Emma Bonino y el papa Bergoglio en “esa” terraza en Trastevere. Danilo Quinto

Marco Tosatti

Estimados StilumCuriales, hemos recibido de Danilo Quinto, a quien agradecemos de corazón, estas reflexiones sobre la visita que el papa Bergoglio hizo a la casa de Emma Bonino. La referencia a la bomba se aclara en la siguiente foto… Disfruten leyendo y compartiendo.

§§§

Yo frecuenté también esa terraza en Trastevere, en el centro de Roma. Eran los años en los que se imaginaron y se diseñaron las estrategias para consolidar los resultados de las leyes sobre el divorcio y sobre el aborto, las cuales destruyeron la institución de la familia; se denunció la bomba demográfica que nunca existió, pero que sirvió para desertificar a todo un país e impedir -con la difusión de la píldora y de los otros sistemas anticonceptivos- su crecimiento, que sólo está determinado por el nacimiento de nuevas criaturas en el mundo; se pusieron las bases para la campaña sobre la eutanasia, que con el paso de los años, a pesar de la falta de una ley, se ha convertido en una práctica extensa y habitual, junto con el suicidio asistido; se discutió sobre cómo derrocar definitivamente el poder temporal de la Iglesia; se difundió la teoría del tercer y del cuarto sexo, del matrimonio entre personas del mismo sexo, de la fecundación asistida, para pasar después a la gestación subrogada; se formaron las conciencias para acoger e integrar a personas que tarde o temprano, después de reemplazarnos, nos escanearán a todos.

Ahora bien, a la terraza de esa casa que ha visto literalmente todos los colores del arco iris subió el otro día el Jefe de la Iglesia Católica, el imperecedero Jorge María Bergoglio, quien sostenía un ramo de rosas blancas y una caja de bombones, para rendir homenaje a la máxima exponente de esa ideología -luego de la muerte de Pannella- que contribuyó de manera decisiva a la descristianización de Italia y a la utilidad de las iglesias para hacer grandes comedores sociales para los pobres, para acoger a los migrantes o para hacer dinero, cediéndolas a particulares, que las gestionan para convertirlos en museos u otras cosas mundanas.

«Un ejemplo de libertad y resiliencia», dijo Bergoglio sobre Emma Bonino. Dio en el blanco. Al fin y al cabo, de alguien como él, que interpreta magistralmente los deseos de este mundo degenerado, no se podía esperar la intención de convertir a la líder radical -ha declarado muchas veces que no quiere convertir a nadie-, sino sólo la fotografía de la realidad. Sin duda, Emma Bonino es un ejemplo de libertad y resiliencia. ¡Sí, por Dios! Al igual el que pronunció estas palabras. Ambos han hecho y harán de todo hasta su muerte —a menos que se conviertan, en su caso públicamente, dada la gravedad de los pecados que han cometido— para garantizar que los seres humanos se liberen de su Creador y se resistan a sus leyes. Al igual que muchos católicos italianos que se divorciaron, abortaron, usaron sistemas anticonceptivos, haciendo triunfar a una ideología que no tiene nada de humano. Como lo fue aquella Iglesia modernista, producto directo del trabajo secular de la masonería y del Concilio Vaticano II, que tiene a Bergoglio como su último intérprete, después de una sucesión de papas posteriores a Pío XII que le allanaron el camino a él y a la Mafia de San Galo.

Al final de la encíclica Etsi Multa del 21 de noviembre de 1873, Pío IX utiliza una expresión que aparece dos veces en la Biblia – Sinagoga de Satanás – en el capítulo 2 versículo 9 y en el capítulo 3 versículo 9 del Apocalipsis joánico. Escribe: «Algunos de vosotros, venerables hermanos, tal vez os sorprenderéis de que la guerra que hoy se libra contra la Iglesia católica se extienda tanto. Pero cualquiera que conozca el carácter, los fines y el propósito de las sectas, ya sea que se llamen masónicas o por cualquier otro nombre, y las compara con el carácter, el modo y la extensión de esta guerra, por la cual la Iglesia es atacada por casi todas partes, ciertamente no podrá dudar que esta calamidad no debe atribuirse a los fraudes y maquinaciones de esas sectas. Porque está compuesta por ellas la Sinagoga de Satanás, la cual manda a su ejército contra la Iglesia de Cristo, levanta su estandarte y va a la batalla».

Palabras proféticas. Son ejemplos de la situación que estamos viviendo, donde los hombres de Iglesia se postran ante el Mundo y ante los constructores del Mal.

Para contrarrestar los intentos de estos hombres de Iglesia y de estos constructores del Mal, unidos por el designio de los poderes fácticos, que quieren aniquilar al hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, la Iglesia fundada por Nuestro Señor Jesucristo, que es de origen divino, no se desanimará, a pesar de la noche de Getsemaní que lleva demasiado tiempo viviendo, para felicidad de sus enemigos. Como dice la hermosa antífona del Introito de la fiesta de Cristo Rey de la Misa Apostólica: «El Cordero degollado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza; a Él se le confiera para siempre el Señorío».

Está disponible mi nuevo libro QUEL SECONDO REGNO – Dove l’umano spirito si purga / E di salire al ciel diventa degno (I, 4ss). El precio de portada es de 20 euros.

Para donación:

PAYPAL a este link Pasquale Quinto Geld mit PayPal.Me senden

TRANSFERENCIA a la cuenta a su nombre Pasquale Quinto – IBAN IT 54 Y 36081 0513820 1764601769 – BIC/SWIFT BPPIITRRXXX

RECARGA en papel membretado Pasquale Quinto – numero 5333 1712 1279 1343 – código fiscal QNTPQL56B10A662I

Publicado originalmente en italiano el 7 de noviembre de 2024 por Marco Tosatti, en https://www.marcotosatti.com/ 2024/11/07/emma-bonino-e-papa- bergoglio-su-quella-terrazza- a-trastevere-danilo-quinto/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

Condividi i miei articoli:



Tag: bergoglio, bonino, quinto



Categoria: Generale