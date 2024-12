Europa al Bivio – Quale Energia? Convegno a Volano (TN). Sabato 7 Dicembre.

Europa al bivio – Quale energia?

Nel contesto geopolitico attuale di un mondo sempre più protratto ad un contesto multipolare, l’Europa si trova ad un bivio storico senza precedenti che cambierà il futuro sotto vari aspetti, non ultimo quello energetico.

E con essa l’Italia quale ruolo potrà giocare? Il quadro energetico odierno del nostro Paese è chiaro: l’intera energia prodotta è praticamente esportata e circa il triplo di questa è importata mostrando la forte dipendenza dall’estero del nostro paese. In merito alle richieste, al terzo posto dei consumi si trova il settore dell’industria con il 21,5%, medaglia di bronzo per i trasporti con il 34,5% ed al primo posto il residenziale coi servizi con ben il 44% dei consumi totali.

Tutto questo ha ovviamente un risvolto economico non indifferente. Per capire meglio l’importanza strategica della questione energetica in Italia, basti pensare che nel 2023, l’avanzo commerciale è stato pari a 34,5 miliardi di euro mentre il saldo negativo tra importazioni ed esportazioni delle sole fonti energetiche è stato di 66,4 mld €. Il peso sul contribuente finale quali aziende e famiglie è notevole a tal punto che il gettito totale delle imposte sull’energia in Italia è circa 47 miliardi di euro.

Ma è sempre stato così per l’Italia? Quali spazi tecnologici, politici e, non ultimo, diplomatici a livello internazionale potrebbero sollevare le sorti del Bel Paese? Per rispondere a questi e ad altri quesiti, l’Associazione “La Torre” ha organizzato la conferenza “Europa al bivio – Quale energia?” che si terrà il prossimo sabato 7 dicembre a Volano (TN) presso l’aula magna delle scuole elementari ad ore 20:30. Introduce la serata il giornalista Roberto Vivaldelli che modererà i relatori Stefano Vernole e Marcello Berera iniziando dalla figura storica tutta italiana di Enrico Mattei fino alla sovranità energetica europea in un nuovo contesto geopolitico multipolare.

Europa al bivio – Quale energia?

Introduce e modera

Roberto Vivaldelli

Stefano Vernole

Da Mattei al Mondo Multipolare

Marcello Berera

La Sovranità Energetica dell’Europa

Sabato 7 dicembre 2024 ore 20:30

Presso l’aula magna delle scuole elementari in via Raffaelli 8, Volano (TN)

Organizza: Associazione “La Torre”

#BIO

Roberto Vivaldelli giornalista professionista, saggista e collaboratore del quotidiano L’Adige, InsideOver, e Money.it

Stefano Vernole laureato in Storia contemporanea ed in Analisi dei conflitti, delle ideologie e della politica nel mondo contemporaneo, è giornalista e pubblicista e lavora nell’ambito della diplomazia culturale e cooperazione internazionale

Marcello Berera laureatp in Scienze Politiche, è attivo nel campo dell’informazione e degli aiuti umanitari nel corso della guerra in Ucraina dal 2014 al 2020. Nel 2021 ha creato il progetto editoriale ZENIT per analizzare e fornire un diverso punto di vista sui grandi eventi dell’attualità.

