Noa Landau (Haaretz) sul NYT: solo una Soluzione a Due Stati Può Garantire la Pace in Medio Oriente.

di Matteo Castagna

Il vicedirettore capo del più importante quotidiano israeliano Haaretz, Noa Landau ha scritto un editoriale per il New York Times del 19/12/2024, che appare molto interessante, in ottica geopolitica, con alcune curiosità sulle posizioni del centro-sinistra ebraico.

“Poco prima del Ringraziamento, la Corte penale internazionale dell’Aia ha emesso una serie insolita di mandati di arresto: uno per il primo ministro Benjamin Netanyahu di Israele, uno per il suo ex ministro della difesa Yoav Gallant e uno per il defunto capo militare di Hamas Muhammad Deif” – scrive Landau. Ciascuno di loro è accusato di crimini contro l’umanità e crimini di guerra correlati al conflitto in corso a Gaza. Il mandato per Netanyahu chiede a uno dei 124 paesi firmatari della CPI di arrestare il leader israeliano, qualora dovesse trovarsi sul loro territorio. Ma, sul fronte interno, la minaccia non ha preoccupato nessuno.

“Bibi è un traditore!” Gli israeliani sembravano molto più attenti a come, più di due settimane prima, la notte delle elezioni americane, Netanyahu aveva approfittato di una Washington distratta, e aveva licenziato il Ministro della Difesa Gallant, ultimo politico centrista, rimasto nel suo gabinetto. Migliaia di manifestanti sono scesi in piazza a causa del licenziamento, bloccando un’importante autostrada a Tel Aviv con falò, e gridando Le proteste non riguardavano solo Gallant, ma lo stesso Netanyahu, “un uomo che ha apertamente messo la propria sopravvivenza politica al di sopra della sua nazione più e più volte” – denuncia il vicedirettore di Haaretz e poi attacca: “nell’ultimo anno, il signor Netanyahu è risorto, come una fenice, dalle ceneri politiche del più grande fallimento della sicurezza nazionale, il 7 ottobre 2023, per diventare una versione più audace e aggressiva di se stesso.

Si tratta di una persona disposta a ignorare gli alleati di lunga data, tra cui molti ebrei americani, a scrollarsi di dosso l’obbrobrio internazionale e a liberarsi di una lunga storia di scetticismo sulla guerra, in favore di una guerra regionale a tutto campo e su più fronti”.

Hamas, Hezbollah e la Siria sono ora gravemente danneggiati. Mentre, “l’ultimo uomo (originale) rimasto in piedi è il signor Netanyahu, cosa che pochi avrebbero previsto, un anno fa” – chiosa Landau. Poi accusa Netanyahu di aver aspettato che l’amministrazione Biden si sforzasse, invano, di porre fine alla guerra a Gaza, per riportare a casa gli ostaggi e limitare lo spargimento di sangue dei civili.

“Con Donald Trump pronto a rientrare alla Casa Bianca, che non mostra alcun interesse nel limitare Israele, sembra che la scommessa di Benjamin Netanyahu abbia pagato” – spiega l’importante giornalista israeliano. Anche essere stato costretto a testimoniare nel suo processo per corruzione, iniziato questo mese, non sembra aver indebolito il suo potere politico, come dimostrano i recenti sondaggi.

“La resistenza del primo ministro può essere ricondotta a diversi fattori politici”, tra cui un decennio di risonanza mediatica e lo sfruttamento sofisticato e cinico di Bibi del profondo desiderio di unità del popolo, dopo il 7 ottobre. Ma, forse, la forza più forte che mantiene il signor Netanyahu al potere è il fatto di disporre di un’ opposizione divisa e sempre più inesistente. “La stragrande maggioranza di coloro che lo detestano come leader non si oppone alla guerra in sé, né al modo in cui è stata condotta”. Lo vogliono fuori dalla stanza dei bottoni, ma non hanno una valida proposta alternativa. Nel 2024, “tutto ciò che Netanyahu ha fatto, è stato mantenere il potere e scaricare le colpe” – prosegue duramente Landau.

