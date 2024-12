Rinnovamento o Rivoluzione? Dialogo Intraecclesiale su Vaticano II e altri Sinodi. Marchetto, Porfiri.

Un libro del cardinale Agostino Marchetto e del maestro Aurelio Porfiri

Il Concilio Ecumenico Vaticano II continua a rappresentare il fulcro di molte delle problematiche ecclesiali contemporanee. Oggetto di letture divergenti, spesso contrastanti, il Vaticano II è stato da alcuni esaltato come una pietra miliare imprescindibile, mentre da altri viene visto come il principio di una crisi ancora irrisolta. Di fronte a questa polarizzazione, il cardinale Agostino Marchetto, riconosciuto come uno dei più importanti studiosi del Concilio, e il Maestro Aurelio Porfiri, compositore e musicologo, si sono impegnati in un dialogo aperto e costruttivo per offrire nuove prospettive su un tema cruciale per la Chiesa cattolica.

“Rinnovamento o rivoluzione? Dialogo intraecclesiale su Vaticano II e altri sinodi” nasce da questa esigenza: approfondire, attraverso un confronto tra due sensibilità diverse, le dinamiche storiche, teologiche e pastorali del Concilio Vaticano II e il suo impatto sulla Chiesa di oggi. Il libro esplora alcune delle questioni più complesse legate all’interpretazione del Concilio, tracciando un percorso che non pretende di chiudere il dibattito, ma piuttosto di ampliarlo, invitando il lettore a riflettere.

Tre domande al cuore del dialogo

Cosa significa realmente “Concilio” e quale fu il ruolo del Vaticano II?

Il libro parte da una domanda fondamentale: cosa rappresenta un Concilio nella storia della Chiesa? Attraverso una riflessione approfondita, il cardinale Marchetto offre una visione storica e teologica del ruolo dei Concili nella vita ecclesiale, evidenziandone i momenti di maggiore significato, come Nicea, Trento e, naturalmente, il Vaticano II. Al tempo stesso, il Maestro Porfiri, con uno sguardo più pratico e pastorale, si interroga su come il Vaticano II abbia influenzato l’esperienza di fede quotidiana, sottolineando i rischi di una lettura ideologica dei suoi documenti. Qual è il rapporto tra Papa e Concilio?

Uno dei temi più delicati affrontati nel libro riguarda il rapporto tra il Papa e il Concilio. Come si armonizzano l’autorità petrina e la collegialità episcopale? Quali furono le intuizioni di Giovanni XXIII e i dilemmi affrontati da Paolo VI? Gli autori analizzano i momenti chiave delle dinamiche interne al Vaticano II, offrendo al lettore un quadro complesso ma illuminante del delicato equilibrio tra leadership papale e spirito sinodale. Come interpretare oggi il Vaticano II?

Al centro del dialogo emerge la questione dell’ermeneutica: continuità o rottura? Gli autori discutono l’opera di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, soffermandosi sull’ermeneutica della continuità proposta da quest’ultimo, e si interrogano sull’approccio di Papa Francesco e il concetto di sinodalità. È possibile superare le divisioni interne alla Chiesa senza tradire lo spirito autentico del Concilio?

Conclusione: un invito alla riflessione

“Rinnovamento o rivoluzione?” non è solo un libro sul Vaticano II, ma un modello di dialogo intraecclesiale, rispettoso delle differenze e animato dal desiderio di costruire ponti. Il cardinale Marchetto e il Maestro Porfiri offrono un esempio di come confrontarsi con onestà intellettuale e apertura spirituale, dimostrando che anche su temi complessi come quello del Concilio è possibile trovare spunti per una Chiesa più unita e consapevole del proprio cammino.

Un invito alla lettura per chi desidera comprendere meglio le sfide del presente attraverso la lente del passato e intraprendere un viaggio di riflessione che unisce storia, teologia e attualità ecclesiale.

