El Odio de los obradores de la Iniquidad de todos los tiempos hacia el Santo Niño. Carlo Maria Viganò, Homilía de Navidad

§§§

Sicut in cœlo et in terra

Monseñor Carlo Maria Viganò

Sicut in cœlo et in terra

Homilía en la Santísima Navidad

de Nuestro Señor Jesucristo

Lux fulgebit hodie super nos: quia natus est nobis Dominus:

et vocabitur Admirabilis, Deus, Princeps pacis,

Pater futuri sæculi: cujus regni non erit finis

[La luz brillará hoy sobre nosotros, porque de nosotros nació el Señor.

y será llamado Admirable, Dios, Príncipe de Paz,

Padre del siglo venidero: cuyo reino no tendrá fin]

(Introito ad Missam in Aurora)

DIXIT DOMINUS DOMINO MEO: Sede a dextris meis; donec ponam inimicos tuos scabellum peduum tuorum [DIJO EL SEÑOR A MI SEÑOR: Siéntate a mi diestra; hasta que ponga a tus enemigos como escabel a tus pies] (Sal 109, 1). La Iglesia repite este salmo en las vísperas de todos los domingos y fiestas: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies. El Padre eterno, en la eternidad de los tiempos, se dirige al Verbo eterno encarnado, sancionando su Señorío eterno —siéntate a mi derecha— y su Victoria definitiva sobre Satanás y sus siervos. Y esta victoria es dominical, se realiza en el día quam fecit Dominus, cuando con la Resurrección desde los infiernos Nuestro Señor lleva a su culminación la Redención del género humano venciendo la muerte sufrida en la Pasión para rescatarnos del pecado y del yugo infernal del Adversario.

En la eternidad de los tiempos, según algunos Padres, los Ángeles fueron puestos a prueba mostrándoles el Misterio de la Encarnación, decretado por la Santísima Trinidad para reparar la tentación a la que habrían cedido nuestros Primeros Padres tentados por la Serpiente. Fue ante este prodigio de Caridad y Misericordia infinitas y divinas, ante el Verbo que se hace carne y asume nuestra naturaleza humana, que la soberbia de Satanás y de los ángeles apóstatas se negó a inclinarse ante la voluntad de Dios y lanzó su grito Non serviam en respuesta al Ecce, venio de la Sabiduría encarnada, al Fiat mihi secundum verbum tuum de la Madre de Dios, al Quis ut Deus? del Arcángel Miguel y de los Ángeles fieles. Obediencia y desobediencia. Humildad y soberbia. Gratitud adorante y rebeldía arrogante.

En la eternidad de los tiempos, el Hijo eterno responde al Padre eterno y desciende a la historia, irrumpe en el fluir de los días, en la alternancia de las estaciones, en el ciclo de los años y de los siglos, para restaurar el orden divino que nuestros Primeros Padres han quebrantado. Y esta enemistad entre Dios y Satanás, entre la simiente de la Mujer y la descendencia de la Serpiente, es anunciada en el Protoevangelio del Génesis, como para mostrarnos el sentido de nuestra vida terrena, las razones de nuestra peregrinación, la meta que nos espera. Félix culpa: la caída de Adán y Eva nos ha merecido, junto con la expulsión del Paraíso terrenal, la promesa de un nuevo Adán y de una nueva Eva, de la Segunda Persona de la Santísima Trinidad que se hace hombre y de una Virgen Inmaculada que por obra del Espíritu Santo es hecha Tabernáculo del Altísimo, Arca de la Alianza, Palacio del Rey, Madre de Dios.

La Iglesia celebra la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo secundum carnem, porque en este día de hace dos mil veinticuatro años, como anunciaron los Profetas, la Majestad divina desciende a la tierra, la Luz resplandece en las tinieblas, la Palabra resuena para ser escuchada, el grano de trigo se echa en la tierra para que brote. Y esa promesa hecha a nuestros Primeros Padres, renovada a nuestros padres en su camino hacia la tierra prometida, comienza con el grito de un Rey, envuelto en pañales, acostado en un pesebre, expuesto a los rigores del frío de una noche de Palestina. A los pastores se les permite ver un reflejo de su divinidad en el canto de los ángeles, mientras los Reyes Magos lo reconocen como Dios mirando los astros y siguiendo la estrella desde oriente.

El cosmos es cristocéntrico: omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil, quod factum est (Jn 1, 3). Todo fue hecho a través de Él. Per ipsum, ipso, et in ipso. Por él, con él y en él. Ut in nomine Jesu omne genu flectatur cœlestium, terrestrium, et infernorum [Para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el infierno] (Flp 2, 10). La historia reconoce también la distinción entre un antes y un después, marcando el cómputo de los años a partir del nacimiento de Cristo. Y la Santa Iglesia, que es el Cuerpo Místico de Cristo Cabeza, es la nueva Jerusalén, el nuevo Israel, el pueblo de la Alianza eterna que mantiene en sus altares hasta el fin de los tiempos al Emmanuel, a Dios con nosotros, en el Santísimo Sacramento.

