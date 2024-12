Segnalazioni di Eventi e Incontri. Giovanni Lazzaretti.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, il prof. Giovanni Lazzaretti offre alla vostra attenzione queste segnalazioni di eventi e appuntamenti dei porssimi giorni. Buona lettura e condivisione.

§§§

1] GIOVEDI’ 2 GENNAIO 2025, 20.30, BUDRIO DI CORREGGIO (RE), GRUPPO KRALJCA MIRA, SERATA DI PREGHIERA

Presiede padre Ivano Cavazzuti.

AVVISO IMPORTANTE

Ciao a tutti,

come da locandina, il Gruppo di Preghiera Kraljca Mira

invita all’incontro di Preghiera che si terra’ Giovedì 2 Gennaio con la S. Messa alle

ore 20.30 nella Chiesa di S. Pietro Apostolo a Budrio di Correggio (Re).

Seguirà Adorazione al SS Sacramento con recita del Santo Rosario meditato,

Benedizione Eucaristica e Confessioni.

Presiede la serata Padre Ivano Cavazzuti OFM Cappuccini.

[2] VENERDI’ 3 GENNAIO 2025, 20.30, REGGIO EMILIA, RnS, PRIMO VENERDI’ DEL MESE

Proseguono i Primi Venerdì del mese, organizzati dal Rinnovamento nello Spirito Santo. PDF allegato.

TESTI, NOTE & CONTRIBUTI



[1] PRESEPE VIVENTE DI AGLIATE

A breve ci saranno le immagini del Presepe 2024, potete intanto guardare il 2023

http://www.presepeagliate.it/

[2] AUGURI DI NATALE CON TRISOMIA 21

Insoliti auguri dell’Arcivescovo Castellucci, con richiamo alla Trisomia 21 attraverso la “Madonna della Pappa” di Guido Mazzoni, fine del Quattrocento

https://www. chiesamodenanonantola.it/ messaggio-augurale- dellarcivescovo-castellucci- per-il-s-natale-2024/

[3] UN TESTO DEL 2011, ANCORA BEN LEGGIBILE

Mi è arrivato un testo di Pierluigi Paoletti, estratto da un testo più lungo del 2011. Si legge ancora bene.”EVOLUZIONE DELL’ECONOMIA” DI PIERLUIGI PAOLETTI

LO STATO DELLE COSE: ANALISI DELLA PARS DESTRUENS

Vi è mai capitato di sentirvi inadeguati in questo sistema? Di dover ad esempio tenere comportamenti che

contrastano con il vostro essere? comportamenti a cui è difficilissimo opporsi perché c’è una forza

invisibile che ve lo impone? E quando magari trovate la forza per ribellarvi, automaticamente vi trovate ai

margini della società perché considerati una minoranza sgradita o persino reietti?

Spesso avete dato la colpa a voi stessi e ai vostri simili accusandoli di essere egoisti ed insensibili. Forse la

cosa è anche in parte vera, ma ignoravate che c’è un qualcosa che agisce di nascosto, che divide ed esaspera

certi comportamenti negativi dell’essere umano. Un qualcosa che rende le persone aggressive e lavora sulle

parti oscure del loro essere, rendendo sempre più difficili i rapporti sociali e dando ragione ad Hobbes che

vedeva l’uomo come un essere egoistico e incline alla sopraffazione per garantirsi la propria

sopravvivenza. Tutto ciò è espresso nella celebre frase “homo homini lupus” (l’uomo è un lupo per l’uomo).

Quel qualcosa è l’incubo della perenne o prospettata scarsità di mezzi che permea sottilmente la nostra vita

e che condiziona pesantemente ogni azione durante tutta la nostra esistenza, che alimenta la nostra

atavica paura del futuro ed esaspera il senso di caducità della vita. Quante volte abbiamo sentito di

ricchezze, accumulate in diverse generazioni, andate in fumo in pochi mesi, di capovolgimenti di fortuna che

hanno cambiato radicalmente la vita di chi le ha subite direttamente o indirettamente?

La paura che possa capitare anche a noi condiziona le nostre scelte e spesso anche i rapporti con il prossimo.

Adesso rispondete in tutta sincerità: quale sarebbe la vostra reazione se qualcuno vi dicesse che la colpa di

quei tracolli non è totalmente di quelle persone, ma del sistema che è costruito appositamente affinché queste

cose accadano periodicamente? Ovviamente, quello che andremo a scoprire insieme nulla toglie alla

responsabilità individuale delle azioni, ma aiuta a comprendere come agenti esterni possano influire

profondamente nelle nostre vite e ci aiuterà ad affrontare questo difficile periodo storico di transizione con

cognizione di causa.

L’economia attuale è costruita come un grande imbuto o un piano inclinato, lungo il quale qualsiasi

ricchezza creata, inevitabilmente scivola fino a rotolare in un punto ben determinato.

Il sistema odierno si fonda sullo squilibrio che viene sapientemente creato e mantenuto con cura meticolosa

per essere sfruttato al momento giusto, per approvvigionarsi di materie prime e sfruttare manodopera a

basso costo, per avere sempre una produzione a costi inferiori, conseguendo così vantaggi incolmabili che

aumentano il divario rispetto ad altri attori del mercato.

Lo schema classico è produrre a poco e vendere a tanto, sfruttando gli squilibri; e questo si ripete

costantemente da millenni, ma sempre con differenti modalità per non essere facilmente individuato,

allargando la sfera di azione ogni volta che un mercato inevitabilmente si esaurisce o viene destrutturato

dai comportamenti che le persone adottano dopo aver preso coscienza di quali siano i modi per evitare le

trappole.

Un esempio di casa nostra è la pretestuosa arretratezza del Sud che è servita strumentalmente in un primo

periodo per avere manodopera e successivamente per “delocalizzare” produzioni ed ottenere sostanziosi aiuti

economici dallo Stato.

