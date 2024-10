Utero in Affitto, Reato Universale. Una Norma di Civiltà a Difesa delle Donne. Pro Vita & Famiglia.

Ciao Marco,

è un momento storico. Anni di battaglie sono state finalmente coronate da una grande vittoria. Il Parlamento italiano ha approvato la legge che rende l’utero in affitto un ‘reato universale’. Fino ad oggi, la legge italiana puniva l’utero in affitto solo se praticato in Italia. Da oggi, l’utero in affitto sarà punibile anche se praticato da cittadini italiani all’estero, come avviene nella totalità dei casi. Questa legge di civiltà e buonsenso rafforza la tutela della dignità della donna, ribadisce il diritto dei bambini alla loro mamma e al loro papà e contrasta l’osceno mercato internazionale dei figli alimentato dalla maternità surrogata. Noi di Pro Vita & Famiglia abbiamo un motivo speciale per essere soddisfatti, essendo stati i protagonisti della battaglia culturale che ha consentito di raggiungere questo obiettivo. Marco, niente di tutto ciò sarebbe stato possibile senza l’aiuto di cittadini attivi come te che sostengono la nostra missione firmando le petizioni che lanciamo: più di 60.000 firme a sostegno di questa causa!

Non solo firme… in questi anni abbiamo organizzato una miriade di iniziative e campagne in tutta Italia per sensibilizzare l’opinione pubblica e fare pressione sulla politica. Decine di convegni, banchetti informativi nelle piazze, affissioni, camion vela, video, testimonianze, articoli e interviste, conferenze stampa e una valanga di contenuti sui social network. Ecco solo qualche ‘ricordo’ di questi anni di impegno incrollabile contro l’utero in affitto:

Non è stata una passeggiata, Marco. Mentre lottavamo per la dignità delle donne e i diritti dei bambini, siamo stati come sempre bersaglio della violenza politica e mediatica della sinistra radicale e del movimento LGBTQ. I sindaci del Partito Democratico hanno attaccato e censurato le nostre campagne nelle città, violando il nostro diritto di esprimere e manifestare liberamente le nostre opinioni.

Nessun attacco, nessuna censura, nessuna minaccia e nessuna violenza è mai riuscita a spegnere la nostra determinazione. L’utero in affitto è una pratica commerciale finalizzata alla compravendita di bambini. Chi la sfrutta commette un crimine orribile, perché trasforma un essere umano in un prodotto che può essere ordinato e ritirato come un pacco qualsiasi. E adesso, Marco? Adesso il nostro obiettivo diventa ancora più ambizioso. L’Italia è il primo Stato al mondo ad approvare una legge del genere. Deve trasformarsi in un faro di civiltà per tutti gli altri. Da oggi ci batteremo affinché questa pratica oscena sia ufficialmente bandita anche dall’Unione Europea e dall’ONU, nonostante queste organizzazioni siano colonizzate dalle Lobby che alimentano il mercato internazionale di bambini. In tal senso, ci sarà di fondamentale aiuto il Dipartimento Unione Europea che abbiamo recentemente inaugurato e che stiamo continuando a strutturare. Marco, lascia che ti dica un’ultima cosa. Ci hai aiutato fino ad oggi e guarda a quale storica vittoria siamo arrivati insieme. Continua a starci accanto nei modi che puoi (una firma, una donazione, una condivisione…) e ti prometto che un giorno riceverai una mail simile a questa in cui ti annuncerò una vittoria ancora più grande. Continuiamo a difendere con umiltà e passione la dignità della vita umana in tutte le sue manifestazioni, dal concepimento alla morte naturale. Andiamo avanti. In alto i cuori,