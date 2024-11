Demolizione Sistematica dell’Economia Reale, AI: Erosione dei Diritti Fondamentali. CIEB-ECSEL.

Comitato Internazionale per l’Etica della Biomedicina (CIEB)

Parere (n. 26): sull’erosione dei diritti fondamentali dell’uomo causata dalla diffusione del capitalismo

ultra-finanziario e digitale e dell’intelligenza artificiale

È indubbio che la caratteristica principale del capitalismo contemporaneo è la sua dipendenza dalla creazione di

crescenti volumi di liquidità diretti a sostenere i mercati finanziari, a fronte della demolizione sistematica

dell’economia reale fondata sulla produzione di beni e servizi destinati al consumo di massa.

Questo processo è iniziato negli anni Settanta, con l’introduzione su larga scala dell’automazione nei processi

produttivi: da allora, il capitale non ha più potuto, o voluto, riassorbire la massa di lavoro salariato che si andava

progressivamente disoccupando e ha preferito trovare rifugio nei mercati finanziari, dove il danaro fa lavorare il

danaro, e non le persone.

Il carattere fittizio dell’economia post-industriale si è accentuato ulteriormente con la rivoluzione neoliberista

degli anni Ottanta, quando la frenesia speculativa – specialmente sulle obbligazioni, titoli di debito societari e

sovrani – ha iniziato ad assumere vita propria, estendendosi nel tempo fino a travolgere ogni possibile

corrispondenza tra i titoli negoziati e il loro valore reale.

Oggi, sembra di essere giunti a un punto di non ritorno: se, per qualsiasi motivo, l’appetito per le obbligazioni viene

meno, la legge dell’auto-espansione del capitale fa sì che scendano in campo le banche centrali per stampare

denaro contante e consentire, così, l’acquisto dei titoli obbligazionari rimasti invenduti.

La gestione centralizzata di questa bolla di debito, dove la “crescita” viene letteralmente simulata grazie a

massicce iniezioni di credito a opera delle banche centrali, costituisce l’ultimo baluardo a difesa dei mercati

f

inanziari e, in definitiva, dell’intero sistema economico contemporaneo. Non a caso questa operazione di

soccorso è ormai divenuta permanente, tenuto conto del fatto che l’alternativa a una politica inflattiva

consisterebbe solo nell’aumento sostenuto dei tassi di interesse, che a sua volta provocherebbe il crollo dei

mercati, la polverizzazione di capitali a tutti i livelli e, a cascata, fallimenti d’impresa, licenziamenti di massa e

conseguenti ondate di caos sociale. In altri termini, se la scelta è tra affossare la valuta per salvare il sistema o

affossare il sistema per salvare la valuta, non stupisce che l’opzione seguita dalle banche centrali – e caldeggiata

dalle élites – sia quella di proteggere a ogni costo il sistema, ossia i mercati, anche a costo di abbassare i tassi di

interesse, ossia il costo del denaro, per creare ulteriore liquidità inflattiva: e quindi affossare la valuta per generare

altro debito.

Un dato può tornare utile: tra l’ultimo semestre del 2019 e il primo del 2020, proprio mentre il mondo cominciava

a essere distratto dall’emergenza Covid, la banca centrale degli Stati Uniti d’America ha elargito alle banche

d’affari a corto di liquidità l’astronomica e sbalorditiva cifra di 48mila miliardi di dollari, più del doppio del PIL

statunitense di allora1. Questo dato permette di comprendere a un tempo perché espansioni monetarie e

distorsioni finanziarie siano diventate endemiche e necessarie al sistema e perché la sopravvivenza del

capitalismo ultra-finanziario dipende dalla sua capacità di tenere sotto controllo popolazioni sempre più

improduttive, impoverite e superflue, gestendo un declino sociale che vede le classi medie proletarizzarsi a fronte

della frammentazione del vecchio proletariato industriale in una moltitudine di disoccupati, sottoccupati, precari

e soggetti che rinunciano tout court a cercare lavoro.

Ovviamente, la rischiosa combinazione tra impoverimento e reazione della popolazione deve essere controllata

in qualche modo: e se guerre, epidemie e derive eutanasiche non bastassero a eliminare i “quattro miliardi di

mangiatori inutili” lamentati da esponenti delle élites finanziarie, a ciò provvede efficacemente la gestione totalitaria della società, che punta al soggiogamento delle masse mediante la propaganda del terrore fondata

sulla manipolazione dei dati scientifici, siano essi di natura sanitaria, climatica, ambientale, energetica, geo

politica o strategica.