Finita la festa e trovati altri luoghi nel pianeta dove massimizzare il profitto, si abbandona tutto lasciando in

eredità a chi rimane solo inquinamento, distruzione, povertà, tanta sofferenza e malavita.

Solo così si spiega come sia possibile che ancora oggi il 30% della popolazione mondiale soffra di gravi

carenze alimentari e come la povertà cresca ogni anno anche nelle zone più ricche del pianeta, quando

invece si è in possesso di tecnologia e risorse sufficienti per dare benessere e alimentare con tranquillità

tutta la popolazione mondiale

La globalizzazione (per usare il termine più conosciuto, ma sarebbe più corretto definirla

mondializzazione) ha solo questo scopo, null’altro.

IL DEBITO INFINITO

Il debito infinito

Lo strumento usato per creare questi necessari squilibri è il debito infinito. Uno strumento che getta l’intera

umanità dentro l’incantesimo della scarsità per il solo fatto di partecipare al suo gioco, facendola

confrontare ogni giorno con le sue più profonde paure e fragilità, trasformando quello che potrebbe essere

un paradiso in un inferno e soprattutto riducendola in schiavitù; una schiavitù moderna senza sbarre o

costrizioni fisiche, ma forse per questo più dolorosa e difficilissima da smascherare e contrastare.

La moneta è l’attrice principale di questo dramma e noi le vittime designate. In particolare, la moneta che

oggi va sotto il nome di moneta-debito fiat, vale a dire quella configurazione che ne prevede l’emissione da

parte della banca centrale senza alcun limite rispetto alla disponibilità di beni reali, iscrivendo un debito a

carico del prenditore.

Attesa la natura di bene comune, la moneta, contrariamente a ciò che dovrebbe essere, ovvero uno strumento,

meglio: un servizio, a disposizione di tutti che agevola gli scambi, è considerata essa stessa una merce il cui

prezzo più evidente è il tasso di interesse. Una merce, lo sanno tutti, deve essere scarsa rispetto alla

domanda per avere un prezzo elevato, ed è proprio quello che accade alla moneta che è resa artificialmente

scarsa per alzare il suo prezzo, ovvero i tassi di interesse.

Quando la domanda di moneta scende, ed è perché il debito diventa insostenibile, anche il suo prezzo – il

tasso di interesse – ovviamente cala per renderla più appetibile, ma il risultato è sempre quella sensazione

di affanno e di scarsità che è necessaria per la sopraffare il ‘popolo bue’, mentre il creditore continua

incessantemente a succhiare energia vitale dall’intera umanità.

I tassi di interesse americani che hanno avuto il loro picco all’inizio degli anni ‘80, arrivando vicino al

20%, diminuiscono progressivamente fino quasi allo 0, quando la curva del debito mondiale nello stesso

periodo inizia a crescere esponenzialmente, aumentando di enne volte. Il risultato per il creditore non

cambia mentre il debitore ad un certo punto e senza rendersene conto, si trova strozzato dall’eccesso di debito.

Ricordiamoci che il debito chiede sempre qualcosa di più di quello che dà e se ci rendiamo conto che nessuno

mette in circolazione quanto sarebbe necessario per rifondere gli interessi, essendo tutto il denaro messo in

circolazione solo a fronte di un indebitamento pubblico o privato, ecco svelato il trucco semplicissimo, ma

estremamente efficace, che trasforma in un attimo la nostra vita nel peggiore degli incubi immaginabili senza

che ce ne accorgiamo.

Il meccanismo subdolo del debito

“La prima generazione crea; la seconda mantiene; la terza distrugge” detto popolare

Immaginate un grande ciclo economico, che dura in totale circa 70 anni. In questo ciclo ci sono tre fasi:

una prima fase di espansione, una seconda che forma un picco e poi la fase finale di contrazione che precede

la nascita di un nuovo ciclo con le stesse caratteristiche.

Nella prima fase, dove c’è una espansione economica, il debito è uno strumento utile perché è uno stimolo

alla crescita e al benessere oltre ad essere considerato un ottimo strumento di drenaggio di liquidità. In

questa fase, è facile ottenere denaro in prestito e chi si indebita riesce abbastanza facilmente a creare

benessere per sé e per gli altri.

Durante la seconda fase, ovvero quando l’economia raggiunge il naturale picco, si riesce ancora a creare

benessere dal debito, anche se in misura minore e con qualche difficoltà in più. In questa fase si vedono i

veri imprenditori e le qualità personali fanno la differenza.

La situazione cambia radicalmente nella terza e ultima fase del ciclo dove si vive la contrazione del ciclo

economico. In questa fase la quantità del debito risulta eccessiva e il valore generato dal debito non è

nemmeno sufficiente a ripagarlo.

Il cambiamento che vede il debito da strumento che crea benessere a elemento distruttivo che crea

sofferenza, viene tenuto nascosto ai più grazie al fatto che durante questo grande ciclo interagiscono varie

generazioni che difficilmente mantengono la memoria storica degli eventi.

Secondo Paul Kasriel, direttore delle ricerche economiche della Northern Trust un dollaro preso in prestito

negli anni ’50 produceva 4 dollari.

Nel 2000, il solito dollaro in prestito rendeva solo 20 centesimi.

Nel 2005, solo 10 centesimi. Oggi, un dollaro preso in prestito, grazie al grado elevatissimo di debito

globale raggiunto, ha un rendimento negativo, ovvero non riesce nemmeno a ripagare se stesso.

La ragione di ciò è che il debito, nel suo andamento nel lungo periodo, segue una curva esponenziale: mentre

rimane neutro e anzi stimola le attività economiche ed il benessere nella fase di espansione e durante il picco,

nell’ultima parte del ciclo economico, ovvero quando la crescita economica rallenta e poi si contrae, diventa

distruttivo e drena risorse sempre maggiori dall’economia reale per portarle nella speculazione finanziaria

f

ino all’inevitabile paralisi delle attività economiche e quindi al collasso del sistema.

