La Famiglia Societas Domestica. VIII Convegno su san Tommaso e la DSC. Osservatorio Cardinale Van Thuan.

Fedele alla lezione di Leone XIII, l’Osservatorio Van Thuân sa bene che la Dottrina sociale della Chiesa è semplicemente impossibile al di fuori del realismo gnoseologico-metafisico classico-cristiano, ovvero senza un fondamento metafisico che ancori al Reale il discorso morale e, dunque, quello sociale, economico, giuridico e politico.

A Leone XIII si deve l’avvio della Dottrina sociale, come teologia morale sociale-politica organizzata in un corpus dottrinale, e sempre a Leone XIII si deve il neo-tomismo otto-novecentesco con la riscoperta dell’Aquinate e il ritorno al tomismo di filosofia e teologia cattoliche.

La Dottrina sociale della Chiesa è naturaliter tomista, dunque è necessario ritornare sempre a Tommaso per fondare il discorso socio-politico cattolico.

Con questo spirito da otto anni l’Osservatorio organizza il Convegno nazionale “San Tommaso e la Dottrina sociale della Chiesa”. Le Prime quattro edizioni si svolsero a Montefiascone presso il Seminario internazionale dell’Istituto del Verbo Incarnato. Poi vi fu l’anno del Covid e il convegno si tenne on-line.

Le ultime due edizioni si sono tenute a Lonigo (Vicenza) presso Villa San Fermo dei Padri Pavoniani, dove si svolgerà anche quest’anno.

Sabato 14 dicembre l’elegante villa settecentesca dei Pavoniani di Lonigo ospiterà l’VIII edizione del convegno “San Tommaso e la DSC”, quest’anno dedicato al tema della famiglia.

“La famiglia societas domestica” questo il titolo della giornata – dalle 10 del mattino alle 17 del pomeriggio – che vedrà intervenire come relatori il prof. Danilo Castellano (ordinario di filosofia politica e Accademico di Spagna), l’avv. Rudi Di Marco (esperto di biogiuridica), il prof. Giovanni Turco (docente di filosofia del diritto e membro della Pontificia Accademia di San Tommaso), il prof. mons. Rudolf Schmitz (teologo e canonista), il prof. p. Arturo Ruiz Freites (teologo, prorettore della Gustav Siewerth Akademie). Introdurrà i lavori il prof. Stefano Fontana direttore dell’Osservatorio. Lavori che saranno presieduti, al mattino, da don Samuele Cecotti e, al pomeriggio, dal dott. Giovanni Zenone delle edizioni Fede & Cultura.

Il convegno intende ricostruire il concetto essenziale di famiglia compresa come vera società (domestica) e dunque cogliere il valore giuridico e politico della famiglia. Tutto ciò alla luce della lezione di Tommaso d’Aquino.

Il convegno, oltre che dall’Osservatorio Van Thuân, è promosso dall’Istituto del Verbo Incarnato, dalla Società Internazionale Tommaso d’Aquino sezione Lombardo-Veneto e Friuli, dalla Gustav Siewerth Akademie e dalle Edizioni Fede & Cultura.

Alle Edizioni Fede & Cultura si deve la pubblicazione degli Atti delle precedenti edizioni del convegno.

L’invito è a partecipare a questo importante evento culturale cattolico – unico nel suo genere ovvero nella manifesta volontà di fondare tomisticamente il discorso socio-politico-giuridico per recuperare la ratio originaria della Dottrina sociale della Chiesa – e a diffonderne la notizia.

La partecipazione è libera ma è necessario iscriversi. È possibile pranzare presso la Villa insieme con i Relatori (costo euro 30) per chi prenota entro il 10 dicembre. Il pagamento del pranzo si farà in loco. Per le iscrizioni scrivere a info.ossvanthuan@gmail.com

Don Samuele Cecotti

