Católicos, no se dejen engañar: la Misa tradicional es la Misa católica legítima. Joachim Heimerl

Marco Tosatti

Estimados StilumCuriales, el padre Joachim Heimerl, a quien agradecemos de corazón, les ofrece estas reflexiones sobre la celebración de la Misa. Diviértanse leyendo y difundiendo.

Sólo la Misa tradicional es la Misa católica legítima

por el padre Joachim Heimerl von Heimthal

En el segundo domingo de Adviento las cadenas de televisión de todo el mundo emitieron dos cultos católicos: la Santa Misa por la reapertura de Notre Dame de París y la Misa Papal al final del Consistorio.

Pero lo que unió a las dos Misas no fue de ninguna manera la unidad de la celebración de la Misa según el nuevo Misal de Pablo VI; en cambio, se notó que ambas Misas se desviaban de las regulaciones de su Misal de una manera peculiar, demostrando así al mundo entero que no existe tal cosa como la “nueva Misa”.

Fue aún más notable que ambas Misas se caracterizaron por un claro rechazo de la Tradición: las vestiduras, los gestos, los ritos centrales e incluso partes de la Plegaria Eucarística ya no dieron ninguna indicación de cómo se celebró la Misa durante 1600 años. En cambio, el vínculo con la Tradición parecía estar cortado con un cuchillo, y ambas Misas flotaron como en un espacio litúrgico vacío.

Sin embargo, la Tradición en la Iglesia es una de esas cosas. Quien la entiende sólo como una “costumbre” que puede ser cultivada o abolida, no comprende la importancia de la Tradición eclesial. Para la iglesia, la Tradición siempre significa legitimidad, y NADIE puede reclamar legitimidad contraria a la Tradición, ni para sí mismo ni para sus acciones. Esto, por supuesto, se aplica tanto a la doctrina de la fe como a la celebración de la Santa Misa, y esto obliga tanto al Papa como a todos los obispos.

En este contexto, me parece significativo lo siguiente: nosotros, los católicos, nos hemos prescrito un modo de pensar autoritario orientado hacia el papado. Esto funcionó mientras los Papas sostenían la enseñanza de la Iglesia. Pero el actual Papa no lo hace, y esto también concierne a la celebración de la Misa tradicional. Donde puede, Francisco persigue a esta Misa, como bien lo sabemos. Sus acciones -hay que decirlo explícitamente- no son legítimas, porque contradicen la Tradición, pero a él y a sus seguidores no les importa.

Sin embargo, al mismo tiempo plantea un dilema a los católicos que se aferran a la Misa tradicional, porque se ven empujados por el Papa a la “ilegitimidad” y piensan que tienen que justificar su legitimidad. ¡Pero este no es exactamente el caso! La Misa tradicional está plenamente en la tradición eclesiástica, y toda la tradición se refleja en ella. Nadie puede cuestionar su legitimidad, ni siquiera un Papa que es enemigo de la Tradición y de la Misa tradicional.

Pero al contrario, hay que preguntar a los partidarios de la “nueva” Misa cuál es su legitimidad litúrgica. Más aún si no se respetan las normas aplicables y se evita deliberadamente cualquier conexión con la Tradición. ¿Estas Misas siguen reflejando la fe católica o no son sólo el reflejo de un falso neocatolicismo, que es mitad protestante y mitad lo que hoy se llama “sinodal”?

Me gustaría animar a todos aquellos que están apegados a la Misa tradicional: no se dejen intimidar y no se involucren en el juego de ser empujados a la ilegitimidad, prohibidos o acosados de cualquier otra manera.

En cambio, tenga la seguridad de que SOLO la Misa tradicional está en la plena Tradición de la Iglesia, y solo por esta razón cada sacerdote tiene el derecho a celebrarla y cada creyente tiene el derecho a asistir a ella. ¡Francisco no puede cambiar eso y nadie puede hacerlo! ¡Así que ten confianza en ti mismo y sé católico seguro de ti mismo!

Por el contrario, los neocatólicos sinodales no tienen ningún vínculo con la Tradición, y aunque hoy sean mayoría -como lo fueron en su día los arrianos-, no son, o al menos no son realmente católicos.

La Misa del Papa y la de Notre Dame lo han demostrado de manera impresionante. Y han ilustrado la dramática ruptura que ha surgido en la Iglesia con la “nueva Misa” y que Francisco ha fortalecido.

Todo se parecía un poco a la Revolución Francesa: en ese momento, un pueblo de plebeyos había devastado Notre Dame e instalado allí una nueva fe y una nueva “diosa”. Por otro lado, pisoteó literalmente la fe tradicional, y todos los que persiguen la Misa tradicional actúan con el espíritu revolucionario de estas personas. Con el orgullo de los plebeyos, se arrogan nuevos ritos propios y se constituyen en maestros de la liturgia; en definitiva, es un ajetreo endiablado.

Por el contrario, la celebración de la Santa Misa exige otra cosa: el ingreso humilde en la corriente de la Tradición y el ascenso a la forma tradicional de la Misa. Eso es verdaderamente católico, esto es legítimo y nada más. Por favor, permanezcan fieles a la fe católica y a la Misa tradicional.

Publicado originalmente en alemán por Marco Tosatti el 14 de diciembre de 2024, en https://www.marcotosatti.com/ 2024/12/14/katholiken-lasst- euch-nicht-tauschen-die- traditionelle-messe-ist-die- legitime-katholische-messe- joachim-heimerl/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

