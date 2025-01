Sondaggio di Pro Vita & Famiglia: il Governo Fa Abbastanza per Vita, Famiglia e Libertà Educativa? Rispondete!

Ciao Marco,

hai poche vere occasioni per dire la tua sul Governo e sulla politica. Questo sondaggio è una preziosa opportunità per farci conoscere la tua opinione. Stiamo valutando se e come aumentare la nostra pressione politica sulle istituzioni, e il risultato dipenderà dalle tue risposte. Ci vogliono solo 3 minuti, partecipa ora!

Secondo te il Governo Meloni sta facendo abbastanza per difendere i valori della Vita, della Famiglia e della Libertà educativa? Perché è importante? Perché ci sono questioni fondamentali che restano irrisolte: La propaganda gender nelle scuole continua a diffondersi tra i banchi dei nostri figli e nipoti, mettendo a rischio la loro sana educazione e minacciando la libertà educativa dei genitori con progetti pericolosi come la “Carriera Alias”.

, sempre più banalizzato, lascia sole le donne ad affrontare gravidanze difficili senza il giusto supporto. La natalità è in crollo, e le famiglie sono abbandonate di fronte a difficoltà crescenti, senza politiche concrete di sostegno. Secondo te, il Governo e il Parlamento stanno facendo abbastanza per affrontare questi problemi? Rispondi al nostro breve sondaggio e faccelo sapere! Pro Vita & Famiglia dovrebbe intensificare la sua pressione politica pubblica o semplicemente concentrarsi su campagne culturali per sensibilizzare la società? Questo sondaggio è cruciale per capire come massimizzare l’impatto delle nostre battaglie nel 2025. Le tue risposte ci aiuteranno immensamente a fare ciò che è buono e giusto:

Grazie per essere sempre al nostro fianco, Marco. Tu sei il cuore pulsante di Pro Vita & Famiglia. Il tuo contributo ci permette di continuare a lottare per il Bene Comune: il futuro dei nostri figli e nipoti. Avanti tutta!

Antonio Brandi

Presidente Pro Vita & Famiglia