2025 : Les choses sérieuses commencent…Sergio Russo…

.

Marco Tosatti

Chers StilumCuriali, Sergio Russo, que nous remercions du fond du cœur, offre à votre attention ces méditations sur l’année qui commence. Bonne lecture et bonne circulation.

§§§

2025 : MAINTENANT, ÇA DEVIENT SÉRIEUX…

Désormais, tout est prêt,

Puisque maintenant “il s’est fait un silence dans le ciel pendant environ une demi-heure”:

donc mettons ce temps à profit, avant qu’il ne soit trop tard !

La nuit dernière, plongé dans mes réflexions, j’ai eu la nette sensation que nous étions enfin arrivés à la veille de grands et importants événements, qui auront lieu cette année même : en 2025.

De toute évidence, le soi-disant “homme du commun” ne peut pas savoir que « la Russie est l’instrument choisi par Dieu pour punir le monde entier ». (Lucie de Fatima au P. Agostino Fuentes, en 1957).

Les hommes et les femmes d’aujourd’hui savent au contraire – selon ce que leur suggère la pensée unique dominante ou mainstream – que la Russie de Poutine, non satisfaite d’avoir envahi l’Ukraine, lancera son attaque contre les nations “libres et démocratiques” de l’Occident, afin de poursuivre ses objectifs expansionnistes…

Et pourtant, seuls ceux qui ne se laissent pas soumettre au martèlement médiatique du mondialisme ambiant mais qui, inversement, savent bien à quel point la réalité est bien différente de ce qu’ils nous racontent, ont une compréhension claire de tout cela…

En fait, le soi-disant Occident se trouve aujourd’hui (tout comme cela s’est produit à l’époque de l’Empire romain, aux IIIe et IVe siècles) au seuil d’une désintégration historique: corruption généralisée, dissolution morale et déni obstiné du vérité – à la fois vers la réalité concrète des faits et vers une pensée rationnelle correcte – par les dirigeants politiques et culturels, qui à leur tour sont manipulés par les élites financières, maçonniques et pédo-satanistes, qui dominent une large partie du monde moderne, et désormais près de leur fin.

A cette différence près que, dans la Rome antique, les barbares se pressaient aux frontières de l’empire pour y entrer, alors que dans le cas d’aujourd’hui, au contraire, ces barbares ont déjà pénétré à l’intérieur, et sont déjà à l’œuvre pour nous imposer des coutumes et des coutumes que, paradoxalement, ils avaient laissés dans leurs pays d’origine, et s’en étaient volontiers débarrassés, mais qu’ils perçoivent désormais, depuis qu’ils ont été déracinés de leurs contextes vitaux, comme la seule force agrégée capable de leur redonner une certaine identité : à des individus qui n’ont jamais bénéficié dans leur existence de concepts tels que la liberté et l’indépendance!

De nos jours, toutes les prophéties convergent vers un point central : c’est-à-dire que se prépare le grand jour de la colère de Dieu… de ce Dieu qui a été obstinément rejeté, malgré le fait qu’il ait envoyé ses Prophètes et ses Témoins partout sauf, comme le racontent les Évangiles, certains ont été battus, d’autres tués et d’autres encore lapidés…

Et pourtant… on ne plaisante pas avec Dieu ! (même s’Il fait preuve d’une grande patience…), mais la réponse exacte est donnée, à cet égard, même par les persécuteurs eux-mêmes, devant admettre que donc “Lui fera mourir misérablement ces méchants et donnera la vigne à d’autres, des vignerons qui Lui en remettront les fruits en temps voulu.”

L’Occident qui a renié Jésus-Christ – puisque Lui-même est “cette pierre sur laquelle, en tombant dessus, on se brisera ; et que si cela tombe sur quelqu’un, cela l’écrasera” – il tombera sur ses propres ruines, détruit non seulement par des ennemis extérieurs, mais plus encore par des ennemis intérieurs et même flagellé par la nature elle-même, presque comme si la nature voulait enfin se venger d’avoir été pris comme prétexte, tantôt comme idole, tantôt comme fétiche, en réalité comme piédestal-alibi pour les idioties d’individus sans scrupules qui méprisent leur propre patrie…

Il ne reste donc plus qu’une demi-heure, comme l’affirment toujours les mêmes prophéties, le seul point d’ancrage du salut sera alors les communions fréquentes (si possible, et évidemment accompagnées de la confession sacramentelle), le saint rosaire et le chapelet de la miséricorde divine…

L’avertissement viendra “comme un voleur dans la nuit”, dans ce silence d’une demi-heure, et ramènera toute personne dotée de raison, en tout lieu où elle se trouve, et pour chacun en même temps, chacun face à sa propre responsabilité, face à face avec sa propre conscience…

Toutefois, “le jugement commencera par la Maison de Dieu” – et les “sentinelles de la nuit” s’en apercevront les premiers, elles qui ont déjà sonné l’alarme depuis un certain temps mais, précisément, les “généraux”, ont tourné l’oreille vers les marchands – et puis ce sera le tour de la société humaine, ciblée justement sur ceux qui, justement, d’humanité, n’en ont conservé que très peu…

Tout est prêt pour le Retour du Roi, mais cela ne se fera pas sans effusion de sang, car il est juste que « les méchants meurent misérablement… »

Et donc : “Amen. Viens Seigneur Jésus…”

“Oui, je viens bientôt!”

Maintenant nous y sommes : il ne reste plus qu’une demi-heure, la demi-heure la plus précieuse de notre vie, courage, arrêtons-nous un instant et réfléchissons sérieusement…

C’est ainsi… si vous le voulez !

Sergio Russo

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

ATTENZIONE:

L’IBAN INDICATO NELLA FOTO A DESTRA E’ OBSOLETO.

QUELLO GIUSTO E’:

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

Condividi i miei articoli:



Tag: 2025, russo



Categoria: Generale