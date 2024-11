Robert Kennedy ministro de Salud de Estados Unidos. No crean una sola palabra de lo que escriben los periódicos (y la TV…). Adinolfi.

Marco Tosatti

Estimados StilumCuriales, ponemos a vuestra disposición dos artículos sobre el nombramiento de Robert Kennedy como ministro de Salud en Estados Unidos. No podemos sino estar de acuerdo con ambos. Quisiéramos agregar que además de la violación a las libertades personales consagradas en la Constitución, violadas con la complicidad de ese señor que es indignamente Jefe de Estado; además de la violación del Código de Nuremberg sobre el tratamiento médico; además de la desvergonzada connivencia de políticos de todos los bandos, algunos de los cuales –Gasparri, Ronzulli por nombrar sólo dos– siguen defendiendo lo indefendible; además de la complicidad de las jerarquías médicas, que por interés o servilismo han traicionado todo lo que podían traicionar, y ahora, mienten impúdicamente en las audiencias de la Comisión Covid; bueno, además de todo esto, la mayor herida fue la escandalosa complicidad de los medios de comunicación de masas, los grandes periódicos (¿se acuerdan de los titulares sobre “Furia No Vax”?) que como Siervos de los Señores abjuraron servilmente de su tarea informativa. Lo cual por otra parte siguen haciendo: con la guerra en Ucrania, con el exterminio y la limpieza étnica en Israel, con la elección de Trump. Recemos para que sus Patrones, que no se echan atrás ante nada, no atenten contra la vida de los miembros del nuevo Ejecutivo. Se ve que están aterrorizados. Feliz lectura y compartir.

§§§

KENNEDY MINISTRO, LA VICTORIA DE LA RESISTENCIA

por Mario Adinolfi

Se los advertimos ya ayer, nombre tras nombre los está volviendo locos, demoliendo el establishment como nadie antes que él.

Pero ahora, al nombrar a Robert Kennedy Jr. como ministro de Salud, Donald Trump ha realizado un verdadero acto revolucionario al trastornar tanto el santuario de la dinastía más poderosa de los demócratas estadounidenses como el de la industria farmacéutica aún más poderosa, las acciones de las grandes compañías farmacéuticas de hecho se derrumbaron de inmediato.

No les voy a contar los titulares de los periódicos italianos, solo Ansa que define a Kennedy como un “conspirador anti vacunas”.

En realidad, Kennedy es solo uno de nosotros, uno de los muchos que tiene la convicción bien fundada de que el asunto de las vacunas fue el mayor robo de la historia de la humanidad en detrimento tanto de la fiscalidad general como de las libertades democráticas (en Italia herida con la obligación de vacunación y el pase verde estrella amarilla de “no te vacunes, te enfermas y mueres” de draghiana memoria).

La UE confirma su cima a Ursula Von der Leyen quien gestionó personalmente con mensajes de texto -que después hizo desaparecer- partidas multimillonarias con el CEO de Pfizer, y por ello ya ha sido condenada por falta de transparencia.

Estados Unidos elige con Kennedy reconocer la bondad de una batalla que ha sido planetaria.

Ahora será más difícil describirla y describirnos como un montón de locos.

Yo no me vacuné por un acto de resistencia política, en televisión recibí insultos y profecías de muerte segura, no porque sea un anticientífico loco, sino porque lo que estaban haciendo era un precedente muy grave que no podía seguir callando.

Nunca he sido un “conspirador antivacunas”, solo fui uno de los muchos millones de ciudadanos preocupados y conscientes.

Ahora Robert Kennedy jr. ministro de Salud estadounidense es el mejor reconocimiento político posible de lo que no fue una locura conspirativa, sino una batalla por la libertad.

Poner fin al poder desmedido de las grandes farmacéuticas es un acto útil para todo el planeta, recordando también que con las recetas fáciles de oxicodona y fentanilo (con el rol crucial de los representantes farmacéuticos) han causado cientos de miles de muertes en Estados Unidos solo para generar miles de millones en ganancias.

Ahora esos mecanismos distorsionados que ven a los productos farmacéuticos en manos de la lógica de la pura producción de dinero conectada al dejar pasar de la política, tienen un enemigo consciente en Kennedy.

Es bueno para todos y no crean ni una sola línea de los artículos insultantes que leerán hoy en la prensa italiana.

La victoria de Trump se confirma como impactante y nos dice que la resistencia nunca es inútil.

Solo rezo para que no termine como el padre de Robert Kennedy Jr. y su tío.

Y aquí está el artículo publicado por ALI, Avvocati Liberi:

Kennedy a Fauci: ¿Quién es el mentiroso entre nosotros? Nos vemos en los tribunales.

Después de que Anthony Fauci llamara mentiroso a Robert F. Kennedy Jr. durante 8 años por haber afirmado que “ninguna de las 72 vacunas obligatorias para los niños ha sido probada para determinar su seguridad”, ahora ha sido llamado a la prueba de la verdad en los tribunales, donde tendrá que presentar estudios sobre la seguridad de las vacunas pediátricas antes de su autorización para demostrar que el descendiente del presidente “moderno” más amado por los estadounidenses es realmente un mentiroso.

Después de un año de aplazamientos, parece que los abogados de Fauci admitieron finalmente que Robert Kennedy Jr. tenía razón: NO hay estudios sobre la seguridad de las vacunas pediátricas antes de sus autorizaciones de comercialización.

Robert Kennedy afirmó también que en el año 1989, cuando “obtuvimos todas estas nuevas vacunas, 72 inyecciones, 16 vacunas… hemos asistido a una explosión de enfermedades crónicas en los niños estadounidenses… TDAH, trastornos del sueño, retrasos en el lenguaje, TEA, autismo, síndrome de Tourette, garrapatas, narcolepsia”.

Robert Kennedy Jr. afirmó que “el autismo ha pasado de uno de cada 10.000 en mi generación… a uno de cada 34 niños en la actualidad” y en muchas ocasiones ha prometido limpiar en todos los niveles.

La gobernanza de la interminable pandemia mundial (OMS, FDA, CDC, WEF, Big Pharma) ahora tiembla… y si Estados Unidos tiembla, nuestros corresponsales comienzan a derretirse como la nieve al sol.

Y cuando la conciencia haya penetrado en las masas, pasaremos de la simple limpieza al desmantelamiento, más indiferenciado que nunca.

ALI seguirá atentamente la historia de la política sanitaria estadounidense, con la promesa de que en los próximos meses emprenderemos iniciativas destinadas a eliminar cualquier obligación de vacunación para nuestros hijos, siguiendo la estela trazada por Robert Kennedy Jr. quien, muy probablemente, será el nuevo ministro de Salud de Estados Unidos de América.

Nos hubiera gustado mucho tener un ministro así también en Italia, en lugar de eso nos tocó un tipo común llamado Roberto Speranza y un sucesor acartonado de Forza y globalista que, a diferencia de los estadounidenses, en lugar del cambio de ritmo sólo ha cambiado la vestimenta.

Pero hay “esperanza”

Sigue a ALI en Telegram

Publicado originalmente en italiano por Marco Tosatti el 15 de noviembre de 2024, en https://www.marcotosatti.com/ 2024/11/15/kennedy-ministro- della-salute-usa-non-credete- una-parola-di-quello-che- scrivono-i-giornali-e-le-tv- adinolfi/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

