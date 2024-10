Bill Gates Dovrà Comparire in Olanda in un Processo per i Danni da Siero.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da The Defender. Buona lettura e condivisione.

§§§

La scorsa settimana un tribunale olandese ha stabilito che Bill Gates può comparire in giudizio nei Paesi Bassi in un caso che coinvolge sette persone danneggiate dai vaccini anti-COVID-19.

Secondo il quotidiano olandese De Telegraaf, i sette “scettici del coronavirus” hanno fatto causa a Gates lo scorso anno, insieme all’ex primo ministro olandese e neo-nominato segretario generale della NATO Mark Rutte e a “diversi membri” dell'”Outbreak Management Team” del governo olandese per il COVID-19.

Tra gli altri imputati figurano il dott. Albert Bourla, amministratore delegato di Pfizer, e lo Stato olandese.

“Poiché la fondazione di Bill Gates era coinvolta nella lotta alla pandemia di coronavirus, anche lui è stato convocato”, ha riferito De Telegraaf.

Secondo l’agenzia di stampa indipendente olandese Zebra Inspiratie, i querelanti sostengono che Gates, tramite i suoi rappresentanti, li ha deliberatamente tratti in inganno sulla sicurezza dei vaccini anti-COVID-19, nonostante sapesse “che queste iniezioni non erano sicure ed efficaci”.

La giornalista indipendente olandese Erica Krikke ha dichiarato al Defender che i sette querelanti, i cui nomi sono censurati nei documenti pubblici della causa, “sono comuni cittadini olandesi, sono stati vaccinati e dopo le punture si sono ammalati”.

Krikke ha affermato che dei sette querelanti originari, uno è nel frattempo deceduto, lasciando che gli altri sei continuino la causa.

La causa è stata intentata presso il tribunale distrettuale di Leeuwarden. Secondo De Telegraaf, “Gates si era opposto perché, secondo lui, i giudici non avevano giurisdizione”.

Di conseguenza, il tribunale “ha dovuto prima pronunciarsi sulla cosiddetta procedura di incidente”, ha riferito De Andere Krant.

Zebra Inspiratie ha riferito che l’udienza in questa “procedura di incidente” ha avuto luogo il 18 settembre e che i rappresentanti di Gates hanno contestato la giurisdizione, ma non la richiesta.

Secondo De Andere Krant, Gates era rappresentato dallo studio legale Pels Rijcken, con sede all’Aia, descritto come “il più grande e il principale studio legale specializzato in contenziosi nei Paesi Bassi”. Gates non si è presentato all’udienza del 18 settembre, ma gli avvocati di Gates hanno sostenuto che la corte “non aveva giurisdizione su di lui perché vive negli Stati Uniti”.

Tuttavia, nella sentenza del 16 ottobre, la corte di Leeuwarden ha stabilito di avere giurisdizione su Gates. De Andere Krant ha riferito che la corte ha trovato “prove sufficienti” che le rivendicazioni contro Gates e gli altri imputati sono “connesse” e basate sullo stesso “complesso di fatti”.

Altri imputati residenti fuori dai Paesi Bassi, tra cui Bourla, non hanno contestato la giurisdizione del tribunale.

La corte ha stabilito che Gates dovrà pagare le spese legali e le spese legali aggiuntive per un totale di 1.406 euro (circa 1.520 $). L’udienza è prevista per il 27 novembre.

“Anche se… ti chiami Bill Gates, devi comunque andare in tribunale”

In osservazioni condivise con De Andere Krant, Arno van Kessel, uno degli avvocati dei querelanti, ha accolto con favore la sentenza. “Nel suo verdetto, la corte ha chiaramente registrato la base delle nostre conclusioni di richiesta”, ha affermato van Kessel.

L’avvocato olandese Meike Terhorst ha dichiarato a The Defender che è “abbastanza interessante” che i querelanti abbiano intentato la causa a Leeuwarden invece che all’Aia, dove normalmente vengono archiviati tutti i casi contro il governo relativi al COVID-19.

