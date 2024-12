Coming Apocalypse, cioè la più Grande Bufala della Storia. Vernon Coleman.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione qualche brano di Coming Apocalypse, il libro del dott. Vernon Coleman sulla pseudo-pandemia e sul modo in cui a milioni di persone è stato iniettato un siero pericoloso, e anche letale. Buona lettura e diffusione.

Nota introduttiva

` Coming Apocalypse’ tratta della decisione presa all’inizio della primavera del 2020 di mettere grandi popolazioni agli arresti domiciliari e di chiudere fabbriche, negozi e tutte le attività non considerate essenziali. Tratta anche delle conseguenze di tali decisioni. La parte che tratta dei lockdown si basa interamente sui fatti. La parte che tratta del futuro è, inevitabilmente, in gran parte congetture. Per pubblicare questo libro, sono stato informato che avrei dovuto rimuovere tutti i riferimenti al nome del problema che ha innescato le chiusure. E quindi, non troverete qui alcun riferimento a una parola che descrive una malattia che inizia con la terza lettera dell’alfabeto. Né troverete alcun riferimento a un nome di malattia che termina con un numero leggermente superiore a 18 e leggermente inferiore a 20. Inoltre, in vista della nuova legislazione proposta che renderà illegale per chiunque (compresi i medici) condividere fatti e opinioni su una specifica procedura medica, ho evitato di usare una parola che inizia con “v” e ho usato invece la parola inoculazione. (NB: nell’aprile 2020 ho dovuto fare diversi tentativi per modificare ” Coming Apocalypse ” in modo che potesse essere pubblicato.)

Prefazione

Fin dall’inizio vi ho detto che era la più grande bufala della storia. Ero fermamente convinto che non si sarebbe trattato di una replica della peste e credevo che i cosiddetti esperti avessero sbagliato e, per qualche ragione, avessero creato una falsa crisi. All’inizio di marzo, avevo ragione nel suggerire che le popolazioni non sarebbero morte nei numeri suggeriti dai matematici. L’ho descritta come una piccola infezione influenzale esagerata, ma i suggerimenti secondo cui l’infezione “di crisi” potesse essere paragonata all’influenza ordinaria sono stati ufficialmente liquidati come “assurdità pericolose”.

C’era un malinteso diffuso sul fatto che i modelli ideati dai matematici dell’Imperial College di Londra fornissero previsioni accurate e scientifiche. In realtà, non offrivano altro che estrapolazioni, il termine elegante per stime, e non potevano in alcun modo essere considerati scienza.

Sono stato il primo a suggerire che la cosiddetta “cura” (le politiche di lockdown e il rifiuto di curare altri pazienti per “proteggerli” dall’infezione) avrebbe ucciso molte più persone della malattia stessa. Le politiche di lockdown sembrano essere state raccomandate da un’Organizzazione Mondiale della Sanità in preda al panico, sebbene la previsione dell’Imperial College di otto milioni di britannici in ospedale e mezzo milione di morti abbia certamente contribuito ad alimentare il panico nel Regno Unito.

Le mie critiche alla politica del governo sono state liquidate con sufficienza con il saccente promemoria che erano in gioco delle vite. Tuttavia, a metà marzo, sembrava abbastanza ovvio che la risposta esagerata all’infezione avrebbe causato danni enormi alla salute della nazione e che sarebbero morte molte più persone a causa della “cura” di quante ne sarebbero morte a causa della malattia.

Quindi ora è il momento di valutare il danno che è stato fatto e vedere come la “cura” danneggerà il nostro stile di vita e dominerà tutto ciò che faremo per decenni.

Spero di sbagliarmi questa volta, perché sospetto che la cosiddetta “cura” causerà più danni al nostro stile di vita di qualsiasi altra cosa si ricordi da quando la peste ha travolto l’Europa.

Temo però di credere di avere ancora una volta ragione.

I politici, gli scienziati, i consulenti e i media che hanno promosso questa mal descritta “crisi” come se fosse una seconda venuta della peste, senza dubbio tutti insisteranno sul fatto che il danno causato dal lockdown era necessario. (Preferisco il termine più accurato “arresti domiciliari” al piuttosto orwelliano “lockdown”). Insisteranno sul fatto che ci saranno poche conseguenze a lungo termine dalla loro stupidità e tradimento combinati. In effetti, sono abbastanza sicuro che affermeranno (contro ogni evidenza) che è stata solo la loro politica di lockdown a salvarci da molte più morti. Cavalierati e titoli nobiliari saranno senza dubbio distribuiti a coloro che hanno promosso l’idea di una “crisi” che richiede un trattamento senza precedenti. Tuttavia, credo che le loro politiche abbiano causato molte più morti di quante ne abbiano prevenute. Se mai si otterranno cifre precise, mi daranno ragione. (La difficile situazione dei paesi più poveri viene ignorata. In tutto il mondo, un miliardo di persone fa affidamento sui 715 miliardi di dollari inviati a casa dai lavoratori dei paesi ricchi. Un numero enorme di queste persone morirà di fame senza quei soldi.)

Inoltre, le prove dimostrano che i paesi che non hanno posto i propri cittadini agli arresti domiciliari hanno registrato molti meno decessi rispetto ai paesi che lo hanno fatto.

L’effetto a lungo termine delle politiche pubbliche più eclatanti e stupide della storia, e il fallimento della gestione della salute pubblica, riporteranno molte nazioni indietro nel Medioevo. La soluzione progettata in modo spaventoso garantirà che i paesi che si sono avventurati nell’assurda follia dei lockdown causeranno il caos e distruggeranno il capitalismo proprio nel modo in cui i sostenitori del cambiamento climatico chiedevano.

Temo che avessi ragione riguardo alla bufala .

Ora, in questo breve libro, riassumerò quanto accaduto finora e poi spiegherò come penso che le nostre vite saranno influenzate.

Vernon Coleman, 30 aprile 2020

Informazioni sull’autore

Vernon Coleman MB ChB DSc ha praticato la medicina per dieci anni. È autore professionista a tempo pieno da oltre 30 anni . È romanziere e scrittore di campagne e ha scritto molti libri di saggistica. Ha scritto oltre 100 libri che sono stati tradotti in 22 lingue. Sul suo sito web, QUI , ci sono centinaia di articoli che sono gratuiti da leggere.

Non ci sono pubblicità, commissioni o richieste di donazioni sul sito web o sui video del dott. Coleman. Lui paga tutto tramite la vendita dei libri. Se vuoi contribuire a finanziare il suo lavoro, ti preghiamo di acquistare un libro: ci sono oltre 100 libri di Vernon Coleman in stampa su Amazon