Il ciclo attuale, iniziato nel dopoguerra, sarebbe dovuto terminare nei primi anni 2000, ma il ricorso smodato del

quantitative easing ha drogato il ciclo, ancora in essere nonostante la crisi del 2008 e la crisi pandemica del 2020. La

ragione è da ricercarsi nell’impossibilità di azzerare il debito per le difficoltà incontrate per scatenare un conflitto globale,

nonostante gli sforzi profusi.

Questo meccanismo spiega anche come uno strumento come quello del microcredito, che è valso a Yunus

il nobel per la pace nel 2006, nella seconda fase del ciclo economico, ovvero quella attuale dove il debito

cresce esponenzialmente, non solo sia inutile, ma addirittura dannoso e controproducente.

L’andamento del debito mondiale evidenzia come dagli anni ’80, il debito abbia iniziato la sua curva

esponenziale fino ai livelli attuali.

In quel periodo, infatti, per compensare l’aumento incontrollato del debito, iniziò la fase delle grandi

privatizzazioni per ridurre i debiti pubblici e delle grandi aperture ad altri mercati, la globalizzazione

economica e finanziaria, per continuare a lucrare, se possibile ancora di più, dalla situazione prima

dell’inevitabile e preordinato crollo necessario per riportare il livello del debito agli anni ’50-60 facendo

così ripartire di nuovo il ciclo economico e quello del debito infinito.

E’ importante sottolineare che fino a quando non si sarà azzerato, o quasi, l’eccesso di debito, il nuovo ciclo

economico di lungo periodo non potrà partire e con esso il perpetuarsi dell’eterno gioco del padrone e dello

schiavo.

Questo spiega anche perché in questo modo siamo sempre costretti a ricercare una crescita innaturale e

continua che porta inevitabilmente allo sfruttamento esasperato delle risorse del pianeta. Se ci si fermasse,

il castello di carte crollerebbe immediatamente ed ecco perché ci arrivano, da parte delle autorità, sia

politiche che economiche, continui appelli alla crescita e alla competitività.

La domanda a cui è necessario dare una risposta è quale sia la modalità utilizzata per ridurre drasticamente il

debito. La risposta è la guerra.

Mettere gli uni contro gli altri, ridurre la popolazione, distruggere infrastrutture, deindustrializzare,

alimentare la paura e la disperazione è stata la modalità scelta dalle forze che hanno governato il pianeta

per millenni per far ripartire il ciclo economico e mantenere gli esseri umani in schiavitù perenne.

A questo strumento sempre molto gettonato, oggi si stanno utilizzando su scala globale anche nuove modalità

che possono concorrere a raggiungere lo stesso scopo come le varie epidemie, le emergenze green dovute al

cambiamento climatico, le crisi di credito unite all’inflazione pilotata.

Microcredito:

ora i poveri si ribellanol-

Il lato oscuro della microfinanza

da ANDREW Jackson, 7° Presidente degli Stati Uniti d’America, 1829÷1837

“Il debito nazionale è una frode perpetrata verso gli USA dagli interessi dei banchieri

internazionali. La migliore soluzione per il debito nazionale e per la sicurezza sociale è che gli

USA smettano di consentire ad una società privata di stampare la moneta e di caricarci sopra

interessi. La banca centrale dovrebbe essere abolita come punto di partenza per liberare gli USA

da una falsa dipendenza. Sotto il profilo contabile, tecnico-economico e finanziario, quello che si

produce artificiosamente con la moneta è un debito creato dal nulla, gravato da interesse, mai più

realmente rimborsabile per genere e in permanente e iniquo accrescimento, che assume i connotati

di una antidemocratica spoliazione ai danni dei cittadini e dello Stato.

COMPETIZIONE E CRESCITA CONTINUA SONO INGREDIENTI INDISPENSABILI

PER IL DEBITO INFINITO

Per coloro che si affacciano a questa visione per la prima volta, il panorama, che si presenta quando

ci si toglie gli occhiali del sistema è desolante: la vita di ognuno è diventata una continua rincorsa per

reperire con sempre più fatica la nostra dose di interessi e questo comporta una rinuncia continua a pezzi

importanti del nostro essere. Niente più tempo libero, letture rigeneranti, affetti sempre più trascurati e

bambini che sono diventati un lusso che crescono con estranei e apparecchiature elettroniche, tv, giochi,

cuffiette ecc.; si vede l’altro come un nemico che è pronto a toglierti il denaro necessario per gli interessi e

la vita è diventata una continua ed esasperante lotta per la sopravvivenza.

Tutti si devono guardare le spalle da tutti, sempre e in tutti i campi e c’è sempre meno spazio per la cultura,

la poesia, l’arte, la fantasia e soprattutto per la fratellanza e l’Amore.

Insomma non è un’esagerazione se diciamo che ci hanno rubato l’anima!

La disgregazione economica

Purtroppo il quadro non è ancora completo perché a livello economico il processo di globalizzazione e del

debito portano a quella che si può definire la disgregazione economica.

Per comprendere meglio questo concetto usiamo una metafora.

Più o meno tutti noi abbiamo presente come funziona il nostro corpo: dalla bocca entrano le materie prime

che vengono trasformate dall’apparato digerente che trattiene e distribuisce tutto quello che è necessario al

corretto funzionamento dell’organismo, mentre le cose superflue, gli scarti di lavorazione, vengono espulsi

come rifiuti. Dai polmoni si convoglia l’ossigeno necessario al sangue che scorre per tutto il corpo

alimentando il motore, il cuore e quello che serve a far funzionare la centrale decisionale, il cervello, che

sceglie modi e usi delle articolazioni per adempiere agli scopi utili alla vita di questo corpo: correre,

camminare, afferrare, masticare ecc.. La malattia subentra quando uno dei componenti non adempie più

correttamente alla propria funzione e la morte arriva quando un organo fondamentale, cuore, polmoni,

fegato, cervello cessa di lavorare.

