certes, il est douloureux de vivre dans ce paradoxe, mais c’est sans doute l’un des signes que le Christ lui-même nous a annoncés avant sa venue. Et en ce sens seulement, l’apostasie générale sous François est un signe prophétique – et l’une des dernières épreuves pour l’Église.

Mais que se passera-t-il après François ? Peut-on espérer que le prochain pape annulera les aberrations du pape actuel et restaurera l’Église dévastée ?

Je ne le crois pas. François a constamment nommé des évêques et des cardinaux hérétiques et apostats, assurant ainsi sa trajectoire destructrice. En même temps, tout a été dit sur son pontificat funeste.

En fait, “catholique Regina” n’est certainement pas “franciscain” et ne le sera jamais. Au contraire : tôt ou tard, nous chanterons le “Regina Coeli” d’un nouveau départ sur les cendres de l’“Église bergoglienne”.

Pourquoi ? Parce que c’est Jésus-Christ qui est le Seigneur de son Église, et non Jorge Mario Bergoglio.

§§§