Un giorno dopo gli attacchi del 7 ottobre, alcuni sostenitori di Netanyahu hanno iniziato a propagandare l’idea che il catastrofico fallimento della sicurezza, che ha portato all’omicidio di oltre 1.200 persone da parte di Hamas, fosse colpa dei suoi oppositori. Gli utenti dei social media hanno lanciato grossolane cospirazioni su ufficiali militari anti-Netanyahu, che aiutavano Hamas. Questo messaggio è stato diffuso su diversi media che fanno parte di un nuovo “ecosistema digitale” favorevole a Netanyahu, tra cui Channel 14, ovvero una specie di Fox News, canale schierato coi Repubblicani di Trump. “Mentre la società israeliana ha virato sempre più a destra, ha sviluppato un mondo mediatico che riflette su se stesso i messaggi che vorrebbe promuovere. Questi messaggi appaiono su account di social media pro-Netanyahu, canali Telegram con idee simili e gruppi WhatsApp chiusi, e vengono poi ritrasmessi in TV e radio” – denuncia Landau sul NYT. Nel frattempo, Netanyahu ha apertamente incolpato il resto dei media di essere prevenuti nei suoi confronti. Due dei suoi casi di corruzione riguardano presunti tentativi di ricevere un trattamento favorevole sui media (ha negato ogni illecito). Il suo gabinetto ha fatto delle mosse per privatizzare e cercare di chiudere i dipartimenti televisivi e radiofonici dell’emittente pubblica.

A proposito di censura, il vicedirettore Landau afferma che “a fine novembre, come punizione per la linea sul 7 ottobre, ritenuta troppo critica, così come i commenti fatti durante un evento dall’editore di Haaretz, il mio giornale, il suo gabinetto ha approvato una serie di sanzioni contro Haaretz, vietando qualsiasi pubblicità governativa e annullando gli abbonamenti per i dipendenti statali”. Gli sforzi di propaganda pro Netanyahu sono stati rapidamente definiti la “macchina del veleno” dall’opposizione interna, sia dai partiti politici che dalla società civile. “Ma – incalza sempre Landau sul New York Times – come ho scritto per Haaretz, c’era una “macchina del miele” all’opera nello stesso momento”. Una dopo l’altra, iniziative e petizioni coordinate sono emerse in Israele con la missione di promuovere idee di “unità”, “riconciliazione” e prevenzione della “divisione” all’interno della società. “Dopo le accuse di corruzione mosse a Netanyahu nel 2019, i partiti politici di tutto lo scenario politico hanno boicottato la sua leadership e si sono rifiutati di unirsi alla sua coalizione. Quindi, Bibi si è, semplicemente, rivolto ai partiti di estrema destra e ultra-ortodossi”. Ora, dipende più che mai dai capricci dei suoi partner politici estremisti e si inchina costantemente a loro.

“Il risultato di questo spostamento di potere – dice Landau – è che l’atto di bilanciamento nazionale di Israele, un paese che si sforza sempre di essere sia ebraico che democratico, ha vacillato sempre di più verso la natura ebraica dello stato”. A complicare le cose c’è la peculiarità di un’opposizione popolare che si oppone fermamente a Netanyahu come uomo, ma non alle sue politiche.

La guerra in sé non è ciò a cui si oppongono. Gran parte dell’opposizione a Netanyahu sostiene la sua narrazione politica fondamentale, secondo cui non esiste un partner palestinese per la pace. In ebraico, quest’area si è guadagnata il soprannome beffardo “R.L.B.”, che sta per “Rak lo Bibi”, ovvero “semplicemente non Bibi”. “OK, non Bibi. Allora chi? Si chiede Landau sulle colonne del NYT. Per ora, l’opposizione ebraica israeliana alla Knesset è guidata dal centrista di sinistra Yair Lapid del partito Yesh Atid, insieme al centrista di destra Benny Gantz’s National Unity e al partito di destra Yisrael Beiteinu di Avigdor Lieberman. L’ala sinistra in continua contrazione, inclusi i membri del Meretz, insieme al partito laburista (in un partito ricostituito ora chiamato Democratici), è ora guidata dall’ex vice capo di stato maggiore delle Forze di difesa israeliane Yair Golan.

Dopo la decisione del primo ministro di licenziare il signor Gallant, i quattro leader del partito si sono incontrati alla Knesset per una dichiarazione congiunta, davanti alle telecamere per denunciare il licenziamento. Sono stati espressamente esclusi i leader dei partiti arabi, Mansour Abbas della Lista araba unita e Ahmad Tibi di Hadash-Ta’al. In altre parole: persino l’opposizione amplifica gli sforzi di Netanyahu per emarginare la minoranza araba di Israele dal panorama politico del paese. Naturalmente, i problemi dell’opposizione sono antecedenti alla loro attuale situazione.

