Sínodo: no es el gran avance, sino el fin de la Iglesia Católica. Monseñor Marian Eleganti

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, monseñor Marian Eleganti, a quien agradecemos de todo corazón, les ofrece estas reflexiones sobre el Sínodo recientemente concluido. Disfruten la lectura y compartan

§§§

No es el gran avance

Comentario del Obispo auxiliar emérito, el Dr. en Teología Marian Eleganti osb, sobre el Documento final del Sínodo sobre la Sinodalidad.

Mientras el dique que los guardafrenos (los “indietristas”) tratan de sostener siga funcionando (los llamados procesos irreversibles), la esperanza de los reformadores permanecerá. A esta esperanza pertenecen el diaconado de las mujeres, tal vez los sacerdotes casados, ya ahora la cogestión en nuevos comités mixtos (y los ajustes canónicos correspondientes). Ellos deben vincular la jerarquía a los votos de la mayoría. Además, hay esperanzas de una regionalización cultural de la doctrina y la disciplina (por ejemplo, en lo que respecta a la implementación de la agenda LGBT, que está difícil en África, pero no entre nosotros), porque los postulados correspondientes no pueden ser aplicados por la Iglesia universal. Un requisito previo para esto es una revalorización magisterial de las conferencias episcopales (¡Dios nos salve!). Eso sería el fin de la catolicidad de la Iglesia si en Polonia se aplican cosas diferentes a las de Alemania o África. Los anglicanos ya nos están mostrando cómo hacerlo.

Al menos en lo que se refiere al ministerio ordenado para las mujeres, sigue siendo una espera para Godot. No habrá más que una bendición para ellas, según mi evaluación. Al menos se ha llegado a la declaración en el documento final de que la cuestión supuestamente sigue abierta y no ha sido ya decidida (negativamente) por las declaraciones correspondientes de Francisco. Personalmente, no lo creo. En realidad, esta puerta de Juan Pablo II hace tiempo que se ha cerrado. Francisco también lo dejó claro una vez. Pero se puede poner la señal de giro hacia la derecha y girar a la izquierda.

En todo caso, las llamadas diaconisas de la época de los padres no eran diáconos en el sentido sacramental y tampoco líderes parroquiales. Aquí también se raspa todo para extender la masa una y otra vez. En nuestras latitudes, los asistentes pastorales ya están haciendo hoy más que las diaconisas de entonces, que han desaparecido o se han vuelto superfluas como un fenómeno históricamente condicionado con los cambios sociales de la época. Los nuevos ministerios de la mujer en la administración de la Iglesia (la “burocratización” de la mujer) en la catequesis o en la pastoral de la “escucha” (cf. las sugerencias postsinodales del penúltimo sínodo, cuya no realización lamentó y amonestó el cardenal Fernández) tampoco son lo que los reformadores quieren en el fondo, pero como una llamada participación en el poder o como una pseudo innovación, son sin embargo pequeños pasos en la dirección correcta para ellos. Consuelo para las heridas que les ha infligido la no respuesta a su máxima exigencia (ni siquiera en el último sínodo).

Ahora comienza la búsqueda (el sondeo del texto descrito despectivamente por el cardenal Timothy Radcliff) en el documento sinodal de cada grieta semántica para poder seguir en casa con los hierros calientes como antes. En general, el beneficio sinodal de los sínodos hasta ahora ha sido exiguo. El Sínodo de los Jóvenes se ha evaporado literalmente. El gran esfuerzo en su preparación fue en vano, al igual que el escrito postsinodal. Nunca más volví a escuchar ni a leer nada al respecto. El Sínodo de la Amazonía también fue una decepción para los reformadores, lo que no impide que los obispos individuales de la Amazonía implementen su propia visión, sin importar cuán lejos esté la Iglesia universal con sus sínodos. ¿A quién le importa?

Contrariamente a los principios de sinodalidad, los hierros calientes fueron retirados de la Asamblea General por el Papa y dejados por enésima vez a una comisión (hay al menos diez) para su estudio posterior. Pero Godot no vendrá. Los resultados se esperan para el verano de 2025, todavía como parte del proceso sinodal, que concluyó oficialmente en octubre de 2024 como el Sínodo sobre la Sinodalidad. En este sentido se ha terminado el sínodo, pero no el proceso sinodal, dicen. Ahora está empezando de verdad, porque dicen que la implementación sobre el terreno es crucial.

El pasillo de la mentalidad clerical de los reformadores es muy estrecho. Todavía tienen la sensación de que hay una falta de determinación conjunta. ¿Pero cuántos comités, comisiones, grupos de trabajo y oficinas especializadas, asociaciones y consejos ya forman parte? En la mayoría de estos comités se discuten los mismos asuntos o cuestiones cotidianas, al menos aquí en Suiza.