Adesso con uno sforzo di immaginazione e cerchiamo di associare il corpo al funzionamento di una nazione,

dove la bocca e l’apparato digerente sono l’agricoltura e l’industria che trasformano i prodotti necessari

alla nostra sopravvivenza, il cervello è dove avvengono le decisioni, il parlamento, che mettono in moto le

articolazioni ed i muscoli, la forza lavoro, le società dell’energia e dell’acqua sono il motore, il cuore, di

tutto questo grande organismo, mentre le società della nettezza urbana si occupano di smaltire i rifiuti

prodotti. Dimenticato qualcosa? Ah si il denaro.

In questo contesto è come il sangue che circolando in tutta la nazione permette a tutti i settori di assolvere al

proprio compito.

Per tornare al nostro esempio, un corpo, una nazione, che funziona correttamente chiude il cerchio delle sue

necessità, è in equilibrio e difficilmente andrà a cercare nuove cose all’esterno e se avrà qualche necessità

particolare, si ingegnerà per risolvere la questione con gli strumenti che ha a disposizione; detto in altri

termini, non sarà grasso, consuma quello che produce, non accumula riserve, e avrà poca propensione a

drogarsi (a indebitarsi).

Questa situazione, nel processo del debito infinito è inaccettabile, è un vero e proprio pugno nello stomaco

che impedisce di vivere e proliferare a multinazionali e speculatori ed allora, più o meno dal dopoguerra ad

oggi, è stato attuato il processo di disgregazione delle economie.

Praticamente, tramite la droga, il debito agganciato alla creazione monetaria, hanno fatto credere al cervello,

alla classe politica e alle cellule, che sono il corpo sociale, che tutto procedesse tranquillamente e per il meglio

mentre invece stavano piano, piano, sostituendo ad uno ad uno gli organi vitali e rendendo man mano

inservibili quelli originali. La conseguenza è il completo controllo di quell’organismo da parte di queste entità

esterne e la dipendenza totale di questo organismo:

• è quello che è avvenuto con il nostro fabbisogno alimentare sempre più dipendente dalle importazioni di

altri paesi, oltre il 50%, mentre la nostra agricoltura è letteralmente…”a terra”, a causa di una politica

interna e comunitaria a dir poco omicida e poco importa se le merci fanno migliaia di chilometri per

arrivare sulle nostre tavole, se consumano risorse energetiche eccessive, se sono piene zeppe di conservanti,

additivi e pesticidi nonché OGM che le fanno apparire fresche, appena colte anche se praticamente non

hanno vita e hanno perso ogni proprietà nutrizionale.

• è quello che è accaduto alla nostra industria dove moltissime aziende, dopo le privatizzazioni degli anni

’90, sono state acquistate, smembrate, rivendute e poi chiuse. Quelle poche rimaste non possono

competere con chi utilizza nuovi schiavi per produrre in paesi lontani ed invade i nostri mercati, è quello

che accade con le nostre micro, piccole e medie imprese strette nella morsa fiscale e del debito.

Scompaginando e rendendo l’economia sempre più caotica e veloce, mentre si elargiscono quantitativi di

debito sempre più elevati, l’intera nazione, ma a questo punto della storia si può parlare tranquillamente di

tutto il mondo industrializzato, ricorda molto un drogato che ha necessità sempre maggiori di stupefacenti, il

debito, per sentirsi un leone, mentre il suo corpo si deteriora a vista d’occhio.

Creando dipendenze, moda, falsi bisogni, status symbol, gossip, reality, pubblicità ecc. in pratica si riesce a

prendere il controllo di questo organismo e fargli assorbire dosi sempre più massicce di merci inutili e di

debito (droga).

Un esempio di quanto fragile possa essere un sistema del genere lo abbiamo quando scioperano gli

autotrasportatori, mandando in tilt tutto il sistema di distribuzione del paese, specialmente quello

agroalimentare, innescando psicosi e accaparramenti in particolar modo nelle grandi città.

Con i supermercati vuoti, senza benzina, l’allucinazione della scarsità è al massimo. Si parla di

allucinazione perché, magari a poca distanza, c’è abbondanza di beni alimentari, sicuramente di qualità

migliore, ma non rifornendo i supermercati non sono considerati.

Non è un caso se l’agricoltura, che è la spina dorsale di ogni economia – nei decenni passati infatti le grandi

potenze misuravano il loro peso internazionale dalla quantità di grano prodotto – è stata oggetto negli

ultimi 30 anni di un attacco che l’ha portata quasi ad estinguersi.

Un popolo che è dipendente per i suoi fabbisogni alimentari dall’estero è un popolo fragile e costantemente

sotto ricatto.

La stessa cosa è accaduta con la politica. Noi continuiamo a pensare che quando andiamo a votare

eleggiamo i nostri rappresentanti che guideranno il paese, ma invece ci sbagliamo perché oggi la politica è

stata svuotata di ogni potere che invece è stato travasato sapientemente e nel silenzio più assoluto, nelle mani

di organi sovranazionali, non eletti, che effettuano le reali decisioni. Si parla ovviamente di Banca Mondiale,

Fondo Monetario Internazionale, Organizzazione Mondiale della Sanità, Organizzazione Mondiale per il

Commercio, Banche Centrali, per non parlare del trattato di Lisbona che ha compiuto il travaso di potere

iniziato con quello di Maastricht.

Alla politica “nostrana” rimane solo la gestione dell’ordinaria amministrazione che ammonta sempre alla

non ridicola cifra di quasi 900 miliardi di euro all’anno, oltre la metà del PIL (che per il modo di essere

conteggiato possiamo definire Prodotto di Infelicità Lordo), ma gli sono precluse tutte le decisioni

importanti e determinanti per un paese, politica economica, monetaria, occupazionale ecc.

LA PARS CONSTRUENS: LE SOVRANITÀ PERDUTE

Questo ci porta a ragionare su quelle che sono le sovranità perdute e che nonostante siano richiamate nella

nostra costituzione ci sono state sottratte con l’inganno dai vari trattati internazionali e accordi, spesso

segreti.

