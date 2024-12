Israele Ha Tradito gli Armeni del Nagorno Karabagh. Non Ripeta l’Errore con i Turchi. Michael Rubin, 1945.

Di immediato interesse per il resto di noi in Grecia e nella terraferma di Cipro.

Il noto analista americano di origine ebraica Michael Rubin avverte Israele di non ripetere con i curdi l’errore/tradimento commesso con gli armeni dell’Artsakh/Nagorno Karabakh e di mantenere le alleanze…

Il 27 settembre 2020 è iniziato come una tranquilla domenica mattina nel Nagorno-Karabakh , una regione montuosa popolata da armeni che, a prima vista, sembra la Svizzera : campi verdi, fattorie ondulate e montagne innevate con chiese e monasteri che punteggiano i pendii. Erano passati solo pochi giorni dal 100° anniversario dell’invasione ottomana dell’Armenia indipendente alla fine del genocidio armeno, ma quell’anniversario era trascorso con il minimo clamore da parte dei turchi e degli azeri.

Poi è iniziata l’esplosione, mi hanno descritto gli armeni del Nagorno-Karabakh quando sono andato a trovarli settimane dopo. Utilizzando droni e munizioni israeliani, l’Azerbaijan ha lanciato un attacco a sorpresa all’enclave armena autonoma, il primo di molti attacchi nei tre anni successivi in cui l’Azerbaijan ha violato i cessate il fuoco fino a completare la pulizia etnica del Nagorno-Kabarakh.

La rabbia verso Israele resta profonda tra i rifugiati del Nagorno-Karabakh, l’Armenia vera e propria e la comunità armena in generale.

Francamente, hanno ragione. Israele è uno dei pochi paesi occidentali che non riconoscono il genocidio armeno. Questa rabbia è persistita mentre l’Azerbaijan ha iniziato sistematicamente a smantellare le chiese armene e a sabbiare le iscrizioni sui monasteri, alcuni vecchi di oltre un millennio. È stata una strategia a breve termine e controproducente da parte di Israele, poiché il sostegno di Israele alla pulizia etnica degli armeni del Nagorno-Karabakh e alla distruzione del patrimonio culturale da parte dell’Azerbaijan ha creato un precedente che potrebbe essere usato contro gli ebrei che vivono in Cisgiordania, specialmente tra i palestinesi che negano qualsiasi legame ebraico con la terra.

Gli israeliani, come il commentatore Mordechai Kedar, ad esempio , potrebbero sostenere che l’Azerbaijan è un paradiso per gli ebrei, ma questo è sempre più falso. Le argomentazioni di Kedar si basano su numeri obsoleti e ripetono le stesse tattiche usate dai partigiani iraniani per sostenere che la Repubblica islamica era semplicemente anti-Israele, non antisemita. La realtà è che l’Azerbaijan ha perso i suoi ebrei per un motivo. Quando le statistiche sulla popolazione rimangono invariate per decenni, è un segno che quelle statistiche sono obsolete se non false.

Né reggono gli argomenti realisti di Israele per giustificare le armi israeliane per l’Azerbaijan. L’Azerbaijan potrebbe essere stato un tempo una fonte di energia cruciale per Israele, ma gli Accordi di Abramo hanno aperto nuovi canali in assenza del bagaglio morale insito nell’aiutare un dittatore razzista a eliminare una comunità minoritaria. In privato, tutti tranne coloro che vogliono qualcosa Il presidente azero Ilham Aliyev riconosce quanto Aliyev sia diventato repressivo e squilibrato; Aliyev stesso non cerca di nascondere il suo programma . Né Israele si mostra consapevole del vero ruolo dell’Azerbaijan quando il presidente turco Recep Tayyip Erdogan pianifica apertamente la violenza contro Israele e rafforza l’industria militare interna della Turchia ma usa l’Azerbaijan per continuare a commerciare con lo stato ebraico. Israele deve rimuovere i suoi paraocchi strategici: ogni consegna israeliana a Baku fornisce tecnologia che Ankara può usare contro Gerusalemme.

La complicità di Israele nella pulizia etnica del Nagorno-Karabakh rappresenta una macchia difficile da rimuovere, ma può anche fornire una lezione da non ripetere: gli accordi a breve termine con gli avversari ideologici di Israele non portano la pace; al contrario, incoraggiano i nemici. La Turchia può presentare un volto ai turisti a Istanbul, Bodrum o Antalya, ma ideologicamente, lavora per sradicare le minoranze mediorientali, siano esse cristiani armeni o caldei, curdi siriani, yazidi, alawiti o ebrei.

I curdi siriani ora affrontano un pericolo esistenziale mentre l’esercito turco si fa duro. L’accusa della Turchia che i curdi rappresentino una minaccia terroristica è una sciocchezza; piuttosto, la Turchia si oppone al liberalismo dei curdi, al loro autogoverno e al loro rifiuto dell’Islam ispirato dalla Fratellanza Musulmana di Erdogan, un’interpretazione dell’Islam storicamente estranea alla regione.