El orden divino —el κόσμος, precisamente— ve a Cristo como Alfa y Omega, Principio y Fin: y esto vale para la naturaleza, para cada hombre, para las sociedades civiles, para la Iglesia: sine ipso factum est nihil, quod factum est. Nuestro Señor mismo nos enseñó: Adveniat regnum tuum; fiat voluntas tua, sicut in cœlo et in terra. Por lo tanto, no es el mundo el que modela sus ídolos, sino el cielo el que revela a Dios a los hombres y les da el modelo al que conformarse. Los ángeles lo repiten: Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonæ voluntatis.

Todo se refiere a Cristo, todo anuncia Su venida, Su Encarnación, Su Nacimiento, Su predicación, Su Pasión y Muerte, Su Resurrección. Todo prepara su regreso triunfal en el Día del Juicio: et iterum venturus est gloria, judicare vivos et mortuos; cujus regni non erit finis. Todo se cumple en Cristo, Rey y Pontífice, donec ponam inimicos tuos scabellum peduum tuorum, hasta que el Padre haya humillado la soberbia de los enemigos del Hijo colocándolos bajo sus pies. Dominare in medio inimicorum tuorum [Dominar en medio de tus enemigos].

Por lo tanto, hay enemigos de Cristo, y nosotros lo sabemos bien. Enemigos espirituales, los espíritus apóstatas arrojados al abismo por San Miguel, y enemigos de carne y hueso, empezando por Herodes, que por miedo a perder el poder llega a hacer masacrar las vidas inocentes de los recién nacidos. Y los fariseos y escribas del pueblo, que conspiran para matar a ese Galileo que con su predicación y sus milagros contradice los planes políticos de rebelión contra el invasor romano. Y los Sumos Sacerdotes, ilegítimos en su autoridad de nombramiento imperial, ansiosos por preservar el prestigio de su cargo. Y luego los paganos, feroces perseguidores de los cristianos; y los herejes de todos los tiempos, los bárbaros, los adeptos de las logias y los masones, los revolucionarios, los socialistas y comunistas, los liberales, los globalistas, los partidarios del Gran Reinicio y del Nuevo Orden Mundial.

¿Qué tienen en común aquéllos a quienes la Sagrada Escritura llama “hacedores de iniquidad”, es decir, los malvados de todos los tiempos? El odio a Cristo: un odio implacable, feroz, despiadado, ciego, loco, orgulloso. Odio hacia el Santo Niño recién nacido en Belén: Cruellis Herodes Deum Regem venire quid times?, pregunta la prosa del himno de la Epifanía. Cruel Herodes, ¿por qué temes que venga el Dios Rey? Y, sin embargo, non eripit mortalia, aquí reina dat cœlestia, el que da los reinos espirituales no quita las cosas terrenales. Pero es precisamente por esta razón que Cristo es temido por sus enemigos, desde Herodes a Klaus Schwab, desde Caifás a Bergoglio: porque esas cosas terrenas, esos poderes económicos y políticos, esas riquezas y esos éxitos mundanos pretenden reemplazar y eclipsar a los regna celeste, a los poderes del cielo, en primer lugar a la Realeza universal de ese Rey Niño, que extiende sus bracitos en el frío del pesebre, preludiando ya la cruz que le espera: regnavit a ligno Deus, desde ese trono de dolor y humillación, piedra de tropiezo para los judíos y locura para los gentiles (1Co 1, 23). Y esa Realeza divina es intrínsecamente sacerdotal, porque el reino de Cristo es conquistado en Su Sangre a través de la inmolación de Sí mismo, y la unción real y sacerdotal de la Víctima Inmaculada es de sangre.

Podríamos decir que los primeros en confirmar la centralidad de Nuestro Señor Jesucristo son precisamente sus enemigos, que arremeten sólo y siempre contra Cristo, contra los discípulos de Cristo, contra los que llevan impreso el signo bendito de la salvación de Cristo, contra los miembros de su Cuerpo Místico. No hay religión, ni superstición, ni idolatría, ni culto pagano que se convierta en objeto del odio de los malvados, que reconocen en ellos la marca de su señor, el fraude del Príncipe de las mentiras.

El odio a los enemigos de Cristo nace de la soberbia, de esa soberbia luciferina que se niega a reconocer en el Hombre-Dios al Uno per quem omnia facta sunt, y a quien el orden divino impone necesariamente inclinarse y hacer una genuflexión, porque no puede ser de otra manera, y porque al no reconocer a Cristo como Señor se termina por erigir a la criatura en ídolo, en un simulacro, en esa subversión blasfema del κόσμος que es el χάος, es decir, la Revolución, el alma infernal de la rebelión contra Dios.

