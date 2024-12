Il Limite Ignoto. Altri Cinque Giornalisti Uccisi a Gaza. Neonati Morti di Freddo. Marco Travaglio.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo commento di Marco Travaglio su InfoSannio, che ringraziamo per la cortesia. I giornali oggi sono pieni della vicenda di Cecilia Sala, la giornalista italiana arrestata in Iran. Non si trova altrettanta attenzione per la mattanza continua di giornalisti a Gaz, testimoni scomodi di qualche cosa che Israele – e i suoi complici occidentali – non vogliono far vedere. Lo sterminio senza fine dei palestinesi. Buona lettura e condivisione.

§§§

Il Limite Ignoto

Non che i due pesi e due misure siano una novità, nelle relazioni internazionali. Ma il 2024 ne ha fatto registrare il record di tutti i tempi. Israele chiude l’anno in bellezza sterminando 19 civili, fra cui 5 giornalisti, a Gaza, dove morti di freddo tre neonati in 48 ore.

Ma, anziché parlare di sanzioni contro il governo criminale di Netanyahu, si continua a disquisire se sia reo di genocidio o “solo” crimini di guerra e contro l’umanità: quasi che questi fossero una cosetta da niente.

Da 15 mesi non passa giorno senza che venga annunciata una tregua, ma sempre per l’indomani: una tragica farsa alimentata dai media per tener buona l’opinione pubblica.

Le cancellerie internazionali invocano negoziati fra i terroristi del governo israeliano, di Hamas e di Hezbollah e i governi di Usa, Iran e Qatar che li finanziano e li armano. Però scomunicano e sabotano chiunque voglia trattare con la Russia.

“Terrorista” è chi fa la guerra colpendo volutamente obiettivi civili, ma solo se è nostro nemico: gli amici possono massacrare tutti i civili che vogliono e pure gli ex nemici che ci fanno comodo, come i jihadisti ex-al Qaeda ed ex-Isis in Siria.

Anche “democrazia” – potere al popolo – è diventata una parola vuota: se il popolo non vota per chi vogliamo noi, si annullano le elezioni (Romania), si rinviano sine die (Ucraina), si ignorano trattando da vincitore chi le ha perse e da sconfitto chi le ha vinte (Georgia), o si ribaltano con intrighi di palazzo (Francia).

Musk, l’uomo più ricco del mondo con conflitti d’interessi ovunque, era un genio benefico (tipo il buon samaritano Soros) quando sosteneva i Democratici, ma ora che sta con Trump è il pericolo pubblico n.1..

Trump era un golpista quando negava la vittoria di Biden e aizzava i suoi sgherri in piazza, ma ora che lo fa la presidente georgiana sconfitta è una paladina della democrazia.

Trump è cattivo se vuole graziare se stesso e i suoi; se Biden grazia suo figlio Hunter, è buono. Già che c’è, Biden grazia pure 37 condannati a morte “per salvarli da Trump”, come se al patibolo li avesse spediti il successore.

Purtroppo però è stato Biden, che nel 2020 promise “una legge che elimini la pena di morte a livello federale”. ma non lo fece.

Che poi la pena capitale piace moltissimo quando Kiev la infligge senza uno straccio di processo a un generale russo e lo fa saltare in aria a Mosca sotto casa.

Ora l’Ue si straccia le vesti per quattro cavi sottomarini tranciati (forse) da navi russe nel Baltico.

Ma seguita ad armare e finanziare il regime ucraino che nel Baltico fece saltare i gasdotti russo-europei North Stream e protegge gli attentatori ricercati dai giudici tedeschi.

Nel 2019, quando elesse Zelensky, l’Ucraina era l’unico Stato europeo presieduto da un comico.

Oggi è in ottima compagnia.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

ATTENZIONE:

L’IBAN INDICATO NELLA FOTO A DESTRA E’ OBSOLETO.

QUELLO GIUSTO E’:

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

Condividi i miei articoli:



Tag: gaza, giornalisti, israele, travaglio



Categoria: Generale