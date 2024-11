USA, Patologo Forense Lancia l’Allarme. Il Siero è Collegato a rImprovvise con Convulsioni. SlayNews.

Uno dei più importanti patologi forensi americani ha lanciato un allarme rosso dopo aver dimostrato che i “vaccini” a base di mRNA Covid sono all’origine dei recenti picchi di morti improvvise e violente per convulsioni.

Un’indagine sulle crisi fatali è stata condotta dal patologo forense Dr. Joseph A. Prahlow.

Prahlow è professore di patologia presso la Scuola di Medicina dell’Università di St. Louis e assistente del medico legale presso l’Ufficio del medico legale della città di St. Louis.

Il famoso esperto sta ora lanciando l’allarme dopo aver scoperto che le crisi epilettiche, un tempo rare, sono un terrificante effetto negativo dell’iniezione di mRNA Covid.

Prahlow ha rivelato di aver indagato su casi in cui non è stato possibile identificare alcuna causa alternativa, dimostrando, senza alcun dubbio, che i “vaccini” hanno causato il picco di convulsioni fatali.

I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Academic Forensic Pathology.

L’articolo di Prahlow presenta come prova due casi di crisi epilettiche di nuova insorgenza che hanno causato la morte poco dopo la vaccinazione.

Tuttavia, Prahlow avverte che molti altri casi di crisi epilettiche improvvise e fatali non sono stati analizzati, il che significa che i picchi globali di tali decessi sono probabilmente legati alla campagna di vaccinazione di massa Covid.

I casi presentati nell’articolo sollevano importanti questioni di causalità, gestione clinica e certificazione del decesso.

L’analisi approfondita di questo caso comporta l’esame meticoloso di due casi, con un’analisi dettagliata della storia clinica, degli esami diagnostici e dei risultati forensi.

L’approccio metodico utilizzato durante l’indagine assicura che i potenziali fattori che vi contribuiscono siano esplorati in modo esaustivo.

Tuttavia, di solito, decessi simili non vengono indagati in modo così approfondito, per cui le cause effettive non vengono di solito identificate.

Nel corso delle sue indagini, Prahlow ha identificato un collegamento diretto tra la vaccinazione con Covid mRNA e la mortalità per crisi epilettiche improvvise.

Nel determinare la plausibilità delle crisi epilettiche indotte da vaccino, il documento di Prahlow mette in evidenza i quadri di riferimento consolidati, come i criteri di valutazione della causalità dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e i criteri di collaborazione di Brighton.

Il documento identifica anche altri eventi avversi neurologici associati ai “vaccini”, come l’encefalite e l’ictus.

Ulteriori ricerche e sistemi di sorveglianza più efficaci sono essenziali per comprendere meglio e mitigare tali rischi.

Il Dr. Prahlow collega efficacemente la vaccinazione alla mortalità, sottolineando l’importanza di considerare i vaccini come potenziali responsabili quando non sono evidenti altre spiegazioni.

Ciò evidenzia la necessità di essere diligenti nelle indagini sugli eventi avversi legati ai vaccini.

L’articolo si conclude sottolineando l’importanza del consenso informato, soprattutto in considerazione della natura “accelerata” dei vaccini COVID-19.

I pazienti devono essere informati di tutti i potenziali rischi, anche quelli rari, per prendere decisioni veramente consapevoli.

Tuttavia, questo non è il primo studio che collega i “vaccini” a base di mRNA Covid a crisi epilettiche mortali.

Come già riportato da Slay News, uno studio peer-reviewed pubblicato sul prestigioso Cureus Journal all’inizio di quest’anno ha analizzato il decesso di un uomo che è stato ucciso da crisi epilettiche nelle 40 ore successive all’iniezione di Covid mRNA.

I ricercatori hanno documentato il caso di un uomo di 73 anni che aveva ricevuto un’iniezione di Covid mRNA di Pfizer.

Ha sviluppato un mal di testa seguito da violente convulsioni, perdita di coscienza e infine morte.

Il caso è preoccupante perché l’uomo è stato ucc

Lo studio, condotto da scienziati giapponesi di fama mondiale Shimura M, Fujikawa H, Yazawa M, et al., è intitolato “An Autopsy Case of Reversible Cerebral Vasoconstriction Syndrome After a Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Vaccination”.

Lo studio scientifico ha stabilito che una forma di danno cerebrale può verificarsi rapidamente dopo l’iniezione dell’mRNA di Covid.

Nel frattempo, la Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha rivelato l’anno scorso che è stato rilevato un segnale di sicurezza che suggerisce che le iniezioni di Covid mRNA possono essere collegate a un picco di convulsioni tra i bambini dopo la vaccinazione.

Come riporta Slay News, i ricercatori della FDA e di tre grandi aziende sanitarie hanno rivelato i risultati in un nuovo studio preprint.

Lo studio mostra che le convulsioni/convulsioni “hanno raggiunto la soglia statistica di un segnale” nei bambini di età compresa tra i 2 e i 4 anni dopo aver ricevuto il vaccino COVID-19 di Pfizer.

Lo stesso segnale di sicurezza è stato rilevato anche tra i bambini di età compresa tra i 2 e i 5 anni dopo aver ricevuto il vaccino COVID-19 di Moderna.

§§§

