Ingannata. Perché Nessuno è Nato nel Corpo Sbagliato. Grande Successo in Tutta Italia di Luka Hein.

Come puoi benissimo constatare da queste foto, la partecipazione è stata straordinaria! Sale piene, volti attenti e spesso commossi, e tanti, tanti ragazzi con le loro famiglie. Erano presenti anche diverse coppie di genitori con figli che vivono il disagio della disforia, venuti ad ascoltare la testimonianza di Luka. C’è una cosa che mi ha colpito profondamente e che voglio condividere con te Marco: moltissimi dei partecipanti ci hanno ringraziato, con parole davvero toccanti, per aver dato vita a questo tour. Ci hanno detto che la storia di Luka li ha aiutati a capire quali sono le trappole mortali dell’ideologia gender, che mette a rischio i nostri giovani, soprattutto quelli più vulnerabili. Hanno definito questo tour “necessario”, ed è proprio così: necessario per aprire gli occhi, per difendere i nostri figli dalla più grande e pericolosa menzogna del nostro tempo. E Luka? Non è solo felice di essere qui con noi, ma è davvero motivata. È straordinario vedere come sente che il suo grido di dolore, quello che per anni hanno tentato di silenziare, ora si stia trasformando in un grido di speranza per tanti. E non solo speranza, ma un richiamo all’azione! Come ripete spesso nei suoi incontri: “Far credere a un bambino o un ragazzo che si può nascere in un corpo sbagliato è profondamente CRUDELE“. Credimi Marco che ogni volta che Luka pronuncia queste parole, il silenzio che cala nella sala è palpabile. Si percepisce la sofferenza dietro questa drammatica verità. Lei ha vissuto sulla sua pelle il dolore delle terapie ormonali e degli interventi chirurgici, una sofferenza che nessun adolescente dovrebbe mai affrontare. Ecco perché la sua storia è così potente: la determinazione di Luka, unita alla verità delle sue parole, sta aprendo gli occhi di molti e, purtroppo, non sorprende che ci siano tentativi di silenziarla. Non solo tramite un boicottaggio online delle prenotazioni, ma a Brescia, ad esempio, si sono presentati dei contestatori dei collettivi transfemministi, ma grazie alla presenza delle forze dell’ordine, il convegno si è svolto senza interruzioni.