1. la Sovranità Monetaria

2. la Sovranità Politica

3. la Sovranità Territoriale

4. la Sovranità Alimentare

5. la Sovranità della Salute

6. la Sovranità Educativa

7. la Sovranità Personale

La Sovranità Monetaria

È determinante per l’autonomia di uno stato. Il denaro come abbiamo visto è il fulcro dell’organismo

economico e deve essere riportato ad essere un mezzo che agevoli gli scambi e non uno strumento di

sopraffazione e schiavitù occulta. La creazione monetaria non deve essere più collegata all’indebitamento

degli stati e dei privati e tutto quello che riguarda il mezzo di scambio deve essere riportato nella sfera

decisionale della collettività; una collettività però consapevole, attenta e in grado di controllare

costantemente l’operato dei suoi rappresentanti.

La Sovranità Politica

È essenziale per gestire correttamente una comunità. Il politico deve essere colui che per le sue doti morali e

professionali, gestisce la cosa pubblica e tutela i beni comuni. Recuperare questa sovranità e la sua enorme

responsabilità, implica un lavoro di revisione molto profondo sul significato di fare politica oggi e

comporta anche una vera e propria rivoluzione anche e soprattutto nelle coscienze degli elettori, nonché

una conoscenza non superficiale di quali siano i meccanismi economici ed i riflessi che questi hanno nella

vita di un paese.

La Sovranità Territoriale

È un punto molto delicato e importante. In passato e grazie ad accordi a tutt’oggi ancora coperti da

segreto di stato, è stato possibile avere nella nostra penisola le oltre 100 basi militari americane e della

NATO.

Esiste però anche un’altra faccia altrettanto importante che riguarda la Sovranità Territoriale ed è

l’estrema cementificazione che fa scomparire ogni anno migliaia di ettari di terreno che sarebbero potuti

essere destinati all’agricoltura e al verde; oppure la gestione di beni indisponibili perché dell’intera

collettività come l’acqua.

Salvaguardare il territorio e le sue risorse è il primo indispensabile passo per ritornare in possesso di un’altra

Sovranità irrinunciabile.

La Sovranità Alimentare

Se noi siamo quello che mangiamo, oggi purtroppo non siamo certo lo specchio della salute. Molte delle

malattie e intolleranze, in fortissimo aumento in questi ultimi anni, è scientificamente provato che

dipendono da un’alimentazione sbagliata e derivata dalla lavorazione industriale di materie prime che sin

dall’origine non hanno più le qualità nutritive del passato. L’industrializzazione del settore, le colture

intensive, l’impoverimento e l’inquinamento dei terreni hanno portato i prodotti a perdere

progressivamente quell’energia di cui il nostro corpo ha bisogno continuamente. L’agricoltura di qualità è

un bene irrinunciabile per tutti i popoli della terra da cui discende direttamente la sovranità perduta della

salute.

La Sovranità della Salute

La prima cura è una corretta alimentazione fatta con cibo di qualità. Molti studiosi oggi attribuiscono

all’alimentazione una funzione importantissima per la cura e la prevenzione delle malattie.

Inutile ricordare come le multinazionali del farmaco siano anche i più grandi produttori di concimi

chimici e che guadagnano cifre stratosferiche dalle nostre sofferenze. La salute e la malattia sono anche lo

specchio del nostro benessere interiore e della nostra armonia con la natura, recuperare le sovranità che per

diritto divino ci appartengono migliorerà anche il nostro equilibrio psicofisico aiutato da una visione della

nostra esistenza sempre più completa e integrata.

La Sovranità Educativa

E’ uno dei punti nevralgici e alla base di questo sistema perché i giovani devono uscire dalla scuola pronti

a seguire le regole delle competizione con i voti, debiti e crediti, allenati al giudizio, all’ubbidienza, alle

regole e uscire pronti per essere inseriti nei vari ingranaggi.

Riprendere in mano l’educazione significa fare un investimento sul futuro della comunità. Aiutare i nostri

giovani a far emergere le loro qualità innate, a rafforzare i loro talenti nel pieno rispetto di se stessi e degli

altri è sicuramente il primo passo per la costruzione di una società più equa e vicina ai valori che stanno

emergendo dal lavoro di consapevolezza collettivo.

La Sovranità Personale

E’ forse l’aspetto più difficile da acquisire perché è il frutto di un processo di crescita interiore.

Ci troviamo quindi oggi in una condizione di estrema dipendenza e debolezza che porta intere popolazioni

ad essere alla mercè di enti sovranazionali e di strutture che non hanno al centro l’essere umano, ma la sua

sopraffazione ed il profitto. Un mondo sfruttato e inquinato fino all’inverosimile che ha perso il buon

senso e le sue radici a causa dell’irrazionalità del sistema che alcuni uomini hanno creato.

Probabilmente siamo prossimi al fondo del degrado che verrà toccato con la fine di questa crisi economica

che, dopo la sua fase distruttiva finale, porterà cambiamenti che ancora stentiamo ad immaginare, ma a

cui è necessario prepararsi ricostruendo quanto fino ad oggi è stato oggi distrutto. Per fare questo però è

necessario essere consapevoli dei meccanismi usati per renderci schiavi e soprattutto rendersi conto della

nostra forza e del nostro valore se solo iniziamo a collaborare insieme per il bene della comunità.

Sradicare le dipendenze

Nell’opera di ricostruzione è necessario ripartire innanzitutto da noi stessi, cercando di lavorare su tutte

quelle dipendenze, anche psicologiche, che si sono stratificate nel corso del tempo e che ci legano ancora in

modo profondo al sistema che inevitabilmente e velocemente sta raggiungendo il suo capolinea.

Oltre alle dipendenze materiali, comunque importanti, meritano particolare attenzione tutti quegli

atteggiamenti ingenerati dal sistema del debito infinito che condizionano pesantemente i nostri rapporti

con l’altro. Una sorta di ecologia della mente che ci prepara ad affrontare con un diverso spirito i rapporti

interpersonali. Ad esempio possiamo elencare alcuni atteggiamenti autolimitanti da evitare, come:

• le generalizzazioni ed i luoghi comuni, specialmente quelle che riguardano categorie di persone o etnie.

