La Commissione Covid Senta Barbaro, Bizzarri, Capucci, Giovanardi e Stramezzi. Petizione di 70.000 Firme.

in seguito alle dichiarazioni rilasciate dal Vice Ministro Galeazzo Bignami, firmatario di uno

dei tre D.L. istitutivi, poi unificati nella Legge n. 22 del 5 marzo 2024, della sovramenzionata Commissione Parlamentare, che esortava i cittadini a unirsi e raccogliere le firme per proporre l’Audizione di Medici o Associazioni, abbiamo raccolto 68.895 firme, tra cui quelle di molti Medici e Operatori Sanitari, per richiedere l’Audizione innanzi la Commissione da Lei presieduta di cinque Medici e precisamente il Prof. Mariano Bizzarri, Oncologo Università Roma, il Prof. Alessandro Capucci, Cardiologo Università Bologna, il Prof. Daniele Giovanardi, già Primario Pronto Soccorso Modena, il Dott. Giuseppe Barbaro, Cardiologo Umberto I Roma e il Dott. Andrea Stramezzi, già Medico Volontario Covid-19 del Ministero della Salute, che ritengono di avere informazioni importanti da affidare a Lei e ai Membri della Commissione.