L’emergenzialismo permanente è ideologicamente integrale alla prospettiva totalitaria: la crisi sanitaria causata

dal Covid ha permesso di introdurre uno strumento di controllo – il Green Pass ispirato al sistema di credito sociale

e ai principi dell’economia comportamentale – la cui ratio è stata ripresa e ampliata nell’ambito del processo di

digitalizzazione dei flussi finanziari e delle valute, che sta portando all’adozione delle Central Bank Digital

Currency (CBDC)2; la sola minaccia di una escalation dei conflitti armati – dall’Ucraina alla Palestina – fa rifluire

ancora una volta enormi quantità di denaro sui mercati obbligazionari ritenuti sicuri; l’inarrestabile diffusione

dell’intelligenza artificiale (IA) costituisce indubbiamente il passo definitivo verso una dimensione post-umana

destinata ad azzerare i diritti fondamentali dell’uomo e a cancellare il primato dell’essere umano sugli interessi

della scienza e della società, sancito dall’art. 2 della Convenzione di Oviedo sulla biomedicina del 1997, ma

curiosamente continua a essere celebrata, da istituzioni e decisori politici, come la prova suprema per superare

retrivi tabù antropologici e culturali, come un vero e proprio percorso iniziatico alla gnosi, da intraprendere a tutti

i costi: ciò che spiega anche la necessità, avvertita a vari livelli, di dissimulare i rischi conseguenti, vuoi

presentandoli come retaggi oscurantistici, vuoi promuovendo l’adozione di strumenti che, di fatto, conducono a

risultati opposti a quelli dichiarati.

Emblematico, in questo senso, è il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2024/1689, del 13

giugno 20243, che, da una parte, enfatizza la necessità di salvaguardare i “diritti fondamentali” (espressione che

ricorre ben 97 volte nel testo regolamentare), ma che, dall’altra, lascia chiaramente trasparire la volontà del

legislatore europeo di sottrarre la concreta azionabilità dei diritti in parola all’iniziativa dei singoli individui – che

pure ne sono i titolari – per rimetterla alle decisioni di agenzie, comitati e istituti in vari modi controllati della

Commissione europea: organismo che, come noto, non è eletto e, di fatto, risponde solo a sé stesso.

In un mondo che appare sempre più sospeso tra collasso economico e soluzioni totalitarie, il CIEB continua a

sollecitare i cittadini affinché sviluppino la consapevolezza critica necessaria per dubitare della bontà e

dell’efficacia delle soluzioni emergenziali proposte da apparati di governo sempre più insensibili ai diritti

fondamentali dell’uomo, perché organici alle élites finanziarie che di quelle emergenze hanno fatto una ragione

d’essere, e per aprire la strada a reali alternative sistemiche.

CIEB, 31 ottobre 2024

Il testo originale del Parere è pubblicato in: www.ecsel.org/cieb

Cfr. www.newyorkfed.org/markets/OMO_transaction_data.html#rrp. La cifra riflette l’ammontare complessivo dei contratti

Repo (Repurchase Agreement) – corrispondenti ai “pronti contro termine” – erogati dalla Federal Reserve alle Banche di

importanza sistemica globale (Globally Systemic Important Banks o G-SIBs). Si tratta, in sostanza, di prestiti a breve termine

in cui il debitore riceve liquidità in cambio di un titolo a garanzia (in genere, titoli di Stato) che s’impegna a riacquistare a un

prezzo più elevato alla scadenza prefissata, scadenza che, però, viene generalmente prorogata. Secondo i principi dell’economia comportamentale, in condizioni di incertezza il giudizio umano tende a non allinearsi alle

soluzioni indicate dalla teoria economica e, per questo motivo, deve essere guidato, “whatever it takes”, verso le opzioni

indicate dai decisori politici: gli individui obbedienti saranno poi ricompensati con oggetti, anche virtuali (come i token), o con

la possibilità di accedere a determinati servizi o prestazioni (secondo l’esperienza del Green Pass). In GU serie L del 12 luglio 2024.