• avere o pensare che gli altri abbiano sempre un secondo fine in quello che fanno e nelle relazioni

• aspettare che siano gli altri ad iniziare a tenere determinati comportamenti virtuosi

• pensare ed esprimersi in termini di scarsità e essere paralizzati dalla paura del futuro

Ovviamente sono solo alcuni esempi che ciascuno può divertirsi ad ampliare e più ci riflettete

attentamente e più vi renderete conto quanto il sistema basato sulla scarsità artificiale, il sistema del debito

infinito, abbia inciso sulle nostre credenze e sui nostri comportamenti.

Approfondimenti- RIASSUNTO DELLA SITUAZIONE ODIERNA

I cittadini cominciano ad avvertire la distanza sempre più marcata tra cura del bene comune – solo ed

unico scopo di una democrazia rappresentativa aderente alla Costituzione e volta all’effettiva gestione

della “res pubblica” – rispetto alla struttura dei poteri.

In estrema sintesi, l’assetto odierno è così schematizzabile:

1. la moneta e il connesso credito, nati come beni comuni, sono totalmente asserviti a logiche

bancarie, fuori da qualsiasi controllo degli elettori. La produzione e la circolazione della moneta e

la disponibilità e allocazione del credito si basano esclusivamente sulla fede delle persone, la

f

iducia e la speranza. Inoltre non esiste nessuna Carta costituzionale che ne preveda la sovranità

in capo alle nazioni, perciò coloro che guidano le scelte in questo settore controllano una parte

preponderante della vita di cittadini e aziende, facendo però il proprio interesse;

2. le regole e i disciplinari per la produzione, distribuzione e somministrazione dei beni e di buona

parte dei servizi (a partire dagli alimenti per arrivare all’energia e ai servizi idrici, passando per

quasi tutto il resto), sono codificate da organismi che rispondono di fatto alle multinazionali, le

quali governano in modo gentile, ma fermo gli enti di normazione tecnica dei governi;

3. i protocolli clinici e farmacologici sono oramai indirizzati per strani quadri giuridici ad essere

appannaggio del’OMS, altro organismo di matrice prevalentemente privata per l’asservimento di

un altro bene comune, la salute, che non prevede nessun istituto democratico di guida,

sorveglianza o supervisione.

Ma come – direte voi – non ci sono la Costituzione, le leggi, il Parlamento, il Governo e le

authority? Questa domanda sottovaluta l’operare intrusivo di schemi, variamente articolati, basati

sull’azione delle lobby che puntano programmaticamente alla ‘Cattura del regolatore’, cioè ad

asservire i decisori che dovrebbero regolare le norme con giustizia equanime. Partendo da questi

elementi diviene chiara e ragionevole la disaffezione dell’elettorato verso le urne: in verità, rimane

ben poca cosa su cui esercitare realmente il libero arbitrio, salvo esprimersi per lo più in termini di

bandiere, casacche e connesse tifoserie su quel che resta. Il che, ovviamente, significa ottundere le

intelligenze, che d’altronde non sono richieste dal potere. A ben vedere, le qualità personali più

ricercate sono altre. Non a caso, i plutocrati definiscono coloro che partecipano oggi alla politica

con un appellativo assai eloquente: “clown”!

Approfondimenti – L’ECONOMIA DI SOTTRAZIONE

Secondo una celebre affermazione di Thomas Carlyle, filosofo e saggista scozzese dell’800,

l’economia è una scienza triste. Il rapporto tra quanto desiderato e le effettive disponibilità di mezzi è

un problema che Stati, imprese e cittadini affrontano quotidianamente, con gradi di tristezza più o

meno elevati. La teoria dello sviluppo perpetuo e lineare si scontra con il dissidio, apparentemente

insanabile, tra le risorse disponibili e i bisogni crescenti della popolazione mondiale, il cui

soddisfacimento sta incidendo da oltre mezzo secolo sulla capacità di rigenerazione delle risorse

naturali. Gli studi in proposito sono approssimativi, ma appare opportuno esercitare il ‘principio

di precauzione’ o di un approccio euristico al tema. Non sarà poi un caso che più confessioni

religiose, interpreti di una coscienza diffusa, convergano sulla necessità di avere cura del Creato,

come accoratamente esortato in “Laudato si”- Cantico delle creature di San Francesco.

Dinanzi ai dilaganti effetti perniciosi di funzionalismo, neoliberismo, globalismo e

turbocapitalismo, sono emerse (talora con un certo seguito) correnti di pensiero alternative o in

opposizione a quelle del mainstream, tra cui l’economia civile, la bioeconomia, l’economia dei beni

relazionali, la sociobiologia, l’economia dei beni comuni e la teoria della decrescita. Partiamo da una

prima considerazione sulla decrescita, che qui in Italia ha avuto l’aggiunta di “felice” per mano di

Maurizio Pallante, in verità assente dalla proposta iniziale di Serge Latouche, il quale peraltro oggi

si definisce obiettore della crescita sregolata. L’idea originale muove dalla critica all’ideologia del

produttivismo e del consumismo, che costituiscono un pensiero unico pressochè a livello globale.

