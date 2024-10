Tre Giornalisti Uccisi in Libano. La Guerra Parallela dell’Esercito Israeliano a Chi Racconta la Guerra.

Gaza: RSF è allarmata per le gravi accuse mosse dall’esercito israeliano contro sei giornalisti di Al Jazeera e chiede la loro protezione

Le forze armate dello Stato di Israele hanno pubblicato una serie di documenti volti a dimostrare l’appartenenza di sei giornalisti di Al Jazeera ai rami militari di Hamas e della Jihad islamica in Palestina.

Reporter Senza Frontiere (RSF) sostiene che la semplice pubblicazione di questi documenti non costituisce in alcun modo una prova sufficiente di affiliazione, né una licenza di uccidere.

Alcuni sono tra gli ultimi giornalisti a seguire l’offensiva militare israeliana nel nord dell’enclave palestinese, ma sei giornalisti palestinesi del canale Al Jazeera sono accusati di terrorismo dal portavoce di lingua araba dell’esercito israeliano, Avichay Adraeea.

Secondo i documenti presumibilmente sequestrati nella Striscia di Gaza e pubblicati il ​​23 ottobre sul sito delle forze armate israeliane, questi giornalisti appartengono ai reggimenti di combattenti di Hamas e della Jihad islamica in Palestina, due movimenti inclusi nella lista delle organizzazioni terroristiche della Striscia di Gaza da Unione Europea, Stati Uniti, Australia, Canada, Regno Unito, nonché Egitto nel caso di Hamas. Le tabelle rendevano pubblici i numeri degli elenchi, i gradi, le date di nascita e di reclutamento, o anche gli infortuni, senza che fosse possibile controllare l’autenticità di queste informazioni, e menzionavano i nomi di Talal Mahmoud, Anas al-Sharif, Hossam Shabat, Alaa Salameh, Ashraf al- Saraj e Ismail Abu Omar.

Il 1° agosto l’esercito israeliano ha rivolto accuse simili contro un altro reporter di Al Jazeera a Gaza, Ismail al-Ghoul, ucciso il giorno prima insieme al collega Rami al-Rifi in un attacco israeliano. L’unità investigativa di RSF aveva dimostrato le incongruenze nei documenti che avrebbero sostenuto le accuse contro Ismail al-Ghoul.

“Siamo sconvolti dalle accuse infondate delle forze israeliane secondo cui Al Jazeera e i suoi giornalisti sono collegati a gruppi terroristici. Questa è chiaramente una ritorsione per la continua copertura della guerra a Gaza da parte di Al Jazeera, mentre le autorità israeliane hanno lavorato per eliminare sistematicamente giornalisti e giornalisti in Gaza e le aree circostanti sono ora ad alto rischio di essere presi di mira e necessitano di protezione urgente e sono già stati uccisi dall’inizio della guerra, ogni voce rimasta gioca un ruolo sempre più vitale nel mostrare al mondo cosa sta succedendo Gaza. L’uccisione mirata di giornalisti è un crimine di guerra. Questa violenza deve essere fermata immediatamente.

Rebecca Vincent Direttore delle campagne RSF

Attacchi ai media più influenti del mondo arabo

In seguito a queste accuse contro i sei giornalisti di Al Jazeera, giovedì 24 ottobre l’esercito israeliano ha pubblicato documenti che attestano l’affiliazione del canale di notizie con Hamas, sostenendo che Hamas palestinese aveva impartito direttive editoriali dirette al notiziario internazionale con sede a Doha. canale.

Dall’inizio della guerra a Gaza, le autorità israeliane hanno ripetutamente preso di mira la televisione del Qatar, accusata dal primo ministro Benjamin Netanyahu di aver partecipato attivamente agli attacchi del 7 ottobre 2023.

Prima pietra miliare in questa escalation contro i media più influenti del Medio Oriente, con programmi in inglese e arabo, il parlamento israeliano ha votato, all’inizio di aprile 2024, una legge che vieta ai media stranieri che minano la sicurezza dello Stato di trasmettere in Israele. Il mese successivo, il governo israeliano ha deciso all’unanimità di chiudere la sede di Al Jazeera a Gerusalemme Est, portando alla revoca delle tessere stampa di molti giornalisti del canale. Il 22 settembre è avvenuto in diretta un nuovo attacco contro il canale. Soldati israeliani interrompono Walid Al-Omari, capo dell’ufficio di Al Jazeera a Ramallah, nella Cisgiordania occupata, in diretta a seguito dell’ordine di chiudere questo ufficio per un periodo rinnovabile di 45 giorni.

Due giornalisti di Al Jazeera richiedono un’evacuazione urgente da Gaza

Sebbene la televisione del Qatar sia uno dei pochi media internazionali a dedicare la maggior parte dei suoi programmi al conflitto in corso a Gaza, molti dei suoi giornalisti sono stati uccisi dall’esercito israeliano mentre svolgevano il loro lavoro. Due di loro, Ali al-Attar e Fadi Alwahidi, sono ancora in ospedale in condizioni critiche e necessitano di un’urgente evacuazione medica per salvare loro la vita. RSF resta mobilitata, insieme al Committee to Protect Journalists (CPJ) e Free Press Unlimited (FPU), per ottenere l’autorizzazione a lasciare Gaza da parte delle autorità israeliane, affinché questi giornalisti possano lasciare il territorio in completa sicurezza per beneficiare di cure mediche all’estero.

Dal 7 ottobre 2023, secondo un conteggio effettuato da RSF, più di 140 giornalisti sono stati uccisi a Gaza dall’esercito israeliano.