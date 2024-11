Non è più la BBC. Una Lettera dei Dipendenti Denuncia la Parzialità su Gaza. E poi Harris, Basile, Segre e Lerner.

Il primo elemento è un post apparso su Instagram:

Più di 100 dipendenti della BBC accusano l’emittente di fornire una copertura favorevole a Israele e chiedono all’emittente di “tornare all’equità, all’accuratezza e all’imparzialità” per quanto riguarda i suoi servizi su Gaza.

In una lettera inviata a Tim Davie, firmata da più di 230 membri dell’industria dei media, tra cui 101 dipendenti anonimi della BBC, l’emittente viene criticata per aver violato i suoi stessi standard editoriali, mancando di “un giornalismo coerente, equo e accurato, basato sull’evidenza, nella sua copertura di Gaza”.

Il secondo elemento è un post di Breitbart, sempre da Instagram:

Ecco quanto è falsa la @vp Kamala Harris: la sua posizione politica su Israele e Gaza cambia a seconda di dove vengono trasmessi i suoi annunci! Nella puntata di venerdì di “OutFront” della CNN, la conduttrice Erin Burnett e il Senior Editor di KFile Andrew Kaczynski hanno discusso il reportage di Kaczynski su come la campagna della candidata democratica alle presidenziali del 2024 @vp Vice Presidente Kamala Harris @kamalaharris stia diffondendo annunci con messaggi nettamente diversi su Israele e Gaza a seconda del gruppo a cui si rivolge.

Burnett ha esordito dicendo: “Stasera, messaggi contrastanti, un’indagine di KFile di quest’ora ha scoperto che Kamala Harris si rivolge a elettori cruciali con messaggi molto diversi su Gaza e Israele. Questo spot viene trasmesso in Michigan, che ha la più grande popolazione araba d’America”.

Poi ha fatto vedere lo spot, in cui Harris dice: “Quello che è successo a Gaza negli ultimi nove mesi è devastante. Non possiamo permetterci di diventare insensibili alle sofferenze e io non resterò in silenzio”.

Burnett ha poi dichiarato: “Beh, è una storia molto diversa per uno spot in Pennsylvania rivolto agli elettori ebrei”.

In quello spot, Harris dice: “Sia chiaro, sosterrò sempre il diritto di Israele a difendersi, e farò sempre in modo che Israele abbia la capacità di difendersi, perché il popolo di Israele non deve mai più affrontare l’orrore che un’organizzazione terroristica chiamata Hamas ha causato il 7 ottobre”.

In un’altra parte dello spot, che non è stata trasmessa da “OutFront”, Harris afferma: “Non esiterò mai a intraprendere qualsiasi azione sia necessaria per difendere le nostre forze e i nostri interessi contro l’Iran e i terroristi sostenuti dall’Iran”.

Kaczynski ha detto che la differenza tra i messaggi “illustra davvero il tipo di linea sottile che la campagna di Harris sta cercando di percorrere nelle ultime settimane e negli ultimi giorni di questa campagna sulla questione di Israele. Qui ci sono due circoli elettorali completamente diversi, che ricevono due messaggi completamente diversi e che – spesso – hanno opinioni molto opposte su questo tema”.

Il terzo elemento è un post pubblicato dall’ambasciatrice Elena Basile in risposta a un attacco che Gad Lerner le avrebbe rivolto in un suo instant-book. E in cui evidentemente ri-sventola la capziosa accusa di antisemitismo verso chi è critico della politica di sterminio di Israele. Come se Moni Ovadia, Norman Finkelstein, Ilan Pappe e una schiera di altri ebrei fossero antisemiti. Ma non sorprende affatto che Lerner lo faccia. Come, ahimè, non stupisce il silenzio della Segre.

Qualcuno mi dice che @gadlernertweet GadLerner mai visto nè conosciuto, si permette in un suo libro di esprimere giudizi oltraggiosi sulla sottoscritta La mia grave colpa sarebbe stata quella di rivolgermi alla Senatrice #Segre al fine di ottenere una posizione decisa di condanna dell' operato del governo criminale di Netanyahu e una ferma richiesta di un cessate il fuoco a #gaza Mi premuravo anche di dire che la disumanizzazione del nemico e di un popolo, cosa che sta avvenendo per i palestinesi , ricordava la doppia morale nazista nei confronti degli ebrei Il signor Lerner , che farebbe bene a chiamarmi Ambasciatrice nel suo libro come chiamerebbe tutti i miei colleghi uomini Ministri plenipotenziari che hanno servito come Ambasciatori all' estero, ( a meno che non voglia rendersi colpevole di discriminazione di genere) , arriva a considerare untuosa una lettera pubblicata sul fatto nella quale, avendomi gli amici inviato delle testimonianze della Segre a favore dei Palestinesi e senza doppi standard, come è nel mio carattere franco, chiedevo scusa alla Senatrice per il malinteso Un amico mi ha inviato il riferimento scritto dal signor Lerner e purtroppo ho avuto la percezione netta di un uomo che si inginocchia a poteri che possono premiarlo No caro signore , le mie scuse alla #segre erano sincere Sono offesa dai suoi vergognosi riferimenti alla sottoscritta Ma io non detengo nessun potere e lei non sente di dovermi pagare tributi in ginocchio come evidentemente è abituato a fare con chi conta. Come #Moniovadia e #Odifreddi suggerivano, dovremmo denunciare coloro che gratuitamente si permettono di accusarci di antisemitismo signor Lerner come ho spiegato in diversi testi e articoli sul #fatto la critica a Israele non ha niente a che vedere con l' antisemitismo E' grave che lei ancora non l' abbia compreso Riservi le sue energie a comprendere come lo sterminio in corso dei #palestinesi possa essere arrestato Se vuole rendere onore al giorno della #memoria E non insulti impunemente una Ambasciatrice già vergognosamente diffamata da un sistema mediatico non degno di una democrazia Il mio intento con la #senatrice è sempre stato quello di rivolgerle un appello affinché esercitasse la sua influenza per la pace in #Palestina Rilegga quello che ho scritto. Tre lettere alla Senatrice che le consiglio perché mi sembra lei sia particolarmente confuso. #GazaGenocide #stampa