L’obiettivo è evidenziare le fallacie dell’imperante sistema di mercato capitalistico, fondato sul

paradigma estrattivo. Propone visioni di progresso (‘sviluppo’ è termine rigettato per il sotteso

fuorviante contenuto ideologico) che puntano in direzioni meno problematiche sia per la biosfera,

sia per la condizione umana, in media, tutt’altro che felice. Per Latouche l’economia capitalista

detta le regole, opera il controllo della tecnologia e spinge alla globalizzazione, razionalizza quasi

ogni dimensione del vivere umano, scomponendolo in unità calcolabili. Difatti, «… poiché la

tecnica è diventata l’ambiente dell’uomo moderno, è quest’ultimo che deve adattarsi a lei (e non

lei a lui); essa costituisce il suo quadro di vita.» (La Megamacchina. Ragione tecno-scientifica,

ragione economica e mito del progresso.1995, p. 124). Non si tratta di affermazioni del tutto

nuove, sebbene risultino oggi rafforzate nella loro sistematizzazione scientifica in quanto arricchite

dalle analisi e dalle evidenze statistiche degli ultimi cinquant’anni. Basta rileggere “L’Uomo a una

dimensione” (Herbert Marcuse, 1964), almeno un paio di lavori di Orwell, gli innumerevoli

romanzi di fantascienza. Tutti hanno preconizzato scenari distopici, che oggi alcuni storici,

leggendo i processi in atto, definiscono come Capitalesimo o Neofeudalesimo. Forse l’opera

cinematografica che meglio riesce a trasmettere il senso del mondo in cui viviamo è Matrix (1999); se

in quella raffigurazione metaforica traducessimo l’energia proveniente dai corpi incapsulati in

moneta, avremmo capito, con buona approssimazione al vero, come avviene l’estrazione di valore

dall’esistenza delle persone e dall’ambiente.

Approfondimenti – LA TRAGEDIA DEI BENI COMUNI,

LE COSCIENZE ALTERATE E LA MEGAMACCHINA

Ma veniamo al tema della ‘sregolatezza’ accennato con riferimento a quanto sostenuto da

Latouche, e non solo da lui. E’ proprio attraverso le regole che vengono attuati i programmi di

controllo sulla società. Il punto è però che la politica è sottratta alla cura del bene comune perchè

assoggettata ad obiettivi di PIL, spread e al vincolo di bilancio, funzionali alla ‘Megamacchina’.

Questi obiettivi sono palesemente incoerenti con il benessere dei cittadini e producono quella che

in dottrina viene definita la ‘Tragedia dei beni comuni’, che consente a pochi, anzi, a pochissimi, di

sottrarre illegittimamente risorse che sarebbero per natura collettive, e che, per effetto di tale

metodica spoliazione, assumono il carattere di ‘private’, cioè tolte. È nella sfera biopolitica, dunque,

che mancano norme adeguate a salvaguardare il benessere dei cittadini e della società. Che si

sarebbe potuto giungere a questo esito fu illustrato con estrema lucidità da Michael Heart e

Antonio Negri in “Impero. Il nuovo ordine della globalizzazione” del 2000; più di recente, Franco

Fracassi descrive con una serie di inchieste e saggi la genesi delle dinamiche in corso di

avvaloramento, che giunge a condensare in “IV Reich” (2021).

In verità, nell’ultimo quarto di secolo sono stati pubblicati innumerevoli altri importanti lavori di

autori che, fuori dal coro, hanno affrontato questi temi, da Tony Judt, a David Graeber, a

Maurizio Pallante, a Ugo Mattei e a tanti altri, mossi dall’intento di valutare – da pensatori liberi – le implicazioni di tendenze sostenute dagli apparati tecnoburocratici che riguardano l’odierna

esistenza dei popoli e il futuro dell’umanità. Ovviamente, la narrazione veicolata dai mass media e

dall’accademia è ben altra, dal momento che un sufficiente grado di omologazione è indispensabile

per far sopravvivere la Megamacchina senza troppi problemi.

Da sempre sono i vincitori a scrivere la storia. Il risultato è che siamo a passati dalla dimensione

f

isiologica relativa a specifici eventi a quella patologica, che riguarda ormai la totalità dell’esistenza

quotidiana delle persone, intrisa di reality, serie televisive, social, Rete, fake news, e connesse

categorie disfunzionali rispetto ad una vita autentica. È l’artificio che ipnotizza e confonde le

categorie del vero. D’altronde, il popolo scelse Barabba e Giordano Bruno fu arso vivo,

diversamente da Galileo Galilei che abiurò. Siamo d’accordo: spesso il tempo è galantuomo e,

specie dopo la loro scomparsa, rende giustizia ai divergenti, ma la storia insegna: le persone

disposte a diventare santi, martiri o rivoluzionari, mettendo in gioco tutto o quasi per un credo o

un ideale, sono sempre state una sparuta minoranza.

Non solo: talvolta possono anche servire per spettacolarizzare pantomime funzionali all’idea

illusoria che esista ancora una libertà … Non a caso, una delle figure più ricercate dagli apparati

di potere è quella dello “spin doctor”, comunicatore di massa che sa come argomentare e ‘girare’

utilmente e convenientemente i fatti e le questioni, per dirottare in modo utile il percorso di

modificazione della percezione di idee politiche e morali. Si tratta del procedimento noto come

Finestra di Overton. Grazie all’applicazione di questa metodologia, sostenuta da un’informazione

addomesticata, il sistema riesce a manipolare le coscienze della maggioranza, già rese deboli da

capacità critiche oramai poco o per nulla sviluppate da un’istruzione scolastica (altro bene

comune asservito e traviato) coerente con gli obiettivi del sistema e, soprattutto, da una sempre più

pervasiva capacità di distorcere il basilare principio interno di realtà.

[4] ULTIME NOVITA’ DA MONETA POSITIVA

Collegamenti a video e annunci per il 2025 da Moneta Positiva.

Ultime novità da Moneta Positiva.

Video dell’intervento di Fabio Conditi a Rovigo del 13 dicembre 2024 “Agenda 2030 –

Promessa sostenibile o inganno globale?” da diffondere a più persone possibili perché

breve ma incisivo:

https://www.youtube.com/watch?v=1N1rbyx0CQA

Interviste di Fabio Conditi su 9MQ a:

Stefano Di Francesco su “Moneta Positiva: nuova visione dell’economia” del 05.12.2024

https://www.youtube.com/watch?v=2qpvCOTIlX0

Daniele Trabucco su “Oggi, con l’euro, di chi è la sovranità monetaria?” del 12.12.2024

https://www.youtube.com/watch?v=6r6ZtTJA9o0

Paolo Becchi su “Emergenze e controlli: dalla pandemia alla carestia” del 19.12.2024

https://www.youtube.com/watch?v=aSRsn41Y9ps

Prossimi appuntamenti con Fabio Conditi nel 2025 (seguirà locandina):

Vittorio Veneto (TV) 13 gennaio 2024 ore 20:30 “Economia del BenEssere”

Firenze (FI) 24 gennaio 2024 ore 21:00 “Moneta & Politica: chi decide le sorti del

pianeta?”

