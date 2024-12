Autodeterminazione, Libertà Assoluta? Ma Davvero? Scoppia la Balla, Toni Brandi.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo nuovo episodio di “Scoppia la Balla”, di Toni Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia. In questa puntata demolisce un nuovo dogma, quello dell’autodeterminazione assoluta, invocata per aboertire, togliersi la vita, assumere droghe e persino per giustificare la pratica del sesso con i bambini…una libertà senza limiti per i fautori della cultura dominante. Buona visione e condivisione.

§§§

§§§

