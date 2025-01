Reali Cause della Guerra Russo-Ucraina, Economia del Benessere, Cultura della Legalità. Eventi e Incontri.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo messaggio originato dal prof. Giovanni Lazzaretti. Buona lettura e condivisione.

INIZIATIVE

[1] *OGGI* VENERDI’ 10 GENNAIO 2025, 21.00, CORREGGIO (RE), PADRE VITO D’AMATO, “CHIARA CORBELLA PETRILLO”

Nel ciclo di incontri della scuola di formazione teologica “mons. Rota”, intervento di padre Vito D’Amato, padre spirituale di Chiara Corbella Petrillo.

[2] LUNEDI’ 13 GENNAIO 2025, 20.30, VITTORIO VENETO (TV), FABIO CONDITI, “ECONOMIA DEL BENESSERE”

Sottotitolo “Fuori dall’inganno delle false emergenze”. Continuano gli interventi del presidente di Moneta Positiva.

[3] MERCOLEDI’ 15 GENNAIO 2025, 21.00, SAN MARTINO IN RIO (RE), MATTEO GAMBARATI, “CULTURA DELLA LEGALITA'”

Il giovane giudice sammartinese Matteo Gambarati parla “in casa”, in una serata condotta dall’avvocato Simone Franzoni. In allegato volantino JPG e lettera d’invito del Sindaco ai presidenti delle associazioni.

COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO

( Prov. Reggio Emilia )

__________________________________________________________________

Ufficio di Staff del Sindaco

Tel. 0522.636738

San Martino in Rio, 07/01/2025

staffsindaco@comune.sanmartinoinrio.re.it

Ai Presidenti

delle associazioni di San Martino in Rio

Oggetto: Invito all’Evento “Cultura della Legalità”

Gent.mo Presidente,

è con grande piacere che le scrivo per invitarla a un importante evento dedicato alla

“Cultura della Legalità”, che si terrà il

Mercoledì 15 gennaio 2025

alle ore 21:00

presso la Sala d’Aragona della Rocca Estense di San Martino in Rio.

L’incontro avrà come ospite il Giudice Matteo Gambarati, giudice penale presso il Tribunale

di Reggio Emilia con funzioni di Gip/Gup, che condividerà la sua esperienza e le sue

riflessioni su temi fondamentali legati alla legalità e alla giustizia.

A condurre la serata sarà l’Avvocato Simone Franzoni, già Professore di Diritto

dell’Informazione presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Questo evento è organizzato in collaborazione con il Circolo Culturale di Correggio

“PrimoPiano” e rappresenta un’opportunità unica per approfondire tematiche di grande

rilevanza per la nostra comunità.

In attesa di incontrarla, le porgo i miei più cordiali saluti.

Paolo Fuccio

Sindaco di San Martino in Rio

[4] SABATO 18 GENNAIO 2025, 17.00, REGGIO EMILIA, FRANCESCO TOSCANO E BRUNO SCAPINI, “LE VERE CAUSE DEL CONFLITTO RUSSO-UCRAINO”

Viene presentata la traduzione del saggio di Vladimir Putin “Sull’unità storica di russi e ucraini”. Prenotazione obbligatoria.





TESTI, NOTE & CONTRIBUTI

[1] BREVE SPEZZONE DI JEROME LEJEUNE

Breve spezzone di filmato di Jérôme Lejeune, scopritore della Trisomia21 (Sindrome di Down), utilizzato in occasione di una mostra al Meeting di Rimini

https://youtu.be/tiheM_0rKWY? si=EKE3LuzhPEJIjuYw

[2] DECIMO ANNIVERSARIO

E’ appena passato il decimo anniversario della strage di Charlie Hebdo. O meglio, come penso io, dell’uccisione di Bernard Maris nell’ambito della suddetta strage.

Grazie per l’attenzione

Giovanni Lazzaretti

