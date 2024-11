Un Sacerdote che Crede, Spera e Ama la Santa Chiesa. Respiro dell’Anima.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questa meditazione ricevuta da un sacerdote. Buona lettura e diffusione.

§§§

RESPIRO DELL’ANIMA

“Tu, quando preghi, entra nella tua stanza (interiore) e,

chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto;

e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà”

(Mt 6,6)

La vita sta nel respiro. Il respiro del corpo dice che siamo vivi. Molto di più lo dice il respiro dell’anima. È con questo titolo che spero di offrire regolarmente – per quanto il Signore ce lo conceda – un pensiero che serva per la nostra vera vita. In questo tempo, tanti si prodigano in discorsi terreni, in vane discussioni, in denunciare soprusi, errori, i tanti volti del male… Va bene, facciano pure, purché sia solo per la Gloria di Dio e vera carità verso il prossimo. Personalmente ritengo, ancora più importante combattere la buona battaglia volgendo il pensiero e il cuore più verso la Verità che non verso la falsità, più verso il Bene che non verso il male.

E il respiro dell’anima è simile a quello del corpo: ricevere dal Signore e ricambiare in continuazione. O Signore, Amore Tu sei, amore Tu dai, amore mi fai; amore io sono, amore io dono, amore in Te. Sì, perché tutto ciò che esce da Dio deve ritornare a Dio. È come giocare a ping-pong con Dio: Egli ci manda in continuazione la pallina del suo Amore, da un lato, da un altro, servendosi di mille cose o creature o circostanze, e noi dobbiamo immediatamente re-inviarla a Lui senza trattenerla per noi, perché allora s’interrompe il gioco d’amore e la vita si ferma e noi perdiamo. In questo sta tutta l’arte della vita: saper ricevere tutto da Dio e ridare tutto a Dio, in continuazione (senza badare a ciò attraverso il quale ce lo dà). Questa è l’essenza della preghiera (non già le preghiere, che sono un mezzo per educarci a questo fine): “mi ami – ti amo”.

Un Sacerdote che crede, spera e ama la Santa Chiesa

(a cura di Sergio Russo – 1. continua)

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

ATTENZIONE:

L’IBAN INDICATO NELLA FOTO A DESTRA E’ OBSOLETO.

QUELLO GIUSTO E’:

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

Condividi i miei articoli:



Tag: anima, meditazione, preghiera, respiro



Categoria: Generale