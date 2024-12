La Francia ci Stupisce Ancora. Boom di Battesimi per Adulti. Migliaia di Convertiti. Bernardino Montejano.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il prof. Bernardino Montejano, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste filessioni su un fenomeno positivo che sta avvenendo in Francia. Buona lettura e diffusione.

§§§

LA FRANCIA CI SORPRENDE ANCORA

In Francia accadono cose straordinarie che non accadono in Germania, Italia, Spagna e ancor meno in Argentina: l’aumento del battesimo degli adulti, come riportato ieri da “Religión Confidencial”, che sorprende anche l’episcopato francese.

Andiamo ai numeri: rispetto all’anno precedente l’incremento è stato del 31%; Sono stati battezzati 7.135 adulti. L’aumento maggiore si è verificato tra i giovani tra i 18 ei 25 anni ed è stato maggiore nelle zone rurali al di fuori delle grandi città, da dove proviene un terzo dei catecumeni. Le province ecclesiastiche con il maggior numero di nuovi battezzati sono Besançon, Digione e Clermont.

Un caso interessante è quello di una madre, di famiglia atea, che ricevette il battesimo insieme ai suoi figli di 15 e 17 anni e dichiarò che era stato uno di loro, che all’età di dieci anni, per primo si interessò alla religione problemi e nello stesso tempo i tre cominciarono ad assistere alla messa domenicale.

È un caso molto interessante nel quadro della virtù di pietà che spinge i figli a prestare ai genitori un culto di dulia, di rispetto, perché sono principi prossimi dell’essere e del governo nell’ordine naturale. E in questo caso avviene qualcosa di straordinario, poiché è il figlio stesso a introdurre la madre nell’ordine soprannaturale della grazia divina, cioè a donarle molto di più di quanto ha ricevuto da lei. Le permette di partecipare alle virtù e ai doni infusi dello Spirito Santo, che sono sette e non otto, come sottolinea, in una tesi ardita, un analfabeta teologico sulle pagine del quotidiano “La Nación”.

Il vescovo di Arras, Olivier Leborgne, commenta che in “un mondo senza direzione ci sono persone che cercano qualcosa di grande che dia senso alla loro vita”.

Questa ricerca si concretizza quando l’uomo si rende conto che oltre ad una natura sana, deve riceverne una superiore «per contattare le cose soprannaturali… La Grazia dona all’uomo questo stato e questa vita superiore. Attribuisce alla natura una sorta di seconda natura che possiamo chiamare soprannaturale (MJ Scheeben, Nature et Grace , Desclée de Brouwer, Freiburg, 1957, p. 37).

E non per l’aggiunta di una nuova sostanza né per nuove facoltà essenziali innestate nell’anima, ma per l’elevazione ad una sfera superiore dell’intera natura, con tutte le sue facoltà, mediante una trasfigurazione di questa natura” (Ob. cit. , p.51).

Aggiunge anche che «l’uomo riceve da Dio soprattutto con la sua esistenza, la natura umana che lo mette in relazione con lui come con il Creatore di questa natura. La natura spirituale umana possiede necessariamente in sé una potenza e una determinata tendenza alla conoscenza e all’amore, potenza di cui è la fonte» (Ob. cit., p. 52).

E in questi tempi bui, in cui tante cose elementari e allo stesso tempo fondamentali vengono dette dal ricordato Samuel Wenceslao Medrano, MJ Scheeben ci regala un testo prezioso che vale la pena trascrivere integralmente: «Le Sacre Scritture non presentano partecipazione alla natura divina e il suo possesso come risultato di uno sviluppo delle nostre facoltà, ma come instaurazione di una vita proveniente dall’esterno, da Dio, come creazione nuova sul fondamento dell’antica, facendo apparire una vita che la natura è incapace di produrre da sé, come una generazione nel senso proprio, che ci comunica una vita simile a quella del generatore; Ella deposita in noi un nuovo seme, un nuovo germe, un nuovo inizio di vita superiore. Quindi non siamo chiamati figli di Dio, ma siamo veramente figli» (ob. cit., p. 225).

Quindi basta confusione e bullismo. Basta proclamare che tutti gli uomini sono figli di Dio, quando in realtà siamo creature di Dio, creati a sua immagine. Le parole di san Giovanni rifulgono nel suo vangelo: il Verbo si fece carne «e venne tra i suoi e i suoi non l’hanno accolto, ma a tutti quelli che l’hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio» (1, 11). )./12).

Questa è la verità rivelata, Papa Francesco, smettila di fare confusione! Smettila di fare confusione! Basta dire una cosa per un’altra! Dato che i cani muti non abbaiano in uno strano silenzio, noi laici dovremmo farlo.

Poche parole ora da un insegnante molto amato, la cui memoria ha cercato di offendere un inferiore che esercita il potere senza onore un paio di anni fa, Tomás Casares, che ha scritto in “Giustizia e Diritto”: “La grazia eleva la natura senza distruggerla e richiede un’adeguata disposizione di essa… La vita della grazia non è una realtà super aggiunta (non sostituisce le virtù naturali, ma la stessa realtà naturale elevata”, (Corsi di Cultura Cattolica, 2a Edizione, Buenos Aires, 1945, p.209)

E come se quel grande maestro avesse voluto anticipare il rifiuto delle benedizioni empie, promosso da “Trucho” Fernández e che ha provocato un diffuso ripudio, scrive: “Non si può concedere uno stato di perfezione soprannaturale ad una natura moralmente perversa” (Ob.cit pag.202).

In occasione dell’eretica “ Fiducia Supplicans ” del 18 dicembre 2023, l’Istituto di Filosofia Pratica era presente con un comunicato ripreso il 10 gennaio 2024 dal blog “ Stilum Curiae ” di Marco Tosatti, dal titolo: “ Fiducia Supplicans Argentina. Dura dichiarazione dell’Istituto di Filosofia Pratica”

In esso, con una citazione di don Castellani che scriveva che «la confusione è peggio delle bugie», dicevamo che la cosa più sana sarebbe abrogare il documento perché non lo è il rispetto dell’ordine naturale che si fonda sulla distinzione dei sessi. chiaro in esso, confermato dalle Sacre Scritture e dai XX secoli di storia della Chiesa, che sembrano non interessare a questi “nuovi Coloni”, per usare il linguaggio del grande sociologo russo Pitirim Sorokin, nel suo libro altamente raccomandato, come una divertente lettura estiva, “Disturbi e manie della sociologia contemporanea e delle scienze affini”.

Grazie ai francesi, che vivono un momento politico molto difficile, per l’amoralismo accomodante di Macron (meglio Micron come lo chiamava Rinaldi) e per la perfida alleanza di sinistri e musulmani.

La lotta, come dice il tango, “è crudele e grande”, ma siamo chiamati alla speranza, mentre invochiamo per loro la protezione di Dio.

Buenos Aires, 14 dicembre 2024.

Bernardino Montejano

§§§