Corso in presenza di “Economia del BenEssere” a Ferrara in n.4 incontri il 23

gennaio, 20 febbraio, 13 marzo e 3 aprile 2025, alle ore 20.

Corso online “Economia del BenEssere” 3° edizione in n.12 lezioni tutti i mercoledì

dal 5 marzo 2025 ore 21, per informazioni scrivere una mail a

monetapositiva@gmail.com

Per iscriversi al gruppo Moneta Positiva Notizie utilizzare questo collegamento

https://groups.google.com/g/moneta-positiva-notizie

Associazione “Moneta Positiva”

https://monetapositiva.it/

Movimento culturale “Un Mondo Positivo”

https://unmondopositivo.it/

[5] TESTAMENTO SPIRITUALE DEL PRIORE DI TIBHRINE

Padre Christian De Chergé, priore dell’Abbazia di Tibhirine, ucciso con altri sei monaci trappisti in Algeria nel maggio 1996, aveva scritto un testamento spirituale col titolo “Quando si profila un ad-Dio”.

Testamento spirituale del Padre Christian de Chergé

Padre Christian De Chergé, priore dell’Abbazia di Tibhirine, ucciso con altri sei monaci trappisti in

Algeria nel maggio 1996, di cui la Chiesa ha riconosciuto il martirio, prima di morire aveva redatto un

testamento in cui esprime la chiara consapevolezza di poter essere coinvolto direttamente nelle violenze che

a quel tempo devastavano il Paese.

Quando si profila un ad-Dio

Se mi capitasse un giorno – e potrebbe essere oggi – di essere vittima del terrorismo che

sembra voler coinvolgere ora tutti gli stranieri che vivono in Algeria, vorrei che la mia

comunità, la mia Chiesa, la mia famiglia, si ricordassero che la mia vita era “donata” a Dio

e a questo paese. Che essi accettassero che l’unico Signore di ogni vita non potrebbe

essere estraneo a questa dipartita brutale. Che pregassero per me: come essere trovato

degno di una tale offerta? Che sapessero associare questa morte a tante altre ugualmente

violente, lasciate nell’indifferenza dell’anonimato.

La mia vita non ha valore più di un’altra. Non ne ha neanche di meno. In ogni caso non

ha l’innocenza dell’infanzia. Ho vissuto abbastanza per sapermi complice del male che

sembra, ahimè, prevalere nel mondo, e anche di quello che potrebbe colpirmi alla cieca.

Venuto il momento, vorrei poter avere quell’attimo di lucidità che mi permettesse di

sollecitare il perdono di Dio e quello dei miei fratelli in umanità, e nello stesso tempo di

perdonare con tutto il cuore chi mi avesse colpito.

Non potrei augurarmi una tale morte. Mi sembra importante dichiararlo. Non vedo,

infatti, come potrei rallegrarmi del fatto che questo popolo che io amo venisse

indistintamente accusato del mio assassinio. Sarebbe pagare a un prezzo troppo alto ciò

che verrebbe chiamata, forse, la “grazia del martirio”, doverla a un Algerino, chiunque sia,

soprattutto se egli dice di agire in fedeltà a ciò che crede essere l’Islam.

So di quale disprezzo hanno potuto essere circondati gli Algerini, globalmente presi, e

conosco anche quali caricature dell’Islam incoraggia un certo islamismo. E’ troppo facile

mettersi la coscienza a posto identificando questa via religiosa con gli integrismi dei suoi

estremismi.

L’Algeria e l’Islam, per me, sono un’altra cosa, sono un corpo e un anima. L’ho

proclamato abbastanza, mi sembra, in base a quanto ho visto e appreso per esperienza,

ritrovando così spesso quel filo conduttore del Vangelo appreso sulle ginocchia di mia

madre, la mia primissima Chiesa proprio in Algeria, e, già allora, nel rispetto dei credenti

musulmani.

La mia morte, evidentemente, sembrerà dare ragione a quelli che mi hanno rapidamente

trattato da ingenuo, o da idealista: “Dica, adesso, quello che ne pensa!”. Ma queste

persone debbono sapere che sarà finalmente liberata la mia curiosità più lancinante. Ecco,

potrò, se a Dio piace, immergere il mio sguardo in quello del Padre, per contemplare con

lui i Suoi figli dell’Islam così come li vede Lui, tutti illuminati dalla gloria del Cristo, frutto

della Sua Passione, investiti del dono dello Spirito, la cui gioia segreta sarà sempre di

stabilire la comunione, giocando con le differenze.

Di questa vita perduta, totalmente mia e totalmente loro, io rendo grazie a Dio che

sembra averla voluta tutta intera per questa gioia, attraverso e nonostante tutto.

In questo “grazie” in cui tutto è detto, ormai della mia vita, includo certamente voi, amici

di ieri e di oggi, e voi, amici di qui, insieme a mio padre e a mia madre, alle mie sorelle e ai

miei fratelli, e a loro, centuplo regalato come promesso!

E anche te, amico dell’ultimo minuto che non avrai saputo quel che facevi. Sì, anche per

te voglio questo “grazie”, e questo “a-Dio” nel cui volto ti contemplo. E che ci sia dato di

ritrovarci, ladroni beati, in Paradiso, se piace a Dio, Padre nostro, di tutti e due.

Amen! Inch’Allah.

Algeri, 1° dicembre 1993

Tibihrine, 1° gennaio 1994

Grazie per l’attenzione

Buon Giubileo

Giovanni Lazzaretti

§§§

