Presidencia argentina de Javier Milei ¿Esquizofrenia o Hipocresía? José Arturo Quarracino.

José Arturo Quarracino, a quien va nuestro agradecimiento, ofrece a vuestra atención estas reflexiones sobre la presidencia argentina.

Presidencia argentina de Javier Milei

¿Esquizofrenia o Hipocresía?

En estos últimos días el presidente Javier Gerardo Milei, haciendo gala de su habitual comportamiento disruptivo, mezclado con el desequilibrio psicológico-psiquiátrico que lo caracteriza, ha provocado en la política institucional un cimbronazo de consecuencias inciertas, al descalificar a la vicepresidente que lo acompaña, Victoria Villarruel, como no perteneciente a la mesa política gubernamental y cercana “a la casta”. Dijo textualmente que la vicepresidente Villarruel “no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones. No participa de las reuniones de Gabinete. […] Ella en su visión, en muchas de las cosas que nosotros hacemos está más cerca del círculo rojo, de lo que ella llama la alta política, y lo que nosotros llamamos la casta” [1].

Llamativamente, el presidente seudo libertario identifica a lo que en la política argentina se denomina el “círculo rojo” -básicamente, los empresarios poderosos “argentinos” más los políticos partícipes en la decadencia argentina durante más de tres décadas- con lo que él denomina la casta. Pero en realidad el “círculo rojo” es una de las patas en las que se asienta el poder que ostenta y ejerce el presidente argentino y que además ha sido el único sector beneficiado de la política antiestatal y plutocrática del mandatario argentino.

Como en muchos de los plagios que cometió en sus libros publicados, este uso político del concepto no es creación del señor Milei, sino de uno de sus “ideólogos”: el economista e historiador estadounidense libertario Murray Newton Rothbard. Según este autor, la “casta” es un grupo de parásitos que crean un Estado y se apoderan de éste para desde allí depredar o succionar la riqueza creada y generada en forma privada por los miembros de una sociedad, asegurándose el apoyo de la población y su dominación mediante la creación de privilegios para una minoría burocrática y el control ideológico de la población mediante la propaganda constante llevada a cabo por un grupo de intelectuales al servicio de esa casta parasitaria[2].

En este sentido, el concepto casta define al corpus gobernante y a sus lacayos y servidores. Pero en este caso en particular el presidente Milei hace trampa, porque aplica el concepto al grupo económico poderoso que conduce la economía argentina, que no sólo colaboró para que fuera presidente, sino que además ha apoyado su plan de negocios -no de gobierno- ampliamente favorable para este sector, que ha convertido a la economía argentina en una gigantesca ola financiera especulativa y depredadora, en perjuicio del conjunto de la economía real.

Por otra parte, el señor Javier Milei tiene muy poca o ninguna autoridad moral para descalificar al conjunto de los políticos y de sus opositores como “casta”, teniendo en cuenta que él mismo es un hijo predilecto de ese sector que desprecia. El hoy legislador nacional José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación, fue el primero o quizás uno de los primeros en denunciar en 2021 al hoy presidente como miembro paradigmático de la Casta[3].

Además, don Javier Gerardo es un excelso beneficiario de la corrupción de los gobiernos kirchneristas que tanto critica y condena, ya que su progenitor, Norberto, pasó en los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner de ser un simple colectivero a dueño de una megaempresa de transporte automotor de pasajeros en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y del llamado conurbano bonaerense (municipios que rodean como un cinturón la ciudad capital de Argentina). Los subsidios al rubro del que papá Milei formó parte, instrumentados durante la primera gestión kirchnerista, para abaratar el boleto que los viajeros tenían que abonar por el servicio, le permitió al progenitor del hoy presidente acumular una fortuna fabulosa, la cual no sólo reinvirtió en el negocio, sino que además le permitió abordar emprendimientos agropecuarios en el país -grandes extensiones de campos, por ejemplo- y negocios inmobiliarios en Estados Unidos, junto con su esposa e hija, hoy adherida a su hermano como un ácaro[4].

Pero además el presidente argentino “olvida y esconde” que antes de dedicarse de lleno a la política fue durante cuatro años -2012 a 2015- colaborador directo del kirchnerismo que tanto desprecia, al facturarle apócrifamente 25 veces a una empresa del Banco oficial de la Provincia de Buenos Aires -Provincia Seguros- una suma que al día de hoy representa $ 120 millones de pesos [120 millones de dólares], para ser utilizados en la campaña presidencial del entonces gobernador de la provincia, Daniel Osvaldo Scioli, actualmente… funcionario estéril del gobierno que preside don Javier Milei[5].

En definitiva, más allá del personaje histriónico y disruptivo que ha sabido armar e interpretar, el presidente argentino es una muestra más de la hipocresía que caracteriza a la clase política en general, no sólo la argentina sino también la mundial, salvo honrosas excepciones. O estaríamos también en un claro caso de esquizofrenia política y personal, a la que la infame dirigencia argentina en su conjunto es incapaz de enfrentar y ponerle límites.

