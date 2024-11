Rumanía: Otro país que puede salir de la cloaca. Bernardino Montejano.

Marco Tosatti

Estimados amigos y enemigos de Stilum Curiae, el profesor Bernardino Montejano, a quien agradecemos muy sinceramente, ofrece a su atención estas reflexiones sobre el resultado de la votación en Rumanía. Feliz lectura y circulación.

§§§

RUMANIA: OTRO PAÍS QUE PUEDE SALIR DEL ALBAÑAL

Excelente noticia que leemos en La Prensa de hoy: la derrota de la social democracia en Rumania.

La social democracia siempre es fuente de porquería, en la Argentina, en Rumania y en todos los países de la tierra.

Aquí empezó a gobernar con el lenguaz de Chascomús, quien nos dejó un legado sintetizado en palabras de monseñor Ítalo Severino di Stéfano, arzobispo de San Juan, quien en una homilía de marzo de 1985 decía: “Cuando se desmerece toda jerarquía de personas y de valores; cuando se desprestigia la familia, su naturaleza, su dignidad y su función irremplazable; cuando se desvirtúa la función de la sexualidad; cuando la religión es desprestigiada en sus principios y en sus ministros; cuando la ironía y la calumnia desplazan a la verdad histórica y real; cuando al pudor se lo considera un tabú, un prejuicio o un atraso en la evolución de la historia; cuando por liberación se entiende el desenfreno y el avasallamiento de las normas elementales que brotan de la misma naturaleza humana; cuando por liberación sexual se entiende el exhibicionismo morboso o curiosidad y avidez igualmente morbosas; cuando el docente ve restada su primacía en la enseñanza; cuando se enseña que la familia ha dejado de ser la transmisora natural de la cultura, para ser suplida por el Estado; cuando todo se masifica y se des jerarquiza y hasta se des institucionalizan las instituciones; cuando se endiosa al Estado ideologizado; cuando se fomentan las luchas de clases y las irritaciones en las contradicciones; cuando se enseña que el hombre responde solamente a sí mismo como un absoluto y se desconoce la responsabilidad trascendente; cuando la pornografía adquiere el carácter de arte; cuando se ha logrado la institución de la homosexualidad y la legalización de la tenencia de drogas; y cuando docentes, jueces y funcionarios de reconocida probidad, prudencia y sabiduría ven peligrar sus cargos y sus cátedras por sus convicciones opuestas a ciertas ideologías y a toda degradación”.

Pero como si esto no fuera suficiente, el arzobispo lo completó en la homilía del Jueves Santo cuando destacó la vocación colonial de Alfonsín y nuestro eventual colapso demográfico: “los maestros de turno que ahora tenemos en Europa no esperaban tan rápidos resultados. Es que no renunciamos a ser una colonia económica y cultural. No quisiéramos que además de la catástrofe financiera, tengamos otra mucho mayor: la Argentina bajo la égida de Herodes, arrasando con la familia y los niños por nacer” (Declaración acerca de la necrofilia argentina y el legado de Raúl Alfonsín, del 22 de abril de 2009, en “Doce años de declaraciones que no necesitan aclaraciones”, Infip, Buenos Aires, 2017, p. 69 y ss.)

Hoy todo lo que germinó con Alfonsín, logró su pleno desarrollo con los gobiernos del matrimonio Kirchner, Mauricio Macri y el decente golpeador Alberto Fernández. Hoy estamos bajo la égida de Herodes.

Por eso gozamos con las noticias de Rumania, el país donde floreció la Guardia de Hierro dirigida por Cornelio Zelea Codrreanu, el jefe asesinado en 1938.

“La Nación” diario se rasga las vestiduras por el triunfo de la “extrema derecha” que sumó el 37% de los votos, pero tiene que reconocer que “herederos del Partido Comunista, los social demócratas, que han estructurado la vida política rumana desde hace más de tres décadas, gobiernan actualmente en coalición con los liberales que también obtuvieron muy malos resultados el domingo”.

Critica al ganador, enemigo de la Unión Europea y de la OTAN y cuenta su placer de bañarse en el agua helada, en la cual “carga las baterías con energía natural y se comunica con el universo y con Dios”.

Más culto el articulista de “La Prensa” nos relata las referencias del vencedor al general Antonescu y a Codreanu, jefe de la Legión San Miguel Arcángel.

Rumania es un país latino, pues la afirmación de la hispanidad, no nos conduce a renegar de la latinidad, sino todo lo contrario, como lo canta Carlos Obligado:

“Y aun arraigas más amplio, oh mi Argentina:

Que en ti el alma ancestral no brilla sola.

Sino en radiante comunión latina” (Patria, Canto II).

En un libro titulado “Campanas de Tierra y Cielo” (Nueva Hispanidad, Buenos Aires, 2002), Antonio Caponnetto hace la apología de las campanas y cita al Cardenal Pie, quien escribe: “La herejía no quiere a las campanas”; “Preguntad a Lutero y a Calvino. No las quiere porque la campana sigue siendo ortodoxa, porque su voz no cambia para prestarse a la disonancia de la doctrina o a las alteraciones del dogma. La campana no es apóstata”, concluye el autor, quien, en su dedicatoria en una Navidad, escribió: “Para Bocha -amigo entrañable y generoso- con quien comparto la admiración por los grandes poetas. Un gran abrazo en Cristo y la Patria. A. Caponnetto”. Como han pasado largos años, espero no esté arrepentido.

El libro tiene tres tañidos y en el segundo, entre García Moreno y Facundo Quiroga, aparece el rumano Cornelio Codreanu. En su homenaje queremos acabar esta nota con parte de esa poesía:

“Cuando Europa regrese a sus raíces

vestida con antiguas cicatrices

como en el alba de su edad primera

y suba por los montes solitarios

una estirpe imperial de legionarios,

su muerte, capitán, será bandera…

Cuando su sangre que brotó en martirio

fecunde de la raza un nuevo lirio

y la luz del dolor se haga visible,

cuando doblen campanas en los templos

celebrando el valor de sus ejemplos,

la Legión, Capitán, será invencible”.

Buenos Aires, noviembre 26 de 2024.

Bernardino Montejano

§§§

