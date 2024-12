Giubileo LGBT. Proposta di Mario Adinolfi: uno anche per i Golosi, uno per i Lussuriosi e via Peccando…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo breve articolo pubblicato su Facebook da Mario Adinolfi, a cui va il nostro grazie. Buona lettura e condivisione.

Il Messaggero segnala che il 6 settembre ci sarà il Giubileo Lgbt, lo avrebbe inserito in calendario il buon Fisischella, quello che ha fatto disegnare il logo arcobaleno coi pellegrini che fanno il trenino.

Tendo a non scandalizzarmi di queste “aperture”, vorrei solo rendere chiaro che tutto questo non rende meno aggressive le associazioni Lgbt.

Come spiega il loro sito di riferimento la pretesa è che il Papa dichiari che per la Chiesa la pratica omosessuale non è più un grave peccato e il matrimonio può essere pure tra due uomini.

Se non c’è questo, la Chiesa resta sempre l’istituzione nemica per eccellenza perché considerando la pratica omosex come peccato è vista come istituzione omofoba.

Il mio suggerimento a Fisichella è di confondere un po’ le acque organizzando una serie di giornate per ogni categoria di peccatori: il Giubileo dei golosi mi vedrebbe certamente entusiasta partecipante, vedo affollato anche quello degli avidi e dei lussuriosi, magari quest’ultimo per essere trendy potrebbe coinvolgere i siti Onlyfans e Tinder, perché se accoglienza misericordiosa deve essere che male c’è a farsi amiche organizzazioni ora di moda, ricchissime e potenti?