“In generale, i casi giudiziari sul COVID-19 hanno avuto molto poco successo nei Paesi Bassi”, ha detto Terhorst. “C’è una piccola possibilità che abbiano successo”.

Ha aggiunto:

“Penso che la maggior parte dei giudici sostenga l’agenda della vaccinazione contro il COVID-19 e troverà difficile credere che le vaccinazioni abbiano causato danni. Quindi, abbiamo ancora molta strada da fare, indipendentemente dal caso”.

Krikke ha condiviso una visione più ottimistica, affermando che la corte ha inviato un messaggio: “anche se sei ricco e ti chiami Bill Gates, devi comunque andare in tribunale”.

La giornalista indipendente neozelandese Penny Marie, che ha seguito da vicino il procedimento in questo caso, ha detto a The Defender che spera che la sentenza del 16 ottobre “si spera che crei un precedente e aiuti i querelanti in casi simili in tutto il mondo per quanto riguarda la giurisdizione”, nei casi “in cui l’imputato non risiede nel paese del querelante”.

“Per le parti che avanzano rivendicazioni contro coloro che sono coinvolti nell’attuazione del Great Reset e di altre azioni internazionali, come la risposta all’emergenza COVID-19 avviata dal WEF [World Economic Forum] e imposta a tutte le nazioni membri delle Nazioni Unite, spero che questa sentenza offra l’opportunità ad altri di seguire l’esempio”, ha aggiunto Marie.

Il padre del querelante danneggiato dal vaccino ha fatto un “appello emotivo” alla corte

All’udienza del 18 settembre, i querelanti hanno anche rilasciato dichiarazioni. Secondo Zebra Inspiratie, “A una delle vittime, che è molto malata, è stata data anche l’opportunità di dichiarare la sua innocenza. Non era più in grado di parlare ed è stata rappresentata dal padre. È stata una dichiarazione emotiva”.

Krikke ha affermato che il padre dell’attore ha riferito alla corte che sua figlia, precedentemente sana, si è ammalata dopo aver ricevuto il vaccino contro il COVID-19 e non riusciva più a parlare, dicendo al giudice che “vorrebbe davvero parlare direttamente con Bill Gates” per chiedergli cosa fosse successo a sua figlia.

“Dopo di che, il giudice è rimasto davvero in silenzio”, ha detto Krikke.

La sentenza del 18 ottobre ha affrontato anche le affermazioni dei querelanti sul ruolo di Gates nel progetto “Great Reset” del WEF.

“La Fondazione Bill & Melinda Gates è anche affiliata al World Economic Forum… un’organizzazione internazionale il cui obiettivo statutario è quello di unire ‘leader del mondo degli affari, dei governi, del mondo accademico e della società in generale in una comunità globale impegnata a migliorare lo stato del mondo'”, afferma la sentenza, aggiungendo:

“Si tratta di un progetto mirato alla riorganizzazione totale delle società in tutti i paesi membri delle Nazioni Unite … come descritto dal [fondatore e presidente esecutivo del WEF Klaus Schwab] nel suo libro Covid-19: The Great Reset. …

“Caratteristica di questa ideologia politica è che questo cambiamento forzato e pianificato viene presentato come giustificato fingendo che il mondo stia soffrendo di gravi crisi che possono essere risolte solo da un intervento globale centralizzato e duro. Una di queste presunte grandi crisi riguarda la pandemia di Covid-19.”

La sentenza afferma inoltre: “La Fondazione Bill & Melinda Gates è affiliata a ‘Gavi, the Vaccine Alliance’ … una partnership internazionale nel campo delle vaccinazioni tra varie entità pubbliche e private”.

Michael Nevradakis, Ph.D., residente ad Atene, Grecia, è un reporter senior per The Defender e fa parte della rotazione dei conduttori del programma “Good Morning CHD” di CHD.TV

§§§