“La mancanza di una leadership fresca e con una chiara visione politica, è in parte da biasimare” – sostiene Landau.

Ma il fallimento nel contrastare la visione di Netanyahu è anche il risultato di un cambiamento politico iniziato intorno alla violenta ondata della Seconda Intifada, tra il 2000 e il 2005, quando l’argomentazione della destra israeliana sul fallimento degli accordi di Oslo nel portare sicurezza si è rafforzata.

Quelle voci sono diventate ancora più forti dopo il ritiro unilaterale di Israele da Gaza nel 2005, e le argomentazioni che sono seguite, insistendo sulla restituzione della terra ai palestinesi non sono riuscite a migliorare la sicurezza degli israeliani. Nel frattempo, mentre l’opinione pubblica generale si è spostata a destra, l’opposizione ha iniziato ad adottare parte del linguaggio dell’establishment di destra, su pace e sicurezza.

Oggi gli elettori di orientamento liberale, come i manifestanti antigovernativi, spesso si descrivono come “centristi”. Essere definiti “di sinistra” nell’era di Netanyahu è diventata una maledizione popolare, sinonimo di parole come “antipatriottico” o “traditore”.

In questo panorama politico frastagliato, torna Trump. Netanyahu e Trump non sono sempre andati d’accordo.

Non c’è niente di più spaventoso per Netanyahu di un comportamento imprevedibile. Ad esempio, nel suo precedente mandato, Trump ha imbarazzato il primo ministro israeliano di fronte alle telecamere, con una dichiarazione non concordata, in cui affermava di preferire la soluzione dei due stati, e ha sorpreso non poco Netanyahu.

A livello politico, i due leader sono ben assortiti. Trump è andato oltre qualsiasi altro recente presidente americano nel sostenere la visione sempre più di estrema destra di Netanyahu, per Israele. Durante il suo primo mandato, ha trasferito l’ambasciata americana a Gerusalemme, ha riconosciuto la sovranità israeliana sulle alture del Golan e ha normalizzato le relazioni con i vicini nel Medio Oriente più ampio, nonostante il rifiuto di Netanyahu di cedere sulla causa palestinese. “Le reazioni positive, in Israele, alla vittoria di Trump sono arrivate da coloro che credono che questa sia un’eccellente svolta per Netanyahu. Esiste però anche il desiderio che la tensione nelle loro relazioni personali possa esercitare una certa pressione su Netanyahu per calmare la sua volontà di un’ escalation regionale”. Ma per contrastare l’agenda anti-palestinese di Netanyahu, secondo Landau, “la sua amministrazione non può essere la risposta. Israele ha bisogno di un’opposizione più solida”. La visione fondamentale di entrambi i leader è quella di smantellare il vecchio ordine liberale e le sue istituzioni all’interno dei loro paesi. Entrambi vogliono vedere il declino di quell’ordine liberale e, a quanto pare, del diritto internazionale, a livello multilaterale. “Entrambi sono nazionalisti e xenofobi”, scrive sempre sul NYT il vicedirettore di Haaretz..

“Secondo loro, la democrazia sembra significare sottomissione e subordinazione completa al leader eletto. Anche se Trump aiutasse a fermare la guerra a Gaza, i dettagli di qualsiasi accordo potrebbero rivelarsi dolorosi”.

Dopo che la sua amministrazione ha dichiarato durante il suo precedente mandato che gli insediamenti in Cisgiordania non sono illegali e la nuova amministrazione ha nominato un ambasciatore nella regione che nega che ci sia un’occupazione, non è impossibile immaginare Trump che effettivamente consente a Israele di creare di nuovo insediamenti a nord di Gaza. “La prospettiva di un Bibi incoraggiato, in debito con una coalizione religiosa di estrema destra e che lavora insieme a una seconda amministrazione Trump più estrema, è una cattiva notizia”, afferma Landau.

“In questa parte del mondo, conclude, i cessate il fuoco saranno sempre temporanei. Solo un governo israeliano guidato da una vera opposizione ideologica, che non tema il partenariato politico arabo-ebraico e sostenga la soluzione dei due stati, può far uscire Israele dal suo percorso attuale e indirizzarlo verso una pace duratura e sostenibile in Medio Oriente”.

