Saint Joseph, sa virginité et celle de Marie. Fra’ Bonaventura.

Marco Tosatti

Chers amis et ennemis de Stilum Curiae, nous offrons à votre attention ces réflexions sur la figure de Saint Joseph par Fra’ Bonaventura, que nous remercions du fond du cœur. Bonne lecture et bonne diffusion.

Saint Joseph

Saint Jérôme affirme que saint Joseph avait reçu la mission de défendre non seulement la virginité de la Vierge Marie, mais aussi sa propre virginité, et il le démontre avec une idée extrêmement précise, à travers sa réponse à Elvidius : « Tu nies que Marie soit restée vierge : non seulement je l’affirme, mais je vais encore plus loin. Joseph aussi a été rendu vierge par Marie, de sorte que d’un mariage virginal est né un fils vierge ». (Cont. Helv. n° 19).

Dans une remarquable homélie sur l’Annonciation, attribuée à saint Augustin, nous retrouvons la même doctrine. L’Ange s’adresse à Joseph : « Conserve donc, ô Joseph, avec Marie une virginité qui leur soit commune, car c’est des membres que doit naître la vertu des anges. Que Marie soit la Mère du Christ dans sa chair, sans l’œuvre de la chair, et que tu sois le père du Christ par la conservation de la chasteté et la gloire de la virginité, afin que, des membres vierges, l’Épouse de la virginité et l’Époux de la chasteté soient engendrés pour les siècles chrétiens. C’est pourquoi, ô Joseph, que la virginité de Marie te comble de joie, car toi seul as mérité de contracter un mariage fécond et en même temps virginal. En vertu de la virginité, tu es éloigné de tout contact avec ton épouse, et c’est pour cette raison que tu es appelé le père du Sauveur ». (Serm. 195 App. Op. S. Aug.).

C’est ce que Rupert confirme également : « Le Christ est venu du ciel ; sa naissance a été toute céleste, parce que toute céleste était la vie et l’union des deux époux ». (Dans Matthieu 1).

Et Cornelius in Lapis dit aussi : « Le Christ est le fils de Joseph d’une manière si admirable que, ce fruit miraculeux d’un mariage virginal, Dieu le lui a donné en récompense de la virginité qu’il a conservée dans le mariage. » (In Matth 1).

Bernard ajoute que Marie a plu à Dieu par sa virginité. Et si Dieu voulait avoir une Mère, cette mère devait être vierge ; et si une vierge devenait mère, elle devait avoir un enfant Dieu ; c’est pour cela qu’elle a été consacrée au Temple.

Marie est la Vierge des vierges, la virginité la plus puissante, Marie est une vierge mariée. Or, la virginité d’une femme mariée dépend essentiellement d’une autre virginité, celle de son mari.

Et saint Albert le Grand affirme que : « Marie et Joseph ont fait vœu de virginité en mariage ». (In IV d .30, a.9 ad 7).

C’est pourquoi saint Bernardin de Sienne affirme à son tour : « Comment un esprit sensé peut-il croire que Dieu a uni par le lien le plus étroit à Marie une âme qui ne lui était pas semblable par l’exercice de toutes les vertus » (De saint Jos.).

Une fois unis par le lien conjugal et remis l’un à l’autre, la virginité de Marie était légitimée par la virginité de Joseph, comme la virginité de Joseph l’était par la virginité de Marie : « L’Esprit Saint lui-même était leur amour conjugal », selon Rupert. Comme pour dire : Celui qui est le lien d’amour entre le Père et le Fils a aussi uni Marie et Joseph par la charité divine.

Quelle est la raison de cette virginité matrimoniale, un seul corps en deux corps ?

Le motif qui a enflammé le couple est l’amour de la vertu, le désir d’offrir à Dieu un sacrifice d’autant plus parfait qu’il est offert sur l’autel même de la foi conjugale et consacré par l’inviolabilité d’un vœu éternel. Dans le plan de Dieu, le but était d’un ordre beaucoup plus élevé, il n’était autre que la naissance humaine du Verbe.

L’Esprit Saint a voulu accomplir le mystère de l’Incarnation dans le sein d’une femme vierge et mariée. Le mariage et la virginité de Marie étaient destinés à la conception du Verbe incarné. Selon le décret divin, le mariage et la virginité de Joseph ont pris fin avec la naissance mortelle du Fils de Dieu.

Fra’ Bonaventura

(Aux bons soins de Rosanna Maria Boccacci et Sergio Russo)

