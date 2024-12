Pro Vita & Famiglia e Forza Nuova. Il Domani Ripropone Falsità per cui è già Stato Condannato dalla Procura di Roma

In riferimento all’articolo apparso oggi su Il Domani, Pro Vita & Famiglia smentisce categoricamente l’esistenza di qualsiasi “legame”, “affare” o “rapporto finanziario” tra la Onlus e il partito di estrema destra Forza Nuova, avendo già dato mandato ai propri legali di richiedere alla testata la rettifica delle false affermazioni contenute nell’articolo odierno e riservandosi di valutare i profili penali di una diffamazione. L’assenza di collegamenti tra Pro Vita & Famiglia e Forza Nuova è stata già ufficialmente verificata anche dalla Procura di Roma, nell’ambito di un procedimento penale che vede rinviati a giudizio un giornalista e il direttore responsabile di un altro noto quotidiano nazionale per aver offeso la reputazione della Onlus, anche secondo la Procura, insinuando l’esistenza di legami finanziari – in realtà inesistenti – col partito di estrema destra. Già nel 2021 Il Domani pubblicò alcuni articoli fuorvianti e offensivi per accostare Pro Vita & Famiglia a Forza Nuova, presentando la Onlus come una sorta di cavallo di Troia del partito per penetrare all’interno delle istituzioni. Con l’Ordinanza di accoglimento totale ai sensi dell’art. 700 c.p.c., emessa il 16/12/2021, nella causa n. R.G. 66556/2021, il Tribunale civile di Roma ha ordinato all’allora direttore responsabile della testata Il Domani di pubblicare le rettifiche di Pro Vita & Famiglia che smentivano tali false ricostruzioni, condannandolo al pagamento delle spese processuali. Lo stesso direttore è stato poi condannato una seconda volta – con Ordinanza del 22/04/2022 nella causa RG n. 66556/2021-1 del medesimo Tribunale – per non aver ottemperato alla prima condanna. Gli investimenti immobiliari citati nell’articolo odierno de Il Domani precedono tutti la nascita della Onlus e sono riferibili esclusivamente alla risalente conoscenza personale tra la famiglia Fiore e Antonio Brandi, che non ha mai svolto alcun tipo di attività politica e che ha attinto esclusivamente al proprio patrimonio personale senza l’intervento di alcun “flusso di denaro oscuro” dall’estero, come millantato dall’Eurodeputato del Pd Alessandro Zan. In nessun modo tali investimenti hanno mai influito sulla nascita di Pro Vita & Famiglia Onlus o sulla realizzazione di qualsiasi sua attività o campagna. Pro Vita & Famiglia Onlus si riserva la facoltà di agire per via legale al fine di ristabilire la verità e tutelare la propria reputazione, anche nei confronti di chiunque continuasse a diffondere le false e fuorvianti notizie pubblicate da “Il Domani”.