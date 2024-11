Sacerdozio Femminile? Perché la Chiesa Dice No. Fede & Cultura.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, un breve post per segnalare alla vostra attenzione questo libro edito da Fede & Cultura: Sacerdozio Femminile? Perché la Chiesa dice no. Di Francesco Cupello. Buona lettura e condivisione.

§§§

In un’epoca di cambiamenti sociali e culturali, la questione del sacerdozio femminile continua a sollevare dibattiti accesi e riflessioni profonde. Ci sono delle ragioni teologiche, storiche e dottrinali dietro la decisione della Chiesa cattolica di non accettare questo argomento complesso e spesso frainteso: Gesù Cristo ha scelto solo uomini come suoi apostoli, e lo stesso papa Giovanni Paolo II ha dichiarato nella lettera apostolica Ordinatio Sacerdotalis che la Chiesa non ha l’autorità di ordinare donne come sacerdoti. C’è però chi, come il liturgista Andrea Grillo, confuta queste posizioni e ritiene che un Sinodo dei vescovi possa ripensare il ruolo delle donne nella Chiesa, a partire proprio dal diaconato e dal sacerdozio. Questo libro confuta queste posizioni che, in ultima analisi, toglierebbero al papa la potestà di intervenire per dirimere questioni di fondamentale importanza per la Chiesa.

Autore

Francesco Cupello, nato nel 1947 in provincia di Viterbo, è sacerdote della Società San Paolo. Ordinato a Roma nel 1977, ha espletato in precedenza i suoi studi filosofico-teologici presso la Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura (Seraphicum) con orientamento cristologico, dove ha conseguito la licenza in S. Teologia. È stato per 18 anni Vicario parrocchiale in due Parrocchie romane e ha lavorato come redattore alla rivista per il clero “Vita Pastorale” e al foglio liturgico “La Domenica”. È stato superiore nelle Comunità paoline di Firenze, Modena e Roma. Con Fede & Cultura ha pubblicato La Messa antica (2008), Chiesa povera non impoverita (2013), È lui a far paura al demonio (2015), Motu improprio (2021) e Indesiderata

§§§

