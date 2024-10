Abusos en Argentina. ¿Otro caso Rupnik desbaratado por el DDF? ¿Cuál fue el rol del Papa y del Sustituto de la Secretaría de Estado del Vaticano?

Luis Badilla. El Sustituto Peña Parra y sus interferencias en un proceso por abusos de menores. Hipótesis devastadora: ¿otro caso Rupnik? #rupnik

Gracias a Luis Badilla por la noticia de este enésimo escándalo en tema de abusos, el cual está involucrando al Vaticano y al Santo Padre Francisco.

AQUI las noticias de Messa in Latino sobre el comentado S. E. Rvma. monseñor Edgar Peña Parra, Sustituto para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado.

“La dimensión devastadora de esta historia, al menos en su estado actual y con la poca información disponible, hace pensar inmediatamente en otro caso similar: el de la excomunión impuesta al ex jesuita Marko Rupnik y luego cancelada a los pocos días”.

AQUI y AQUI The Pillar.

Luigi C.

El Sustituto Peña Parra y sus interferencias en un proceso por abusos contra menores. Historia inquietante. Hipótesis devastadora: ¿otro caso Rupnik?

El enfrentamiento entre el Sustituto de la Secretaría de Estado, monseñor Edgar Peña Parra, polémico prelado venezolano, y monseñor John Joseph Kennedy, responsable de la sección disciplinaria del Dicasterio para la Doctrina de la Fe (DDF) por la expulsión del estado clerical de Ariel Alberto Príncipi, ex sacerdote argentino acusado de pedofilia, terminó mal para el arzobispo venezolano. Peña Parra, con métodos y procedimientos cuestionables, hizo realizar un “nuevo” juicio en la Secretaría de Estado para anular las sentencias contra Ariel Alberto Príncipi y reintegrarlo al estado clerical. De hecho, entonces, la sentencia llegó a favor del sacerdote expulsado.

Pero posteriormente –citamos a The Pillar:

“Según un comunicado difundido por una diócesis argentina, el arzobispo John Joseph Kennedy, responsable de la sección disciplinaria del DDF, declaró nula una orden de la Secretaría de Estado datada en septiembre, que pretendía anular la reducción al estado laical de Ariel Alberto Príncipi, ex sacerdote diocesano condenado por abuso sexual contra menores.

La decisión del DDF de esta semana anula directamente una orden del 23 de septiembre firmada por el Sustituto de la Secretaría de Estado, el arzobispo Edgar Peña Parra, quien se desempeña como jefe del gabinete curial del Papa”.

En síntesis, se quería cerrar todo como si nada hubiera pasado, pero se trataba de barrer de repente dos sentencias de dos procesos regulares, legales y legítimos. Mientras tanto, ¿dónde estaba el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin? ¿Qué estuvo tratando de aprobar? ¿Por qué se pensó que al final decidía la Secretaría de Estado?

Sin embargo, es sabido por todos, incluso por monseñor Peña Parra, que las cuestiones de pedofilia son competencia del Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

Historia grave e inquietante

La historia, bastante grave e inquietante, es narrada en un extenso artículo de The Pillar, que, entre otras cosas, especifica pasajes que plantean, indirecta y directamente, varias preguntas insidiosas:

– ¿Pero cuál es el rol del Papa en estos procesos? ¿Y los del DDF y el de la Secretaría de Estado?

– ¿De dónde llegan las intervenciones del Papa en el DDF?

– ¿Es concebible que Peña Parra, mientras se desconocía el paradero de Parolin, pueda haber ordenado un juicio suplementario del DDF sin la firma del Pontífice?

– ¿Quién le dio a Peña Parra la autoridad para llevar a cabo un juicio más allá de lo sentenciado por la DDF en el caso específico de este ex sacerdote argentino?

– ¿Por qué y en calidad de qué la Secretaría de Estado, a través de su Sustituto, practica este tipo de injerencias si no tiene ningún rol en las cuestiones referidas a la lucha contra la pedofilia entre los miembros del clero?

– ¿Es cierto que la anulación del proceso ilegítimo de la Secretaría de Estado se hizo con la firma del Papa el pasado 7 de octubre?

Finalmente, The Pillar observa que en los últimos años no han sido raras las intromisiones de la Secretaría de Estado en los juicios del DDF por cuestiones de pedofilia. De hecho, no pocos funcionarios del DDF se han quejado a menudo de estas interferencias ilegales e ilegítimas.

Duda devastadora: ¿otro caso como el de la excomunión de Rupnik?

Según un nuevo artículo de The Pillar, el tema del ex sacerdote Ariel Alberto Príncipi es tan grave que plantea severas dudas sobre la integridad del Derecho en el Vaticano. ¿Ha cambiado algo en el Vaticano? se pregunta el sitio, que también amplía las dudas sobre el rol del papa Francisco y su forma de ejercer el poder.

Hay que tener en cuenta que en el Vaticano nadie puede cancelar un proceso canónico sin la firma del Papa.

The Pillar, por su parte, indica tres hipótesis.

El razonamiento muy interesante del sitio web estadounidense es, en síntesis, el siguiente:

Si el Papa se saltase todo el proceso canónico para tramitar las denuncias de abusos sexuales en perjuicio de menores (un proceso en cuyo fortalecimiento, al menos sobre el papel, se ha jugado gran parte de su pontificado) para reintegrar a un sacerdote culpable para hacer un favor a sus amigos, sería un escándalo de proporciones catastróficas para Francisco. Pero ninguna de las informaciones disponibles públicamente hasta ahora indica que Peña Parra hubiese actuado siguiendo instrucciones papales, ni atribuye peso pontificio directo a sus acciones. En consecuencia, al sopesar la posible implicación de Francesco en el caso, se sugieren en total tres posibilidades:

(1) Uno, Peña Parra actuó siguiendo instrucciones explícitas del Papa, pero con instrucciones igualmente explícitas de mantener su nombre fuera del asunto. Esta es, utilizando un eufemismo, la posibilidad más incendiaria, ya que sugeriría que Francisco no sólo quería reintegrar a un clérigo culpable, sino que actuó para hacerlo de una manera que reconocía el escándalo potencial e intentaba aislarse del mismo.

(2) El Papa Francisco entregó todos los recursos a favor de Príncipi a su jefe de gabinete con la instrucción de “hacer algo” con ese material y en este mecanismo Peña Parra asumió la carga de actuar como una suerte de primer y último tribunal de justicia para la apelación canónica, por encima del DDF.

(3) En realidad, el Papa no estuvo directamente involucrado, sino que el propio Peña Parra fue consultado por los amigos de Príncipi y asumió la responsabilidad de actuar por su cuenta, informando e involucrando a Francisco sólo vagamente para asegurarse su aprobación tácita.

La dimensión devastadora de esta historia, al menos en su estado actual y con la poca información disponible, trae inmediatamente a la mente otro caso similar: el de la excomunión impuesta al ex jesuita Marko Rupnik y luego anulada a los pocos días.

