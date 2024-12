Bergoglio es Papa, pero de otra Iglesia. Donde no te salvas, sino que te condenas: Todos, Todos, Todos… Mons. ICS

Marco Tosatti

Estimados StilumCuriales, ponemos a vuestra disposición estas reflexiones de Monseñor ICS sobre las recientes declaraciones de Bergoglio. Disfruten la lectura y la divulgación.

Querido Tosatti, ayer me pregunté por qué nunca un alma que busca la santidad debe sentirse “superior” a otra, corriendo el riesgo de caer en el “fariseísmo”.

Si este fuera el caso, no estaríamos hablando de un alma que busca la santidad, sino más bien de un alma que se engaña creyendo que lo hace.

¿Dónde se encuentran estas almas? ¿Tal vez en novelas escritas por aquellos que odian la religión y tratan de ridiculizar a los que tienen fe?

¿Pero qué novelas leerá alguien que esté convencido de que en el catolicismo hay almas que, por hacer el bien, se sienten superiores? ¿Siempre él? ¿Él, él, él?

<Avvenire, 28 de noviembre, Comunidad Académica del Pontificio Instituto Juan Pablo II. El Papa: “Divorciados, vueltos a casar, convivientes, la Iglesia abre de par en par sus puertas a todos, todos, todos, etc.”. Al invitar a las parejas en regla a no sentirse superiores, se corre el riesgo de caer en el fariseísmo> (es decir, de mostrarse hipócritas, formalistas, sepulcros blanqueados).

Querido Tosatti, espero que la próxima vez invite a las parejas en situación regular (y católicas) con una peligrosa tendencia al “fariseísmo”, a separarse, divorciarse y vivir juntos, para no humillar con su comportamiento a los demás, tan queridos por el Papa.

Aprovecho esta oportunidad para proponer una reflexión sobre la aburrida y eterna disputa sobre la legitimidad o no de este pontífice.

Afirmo que es Pontífice, ciertamente, estoy muy seguro de ello. Pero es pontífice de otra Iglesia.

Quizás éste sea el punto clave.

Es pontífice de una Iglesia en la que no se salva, pero se condena, según la enseñanza papal. Todos, todos, todos….

No es la Iglesia del Padre Nuestro, del “Venga tu reino”, del “Hágase tu voluntad”, de “líbranos del mal”. No, no, no.

Publicado originalmente en italiano por Marco Tosatti el 30 de noviembre de 2024, en https://www.marcotosatti.com/ 2024/11/30/bergoglio-e-papa- ma-di-unaltra-chiesa-dove-non- ci-si-salva-ma-ci-si-danna- tutti-tutti-tutti-mons-ics/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

