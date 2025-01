Anche se il Papa Malato di Orgoglio si Crede un Super Cristo, Preghiamo per Lui. Bernardino Montejano.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, il prof. Bernardino Montejano, a cui va il nostro grazie, offre alla vostra attenzione queste considerazioni su una recente nomina in vaticano. Buona lettura e diffusione.

UN NUOVO PREDICATORE IN VATICANO

Abbiamo appreso il 16 novembre che un nuovo predicatore è stato nominato nella Casa Pontificia in sostituzione del veterano Raniero Cantalmessa, che ha ricoperto l’incarico dal 1980 al 2024. Si tratta di padre Roberto Pasolini, la cui difesa dell’omosessualità ha suscitato più di 84 commenti.

Il primo è quello di Miguel, che si rammarica che non esista la Santa Inquisizione, poi appare Rigidus, che non sembra essere un seguace di padre Santiago Martín e delle sue masturbazioni intellettuali, che scrive: “Francesco nomina i suoi amici che pensano come lui, con cui concorda Secular Opinion, che scrive: “Questo è già troppo. “La designazione di padre Pasolini, con la sua blasfema e fantasiosa esegesi, riflette l’essenza del cuore della penna che lo ha nominato: Francesco”.

DCe esclama: Come manipolano il testo biblico per difendere le loro ideologie, teorie ed eresie! Quanto è vergognoso e quanto è assurdo! Può uscire qualcosa di buono dal Vaticano?

Pedro de Torrejón scrive devastato: “Papa Francesco non può nominare nessuno che sia in comunione con le Sacre Scritture e con la tradizione della Chiesa”.

Ubaldo accusa gli occhi storti «che fanno passare tutto attraverso le lenti dell’omosessualità, con la quale «non può esistere un rapporto di amicizia tra uomini».

Nova, in relazione alle parole del nuovo predicatore, scrive: “L’interpretazione delle Sacre Scritture data da quest’uomo è depravata e blasfema. E sarò molto chiaro: se Papa Francesco crede di imporci questo modo miserabile di pensare, è pronto. Il papa è il vicario di Cristo, ma non è Cristo stesso e la sua missione consiste nel custodire e insegnare il deposito della fede, non stravolgerlo. Francesco dovrà rendere conto davanti a Dio di tutti i danni che sta arrecando alla Chiesa e alla fede della gente semplice. E la stragrande maggioranza dei vescovi dovrà rispondere del proprio vigliacco silenzio di fronte alla moltitudine di atti e detti papali contrari alla fede cattolica”.

Flavio scrive che il nuovo predicatore «deve rileggere la Bibbia, fermandosi a Giuda, 1, 7: «Sodoma e Gomorra, con le città circostanti, perché si erano prostituite come quelle e avevano praticato vizi contro natura, Rimangono lì come campione, rimangono lì come fuoco eterno”.

Oscar ricorda: «Che dobbiamo avere pietà delle persone omosessuali non è una novità, lo dice già il Catechismo. Che le Sacre Scritture ne contemplino l’esercizio è una vera novità, ma ciò equivale a non considerarle Sacre, ma piuttosto un pezzo di gomma da masticare e allungare a piacere. Infine: mi sembra direttamente blasfemo mescolare Nostro Signore Gesù Cristo in queste elucubrazioni fantascientifiche».

Il titolo della notizia dice: “Polemica in Vaticano. Nuovo predicatore della Casa Pontificia afferma che la Bibbia non condanna l’omosessualità” e commenta che “Nella sua difesa dell’omosessualità, Pasolini ci ha invitato a immaginare il re Davide come l’amante gay di Gionata o il centurione che chiede al Signore di salvare il suo servo malato come così come il suo possibile amante gay.

Sembrando criticare coloro che sostengono l’insegnamento della Chiesa sull’omosessualità, Pasolini ha commentato che “Cristo ha mostrato misericordia verso le persone nell’ambito della sessualità, o nell’ambito di ciò che socialmente mette le persone ai margini”, ripetendo così uno dei temi ricorrenti di Papa Francesco nel Sinodo della Sinodalità.

Abbiamo cominciato con i commenti che ci hanno mostrato che gli sforzi di Santiago Martín per nascondere il maggior responsabile della confusione sono falliti, non inganna più quasi nessuno, solo qualche pazzo che ancora gli crede.

Proseguiamo con la notizia della nomina di Padre Pasolini all’incarico di predicatore.

Ora, il nostro commento su un tema doloroso è opportuno, perché tocca il Papa, il nostro Papa Francesco, il quale, malato di orgoglio, si diverte a confonderci e a coinvolgerci nella sua confusione.

La cosa più grave è che egli si crede un super Cristo, capace di emendare Cristo stesso, dimenticando che lui è solo il suo vicario, custode di una dottrina che ha ricevuto in deposito come custode, da conservare e trasmettere.

Non si tratta dell’innocente confusione di quella brava suora, che si presentò a Giovanni XXIII come “superiore dello Spirito Santo” e che ricevette una pronta risposta dal Papa: “Mi congratulo con te, madre. Io sono solo il vicario di Cristo”.

Qui troviamo una persona fuorviata che crede di essere competente per emendare e correggere Cristo, quando gli sembra che le Sacre Scritture non siano d’accordo con le sue ideologie malate.

Dimenticare che Cristo è eterno e che lui, come tutti noi, è solo un uomo, mortale, effimero, minacciato di imminente scomparsa.

Se fossi in lui rimarrei in silenzio, anticipando il mio silenzio eterno, ma lui continua il suo compito devastante e contraddittorio, quando le sue azioni smentiscono le sue parole, aumentando il frastuono e la confusione.

Pensate alla reazione dei fedeli a questa insolita nuova nomina… pensate a tante energie che potrebbero essere indirizzate alla nuova evangelizzazione, alla crescita del cristianesimo, al recupero del cristianesimo, che invece servono per correggere, illuminare, chiarire le cose per non naufragare in questo oceano di ambiguità e di oscurità.

Ma lui è il nostro papa, preghiamo Dio, per lui e per la Chiesa.

Preghiamo per la barca di Pedro, affinché i suoi passeggeri non continuino ad annegare.

Buenos Aires, 30 dicembre 2024.

Bernardino Montejano,

