Il Miracolo del Restauro di Notre Dame: una Chiamata Divina alla Conversione. Attilio Faoro.

Il miracolo del restauro di Notre Dame: Una chiamata divina alla conversione

di Atilio Faoro

L’8 dicembre 2024, festa dell’Immacolata Concezione, ha segnato un momento di profondo significato per la Francia e la cristianità. Il mondo ha assistito alla trionfale riapertura di Notre Dame de Paris cinque anni dopo l’incendio che quasi distrutto questo capolavoro della fede cattolica.

Questo evento va oltre il semplice restauro di una cattedrale. Incarna una verità che le anime attente possono percepire: il trionfo della grazia divina sulla desolazione umana e l’appello urgente alla civiltà cristiana affinché sia fedele alle sue radici.

Un capolavoro dedicato alla Regina dei Cieli

Notre Dame non è solo un monumento. È una celebrazione in pietra e una sinfonia di fede e ragione che eleva l’anima verso l’Infinito.

L’abate Suger, padre dell’arte gotica, la concepiva come “un tempio di luce e di preghiera”, quando le sue fondamenta furono gettate nel XII secolo.

Ogni vetrata racconta il Vangelo attraverso le sue immagini e le torri dell’edificio puntano verso il cielo, elevando l’anima a Dio.

Notre Dame è una “Bibbia in pietra” creata per insegnare la fede a intere generazioni. I suoi rosoni, le sue sculture e i suoi archi non solo colpiscono per la loro bellezza, ma sono una testimonianza vivente di un’eredità spirituale che trascende i secoli.

Quando si contempla Notre Dame, tutti rimangono colpiti dall’armonia unica tra ragione e bellezza. Tutto in quest’opera manifesta un profondo equilibrio tra rigore e meraviglia.

Evocando Notre Dame, Plinio Corrêa de Oliveira descriveva l’impressione unica che gli aveva causato: “Notre Dame possiede un fondamento di serietà che sta alla base del pieno sviluppo della sua meraviglia. È fondamentalmente seria, progettata secondo le migliori regole della ragione calma e ponderata, tuttavia realizzando qualcosa di grande portata… Oltre a quest’arte e a questa ragione, questo edificio rappresenta un sogno meraviglioso, anche nei suoi dettagli più minuti. Non c’è un solo doccione che non susciti meraviglia”

Questa cattedrale non è semplicemente un tributo all’arte o alla storia. È un atto d’amore verso Dio e Sua Madre, la Beata Vergine, la cui gloria risplende in ogni vetrata e scultura.

Plinio Corrêa de Oliveira aggiungeva: “Notre Dame è una chiesa di bellezza perfetta, la gioia del mondo intero”.

Notre Dame ricorda a ogni cristiano il suo destino eterno.