Non eripit mortalia qui regna dat cœlestia: pero las cosas mortales y terrenales no nos son quitadas, sino que se nos dan en superabundancia y centuplicadas sólo si reconocemos a Nuestro Señor Jesucristo como nuestro principio, nuestro fin y nuestro medio, a Quien el Padre ha querido exaltar soberanamente, y a Quien ha querido dar un nombre que está por encima de todo nombre (Flp 2,9). Esta necesidad ontológica e indefectible encuentra su razón de ser en la obediencia y en la humildad de Cristo, factus obœdiens usque ad mortem, mortem autem crucis (ibid., 8), y en el precepto evangélico: Si quis vult venire post me, abneget semetipsum et tollat crucem suam quotidie, et sequatur me (Lc 9, 22). Y Cristo fue el primero, en la eternidad de los tiempos como Verbo del Padre y en la historia como Hombre-Dios, en dar el ejemplo de esta negación, de esta obediencia, de esta humildad. In capite libri scriptum est de me, ut facerem voluntatem tuam (Sal 39, 8).

Pero si esta humildad y esta obediencia son el sello distintivo, por así decirlo, de la obra redentora de Nuestro Señor; si la Encarnación y la Natividad de Cristo marcan el comienzo del gran rito del Sacrificio con el que Dios nos reconcilia con El mismo, hay otra venida que completará la Liturgia eterna. Es la segunda venida del Señor, al fin del mundo, cuando ese vislumbre de gloria que contemplaron los pastores en la Noche Santa será destrozado en el triunfo de la victoria y en la restauración del Señorío universal de Cristo Rey, Pontífice y Juez. No veremos más al Puer envuelto en pañales, ni al Varón de dolores desfigurado por los tormentos de la Pasión, sino al Rex tremendæ majestatis, a Aquél a quien el Padre devolverá el cetro temporal: Dominabit in nationibus, implebit ruinas, conquassabit capita in terra multorum… Confregit in die iræ suæ reges. Las terribles palabras del salmista, divinamente inspiradas, deben sonar como una severa advertencia para todos nosotros, pero especialmente para aquellos que en este mundo rebelde —y en esta Iglesia atormentada por la Pasión a imagen de su Cabeza— todavía se niegan a adorar a Nuestro Señor, a reconocerlo como el Rey divino y a conformar su voluntad a su santa Ley. El pacifismo eunuco y vil de los tiempos actuales no quieren oír hablar de un Dios que gobierna entre las naciones, que destruye y siembra la ruina, que aplasta las cabezas orgullosas, que viste a los poderosos en el día de su ira. Pero este es el destino ineluctable de los malvados, de los soberbios, de los que se creen dioses y pretenden decidir lo que es bueno y lo que es malo, de los que se niegan a acoger la Luz que ha llegado a las tinieblas. La Virgen Madre también lo ha recordado en el Magnificat: Fecit potentiam in brachio suo, dispersit superbos mente cordis sui; deposuit potentes de sede, et exaltavit humiles; esurientes implevit bonis, et divites dimisit inanes.

Queridos hermano, sigamos el ejemplo de los pastores y de los Reyes Magos: arrodillémonos en adoración ante el Niño Rey, en cuya mirada se ve la ternura y la dulzura del Emmanuel. Arrodillémonos al pie de la Cruz, contemplando la mirada sufriente y atormentada de Cristo Sumo Sacerdote, que se inmola por nosotros al Padre. Arrodillémonos al pie del altar, sobre el cual se renueva el Sacrificio del Calvario para la salvación de muchos. Porque a los que lo recibieron, el Señor les ha dado el poder de llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios (Jn 1, 12-13). Así veremos cumplirse las palabras de María Santísima: misericordia ejus a progenie in progenies timentibus eum, su misericordia se extiende de generación en generación a los que le temen.

Queridos hermanos, permítanme que les dirija a todos las palabras del Señor a sus discípulos: ¡Ánimo, soy yo, no tengáis miedo! (Mt 14, 27). Hagan de su corazón el pesebre en el que la Santísima Virgen coloca a Jesús recién nacido: cuanto más desnudo y más pobre sea, más resplandecerá en él el Huésped divino y su augusta Madre. No dejen que sus corazones se turben (Jn 14, 1), a pesar del aparente triunfo del Enemigo y de sus siervos, a pesar de la traición de la Jerarquía. Cuando estas cosas comiencen a suceder, dice la Escritura, “levántense, levanten la cabeza, porque su redención está cerca” (Lc 21, 28). Y que así sea.

+ Carlo Maria Viganò, Arzobispo

25 de diciembre 2024

Nativitas D.N.J.C.

Publicado originalmente en italiano por Marco Tosatti el 26 de diciembre de 2024, en https://www.marcotosatti.com/2024/12/26/lodio-degli-operatori-di-iniquita-di-ogni-tempo-verso-il-santo-bambino-carlo-maria-vigano-omelia-di-natale/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