Con el fin de poder documentar al menos un progreso o un resultado tangible del proceso sinodal, se deben establecer consejos sinodales. La redacción de los estatutos y el nombramiento de las personas que integran estos consejos están en pleno apogeo. En nuestro caso, son casi las mismas personas que solemos conocer en todos los niveles. También conocemos bastante lo que quieren.

Hay que mirar las agendas de los obispos y de los laicos a tiempo completo, que están repletas de reuniones, para comprender como damos vueltas en círculos y empezamos una y otra vez desde el principio. En cualquier caso, la mayoría del pueblo de Dios está excluida y, no sin razón, no está interesada en el proceso sinodal. Esto vale ya para su participación previa en el proceso, que ha sido impulsada sobre todo por profesionales socializados en la Iglesia. Llegamos a apenas el uno por ciento de la participación del pueblo de Dios. Y donde realmente se expresó en una encuesta en línea sobre el tema de la sinodalidad, su voto mayoritariamente negativo fue retirado de la red inmediatamente y en 24 horas (no los he contado).

¡Ojalá se comprendiera cuál sería la tarea profética de los laicos según los textos conciliares, dondequiera que fueran colocados y enviados por Dios como bautizados y como mayoría abrumadora! Pero no, lo que cuenta es el rol que desempeñan en el servicio divino o en un comité, como democracia desde abajo en oposición a la jerarquía sacramental desde arriba. Al menos esto fue indicado por el último sínodo de que la jerarquía sacramental no está en discusión. Destruirían parámetros seculares como la separación de poderes y el control del poder. Esta es también la razón por la que el Papa ha rechazado repetidamente cualquier parlamentarismo sinodal. La conversación en el espíritu es simplemente otra cosa.

Como dije, los reformadores se consuelan con el hecho de que lo más importante ahora es la implementación sobre el terreno. La decepción por los vagos impulsos que da el Documento final a este respecto, más allá de las muchas palabras y reflexiones bonitas, se disimula un poco con una buena cara. Porque no se debe hablar mal del principio de sinodalidad y del sínodo sobre él en particular. Eso dañaría su causa. Por lo tanto, están invirtiendo en soluciones regionales como antes e incluso se sienten alentados en esto por el sínodo. Eso es todo. Quién será el que tome la decisión en este proceso o al final -y esta es la gran pregunta- parece estar abierto para ellos en cualquier caso postsinodal. En este sentido, están sobre la mesa ajustes canónicos que están previstos. Nadie sabe cómo serán. El obispo Oster dijo que el sínodo había dejado claro que los obispos son los que toman las decisiones debido a su nombramiento por Cristo como pastores y embajadores autorizados para liderar en lugar de Cristo. Por lo tanto, el proceso sinodal solo tendría una función consultiva en el futuro. Pero eso no es lo que quieren los reformadores.

De todos modos, el Papa es soberano, puede intervenir en todas partes y no puede ser juzgado por nadie. Hasta ahora, lo ha hecho abundantemente. En el fondo, él y sus seguidores obviamente han dirigido el proceso sinodal. Eso se puede ver desde la nave. Por eso se dice que probablemente también habrá que “pensar” sobre su papel en la nueva sinodalidad. En todo caso, Fiducia supplicans fue también una caída en desgracia (sinodal), porque no había mandato sinodal para ello. El propio cardenal Fernández se apresuró a dar un paso al frente después del penúltimo sínodo parcial, y Francisco le cubrió las espaldas. Como se puede ver, quienes forman parte de la jerarquía se comportan con bastante libertad frente al proceso sinodal.

En definitiva, son decisivos los que hacen y presentan los textos o “moderan” el proceso, por no decir los que “dirigen”. La apelación al Espíritu Santo actúa forzadamente en ello. Ellos y, sobre todo, el Papa deciden lo que será vinculante al final. Las encuestas amplias previas no cambian nada de esto. Para los conservadores, la intervención del Papa en determinados temas fue bienvenida, para los reformadores fue obviamente una frustración. Por lo tanto, en octubre, se hizo un intento de exteriorizar de alguna manera los temas que se habían hablado en las comisiones y llevarlos a los medios de comunicación. El cardenal Fernández estuvo ausente por primera vez cuando se discutió en una reunión fuera de la Asamblea General, pero luego se mostró dispuesto a un intercambio sobre el diaconado femenino para calmar los ánimos suscitados por su ausencia. Así que la cuestión está en otra ronda, que durará hasta el verano de 2025.

La claridad es una cuestión rara bajo este pontificado. ¿Cuándo terminará la tragedia de desatar repetidamente paquetes que ya han sido atados? Solo Dios lo sabe. No lo espero en un futuro inmediato.

Publicado originalmente en alemán por Marco Tosatti el 4 de noviembre de 2024, en https://www.marcotosatti.com/ 2024/11/04/synode-der-grosse- durchbruch-ist-es-nicht- sondern-das-ende-der- katholischen-kirche-ruckt- naher-marian-eleganti/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

Condividi i miei articoli:



Categoria: Generale